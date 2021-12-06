"غازبروم نفط" تبدأ حفر بئرها الخامس في حقل سركالا بالعراق عام 2022
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أعلن رئيس شركة "غازبروم نفط الشرق الأوسط"، سيرغي بيتروف، أن شركة "غازبروم نفط"، ستبدأ حفر خامس بئر لها في حقل "سركالا"، في كردستان العراق منتصف عام 2022.
وقال بيتروف، في مقابلة مع "إنيرغي إنتليغنس": "لقد أعطانا البئر الرابع معرفة جديدة في الحقل، وخططنا لحفر البئر التالي – "سركالا-5". وبحسب خارطة الطريق، يجب أن يبدأ الحفر في منتصف عام 2022 وينتهي في أوائل عام 2023. ونتوقع أن يكون الإنتاج من البئر الجديد 7-8 آلاف برميل يوميا ".
أما بالنسبة لكتلة "شاكال" في كردستان، حيث تعمل شركة "غازبروم نفط"، فقد أكملت الشركة جميع الدراسات والتحليلات اللازمة للمعلومات الجيولوجية والتقنية وتوصلت إلى استنتاج مفاده أن موارد الكتلة ضئيلة.
وخلص بيتروف إلى أن "التطوير المحتمل للكتلة غير مربح في ظل ظروف الاقتصاد الكلي الحالية".
وتشارك غازبروم نفط في كردستان العراق في تنفيذ مشروعين: شاكال وكرميان (حقل سركالا). وتبلغ حصة شركة غازبروم نفط في غارميان 40%، والحكومة المحلية - 20%، والكندية وسترن زاغروس - 40%. هذا وجرى إنتاج أول مادة للنفط في حقل كرميان في عام 2011. وتعتبر شركة "غازبروم نفط"، هي المشغل للمشروع منذ 29 فبراير/شباط 2016.
أما بالنسبة لكتلة "شاكال" في كردستان، حيث تعمل شركة "غازبروم نفط"، فقد أكملت الشركة جميع الدراسات والتحليلات اللازمة للمعلومات الجيولوجية والتقنية وتوصلت إلى استنتاج مفاده أن موارد الكتلة ضئيلة.
وخلص بيتروف إلى أن "التطوير المحتمل للكتلة غير مربح في ظل ظروف الاقتصاد الكلي الحالية".
وتشارك غازبروم نفط في كردستان العراق في تنفيذ مشروعين: شاكال وكرميان (حقل سركالا). وتبلغ حصة شركة غازبروم نفط في غارميان 40%، والحكومة المحلية - 20%، والكندية وسترن زاغروس - 40%. هذا وجرى إنتاج أول مادة للنفط في حقل كرميان في عام 2011. وتعتبر شركة "غازبروم نفط"، هي المشغل للمشروع منذ 29 فبراير/شباط 2016.