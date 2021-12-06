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https://arabic.sputniknews.com/20211206/شاب-أمريكي-يستأجر-موظفة-لتصفعه-كلما-استخدم-فيسبوك-فيديو-1053617102.html
شاب أمريكي يستأجر موظفة لتصفعه كلما استخدم فيسبوك... فيديو
شاب أمريكي يستأجر موظفة لتصفعه كلما استخدم فيسبوك... فيديو
استأجر شاب أمريكي يدعى، مانيش سيثي، وهو مدون من ولاية سان فرانسيسكو، موظفة لتصفعه على وجهه كلما دخل إلى موقع فيسبوك. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T10:50+0000
2021-12-06T10:50+0000
فيسبوك
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وقال موقع "cnet" إن سيثي لجأ إلى تلك الطريقة الغريبة لأنه يريد الابتعاد عن الإفراط في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وليصبح أكثر إنتاجية في العمل.جاء ذلك بعدما شعر المدون أنه يقضي الكثير من الوقت على مواقع مثل فيسبوك وريديت، حيث كان بقضي عليها نحو 6 ساعات في اليوم، ما يعطله عن إنجاز مهامه اليومية.قرر المدون تعيين موظفة لصفعه ومنعه عن دخول فيسبوك، ونشر طلب توظيف على موقع كريغزلست في وقت سابق من هذا العام، لكن لم يتقدم لطلب التوظيف سوى 20 شخصًا فقط.حاول سيثي إيلام نفسه عند دخول مواقع التواصل الاجتماعي لكن رأى في النهاية أنه من الأفضل أن يضربه شخص غريب، وهو ما نفذه بالفعل.
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فيسبوك

شاب أمريكي يستأجر موظفة لتصفعه كلما استخدم فيسبوك... فيديو

10:50 GMT 06.12.2021
© AP Photo / Martin Meissnerرجل يمر بجانب شاشة فيسبوك
رجل يمر بجانب شاشة فيسبوك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Martin Meissner
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استأجر شاب أمريكي يدعى، مانيش سيثي، وهو مدون من ولاية سان فرانسيسكو، موظفة لتصفعه على وجهه كلما دخل إلى موقع فيسبوك.
وقال موقع "cnet" إن سيثي لجأ إلى تلك الطريقة الغريبة لأنه يريد الابتعاد عن الإفراط في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وليصبح أكثر إنتاجية في العمل.
جاء ذلك بعدما شعر المدون أنه يقضي الكثير من الوقت على مواقع مثل فيسبوك وريديت، حيث كان بقضي عليها نحو 6 ساعات في اليوم، ما يعطله عن إنجاز مهامه اليومية.
قرر المدون تعيين موظفة لصفعه ومنعه عن دخول فيسبوك، ونشر طلب توظيف على موقع كريغزلست في وقت سابق من هذا العام، لكن لم يتقدم لطلب التوظيف سوى 20 شخصًا فقط.
حاول سيثي إيلام نفسه عند دخول مواقع التواصل الاجتماعي لكن رأى في النهاية أنه من الأفضل أن يضربه شخص غريب، وهو ما نفذه بالفعل.
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