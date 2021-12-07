https://arabic.sputniknews.com/20211207/إعلام-اعتقال-أحد-المشتبه-بهم-بقتل-الصحفي-السعودي-جمال-خاشقجي-في-مطار-شارل-ديغول-1053672745.html

إعلام: اعتقال أحد المشتبه بهم بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في فرنسا

إعلام: اعتقال أحد المشتبه بهم بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في فرنسا

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الفرنسية اعتقلت أحد المتهمين الرئيسيين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك أثناء قيامه بمحاولة السفر من... 07.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-07T15:42+0000

2021-12-07T15:42+0000

2021-12-07T16:05+0000

أخبار العالم الآن

جمال خاشقجي

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باريس - سبوتنيك. وذكرت إذاعة "آر.تي.إل" الفرنسية، أنه وفقا لمعلومات خاصة بها أن "السلطات الفرنسية قامت صباح اليوم باعتقال خالد عائض العتيبي البالغ من العمر 33 عاما في مطار شارل ديغول شمال شرق العاصمة باريس".وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن العتيبي كان مطلوبا من قبل الإنتربول إلا أن هذا لم يمنعه من محاولة استخدام جوار سفره للسفر من باريس للرياض.ويعد العتيبي الذي كان يخدم في الحرس الملكي السعودي أحد المتهمين الأساسيين بقتل خاشقجي في في مقر قنصلية بلاده، في مدينة إسطنبول التركية، مطلع تشرين الأول /أكتوبر 2018.يُذكر أن خاشقجي قُتل في 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وقد أثار هذا الحادث انتقادات واسعة للسعودية من قبل المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع المملكة إلى اتخاذ عدة إجراءات وقرارات بعد أيام من الحادث، منها إعادة إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.

https://arabic.sputniknews.com/20211002/بلينكن-في-ذكرى-مقتل-خاشقجي-سنستخدم-كل-الوسائل-لمنع-تكرار-هذه-الجريمة-البشعة-1050322397.html

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أخبار العالم الآن, جمال خاشقجي