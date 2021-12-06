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https://arabic.sputniknews.com/20211206/محل-تجاري-في-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-يتعرض-لكسر-بابه-بسبب-حلف-افتتاح-راقص-يثير-الانتقادات--1053614592.html
محل تجاري في الضاحية الجنوبية لبيروت يتعرض لكسر بابه بسبب حلف افتتاح "راقص" يثير الانتقادات
محل تجاري في الضاحية الجنوبية لبيروت يتعرض لكسر بابه بسبب حلف افتتاح "راقص" يثير الانتقادات
انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان مقاطع فيديو أثار الكثير من الانتقادات والتساؤلات لمشاركة رجال نصف عراة خلال حفل افتتاح محل تجاري في الضاحية... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T10:08+0000
2021-12-06T10:08+0000
بيروت
الضاحية الجنوبية
لبنان
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وأظهر الفيديو المنشور على منصات التواصل الاجتماعي شبان نصف عراة يرقصون أمام حشد من شبان والنساء المحجبات أمام محل تجاري يقع على اتوستراد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت.وتبين أن هذا العرض مرتبط بحفل افتتاح محل تجاري في المنطقة التي تعتبر محافظة نوعا ما.وأدى الانتشار السريع للفيديو إلى إثارة الانتقادات والتساؤلات من بعض القاطنين في المنطقة معتبرين أن هذه الحفلات والعروض تنافي الاخلاق والدين، مشيرين أن المنطقة لها طابع محافظ.وفي السياق نفسه، انتشرت صباحا صورا جديدة للمحل التجاري الذي أقام الحفل، حيث تعرض لإطلاق نار كسر لواجهته من قبل مجهولين وذلك اعتراضا على ما قام به.
بيروت
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بيروت, الضاحية الجنوبية, لبنان

محل تجاري في الضاحية الجنوبية لبيروت يتعرض لكسر بابه بسبب حلف افتتاح "راقص" يثير الانتقادات

10:08 GMT 06.12.2021
© AFP 2021 / ANWAR AMROشارع الشهيد هادي نصرالله، ابن قائد "حزب الله" حسن نصرالله، جنوب العاصمة بيروت، لبنان 2014
شارع الشهيد هادي نصرالله، ابن قائد حزب الله حسن نصرالله، جنوب العاصمة بيروت، لبنان 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / ANWAR AMRO
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انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان مقاطع فيديو أثار الكثير من الانتقادات والتساؤلات لمشاركة رجال نصف عراة خلال حفل افتتاح محل تجاري في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأظهر الفيديو المنشور على منصات التواصل الاجتماعي شبان نصف عراة يرقصون أمام حشد من شبان والنساء المحجبات أمام محل تجاري يقع على اتوستراد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتبين أن هذا العرض مرتبط بحفل افتتاح محل تجاري في المنطقة التي تعتبر محافظة نوعا ما.
وأدى الانتشار السريع للفيديو إلى إثارة الانتقادات والتساؤلات من بعض القاطنين في المنطقة معتبرين أن هذه الحفلات والعروض تنافي الاخلاق والدين، مشيرين أن المنطقة لها طابع محافظ.
وفي السياق نفسه، انتشرت صباحا صورا جديدة للمحل التجاري الذي أقام الحفل، حيث تعرض لإطلاق نار كسر لواجهته من قبل مجهولين وذلك اعتراضا على ما قام به.
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