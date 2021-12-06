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https://arabic.sputniknews.com/20211206/مصدر-وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يزور-القاهرة-خلال-أيام-لبحث-التطورات-في-قطاع-غزة-1053639145.html
مصدر: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة خلال أيام لبحث التطورات في قطاع غزة
مصدر: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة خلال أيام لبحث التطورات في قطاع غزة
يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد خلال الأيام المقبلة إلى القاهرة، لإجراء محادثات حول القضية الفلسطينية، والأسرى في السجون الإسرائيلية والمفقودين... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T16:48+0000
2021-12-06T16:48+0000
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القدس - سبوتنيك. ونقل مراسل وكالة سبوتنيك، عن مصدر بوزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن "وزير الخارجية يائير لابيد سيزور القاهرة هذا الأسبوع للقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، وكبار المسؤولين المصريين الآخرين".وأفاد المصدر بأن "الغرض من الزيارة السياسية- الأمنية هو التعامل بشكل أساسي مع القضية الفلسطينية وقطاع غزة، مع التركيز على معضلة الأسرى، والمفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة".وأشارت الصحيفة إلى أن المخطط يشمل حلولًا للقضايا التي أثارت مخاوف الجانب الإسرائيلي، ومن شأنه أن يؤدي إلى انطلاقة في المفاوضات المتعثرة بين الطرفين.وأكدت الصحيفة أن القاهرة معنية بحلحلة هذه القضية، من أجل دفع إسرائيل وحماس على العودة إلى المفاوضات حول التسوية الشاملة.
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن

مصدر: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة خلال أيام لبحث التطورات في قطاع غزة

16:48 GMT 06.12.2021
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / POOL
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يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد خلال الأيام المقبلة إلى القاهرة، لإجراء محادثات حول القضية الفلسطينية، والأسرى في السجون الإسرائيلية والمفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة.
القدس - سبوتنيك. ونقل مراسل وكالة سبوتنيك، عن مصدر بوزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن "وزير الخارجية يائير لابيد سيزور القاهرة هذا الأسبوع للقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، وكبار المسؤولين المصريين الآخرين".
وأفاد المصدر بأن "الغرض من الزيارة السياسية- الأمنية هو التعامل بشكل أساسي مع القضية الفلسطينية وقطاع غزة، مع التركيز على معضلة الأسرى، والمفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة".
والشهرالماضي كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن إسرائيل تبحث مع مصر مسارًا جديدًا لإنجاز صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".
وأشارت الصحيفة إلى أن المخطط يشمل حلولًا للقضايا التي أثارت مخاوف الجانب الإسرائيلي، ومن شأنه أن يؤدي إلى انطلاقة في المفاوضات المتعثرة بين الطرفين.
وأكدت الصحيفة أن القاهرة معنية بحلحلة هذه القضية، من أجل دفع إسرائيل وحماس على العودة إلى المفاوضات حول التسوية الشاملة.
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