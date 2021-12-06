محل تجاري في الضاحية الجنوبية لبيروت يتعرض لكسر بابه بسبب حلف افتتاح "راقص" يثير الانتقادات

وأظهر الفيديو المنشور على منصات التواصل الاجتماعي شبان نصف عراة يرقصون أمام حشد من شبان والنساء المحجبات أمام محل تجاري يقع على اتوستراد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت.وتبين أن هذا العرض مرتبط بحفل افتتاح محل تجاري في المنطقة التي تعتبر محافظة نوعا ما.وأدى الانتشار السريع للفيديو إلى إثارة الانتقادات والتساؤلات من بعض القاطنين في المنطقة معتبرين أن هذه الحفلات والعروض تنافي الاخلاق والدين، مشيرين أن المنطقة لها طابع محافظ.وفي السياق نفسه، انتشرت صباحا صورا جديدة للمحل التجاري الذي أقام الحفل، حيث تعرض لإطلاق نار كسر لواجهته من قبل مجهولين وذلك اعتراضا على ما قام به.
وتبين أن هذا العرض مرتبط بحفل افتتاح محل تجاري في المنطقة التي تعتبر محافظة نوعا ما.
وأدى الانتشار السريع للفيديو إلى إثارة الانتقادات والتساؤلات من بعض القاطنين في المنطقة معتبرين أن هذه الحفلات والعروض تنافي الاخلاق والدين، مشيرين أن المنطقة لها طابع محافظ.
محل لتجارة أدوات التجميل في الضاحية الجنوبية لبيروت، أُحرق بسبب رقص عدد من الشبان أمام أبوابه يوم افتتاحه، كما يقول مرسل الصورة. 220 ألف صاروخ يملكها حزب الله يخيفهم الرقص و"المايك أب"، والسخرية. pic.twitter.com/SBsaNZ48KT