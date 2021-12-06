ملك الأردن يتفقد أنظمة وتطبيقات من تصميم جيش بلاده في الزرقاء... صور

وتابع ملك الأردن تجارب ميدانية لأنظمة وتطبيقات تابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير، وذلك في محافظة الزرقاء الأردنية، بحسب الديوان الملكي الأردني.من ناحيته، أشار مدير المركز، العميد المهندس أيمن البطران، خلال إيجاز قدمه للعاهل الأردني ورئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن، يوسف أحمد الحنيطي، إلى أن "الأنظمة والصناعات الدفاعية بالأردن في تطور دائم، بغرض خدمة مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وتعزيز قدراتها الدفاعية".وأوضح البطران أن "ملك الأردن، عبد الله الثاني، يدعم الاعتماد على الصناعة المحلية بدلا من الاستيراد، وذلك بحث المركز الأردني للتصميم والتطوير على مواصلة التحديث والتطوير، وصولا لإنتاج المواد الأولية والمواد الخام".وكان ملك الأردن، عبد الله الثاني، وجه التحية والتقدير والاحترام خلال كلمته في افتتاح الدورة العادية الأولى للبرلمان الأردني الـ19، الشهر الماضي، إلى قوى بلاده التي تعمل على أمن واستقرار بلاده، ولفت أن "قوة الأردن عمادها الأمن والاستقرار، وأن وطننا يحميه جيش عربي مصطفوي وأجهزة أمنية محترفة".
تفقد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، أنظمة وتطبيقات من تطوير جيش بلاده.
وتابع ملك الأردن تجارب ميدانية لأنظمة وتطبيقات تابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير، وذلك في محافظة الزرقاء الأردنية، بحسب الديوان الملكي الأردني.
من ناحيته، أشار مدير المركز، العميد المهندس أيمن البطران، خلال إيجاز قدمه للعاهل الأردني ورئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن، يوسف أحمد الحنيطي، إلى أن "الأنظمة والصناعات الدفاعية بالأردن في تطور دائم، بغرض خدمة مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وتعزيز قدراتها الدفاعية".
جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتابع تجارب ميدانية لأنظمة وتطبيقات طورها المركز الأردني للتصميم والتطوير #الأردنpic.twitter.com/sY90eVESfr
وأوضح البطران أن "ملك الأردن، عبد الله الثاني، يدعم الاعتماد على الصناعة المحلية بدلا من الاستيراد، وذلك بحث المركز الأردني للتصميم والتطوير على مواصلة التحديث والتطوير، وصولا لإنتاج المواد الأولية والمواد الخام".