إندونيسيا تستخدم مركبات "إيربيس" الروسية المخصصة للتضاريس الوعرة

وكانت وحدات الاستجابة هذه تستخدم المركبات السويدية المعروفة "Hagglunds Bandvagn 206"، فيما يتم استبدالها الآن بالتكنولوجيا الروسية.ويلاحظ الخبراء المحليون الخصائص العالية لـ GAZ-34039، وقدرتها على العمل في مختلف التضاريس الوعرة، وفي ظل ظروف جوية قد تصل فيها درجة الحرارة إلى خمسين درجة.وتزن الواحدة من مركبات "إيربيس" المجهزة 5000 كيلوغرام، بينما لا يتجاوز الحد الأقصى من وزنها - 7000 كيلوغرام، كما يقدر وزن الحمولة بـ 2000 كيلوغرام.وتتميز هذه المركبات بقدرتها على اجتياز بعض المساحات المائية بسرعة تصل إلى 5-6 كم/ساعة، ولا تقل سرعتها القصوى على الطريق السريع عن 60 كم/ساعة. ويمكن أن تزن المقطورة المقطوعة بـ 2000 كغ.إضافة إلى هذه الآليات، تستمر إندونيسيا في تشغيل الناقلات السوفييتية العائمة القديمة K-61 وPTS.يذكرأن مركبات التعقب إيربيس GAZ-34039، هي مركبة روسية الصنع مجنزرة للثلج والمستنقعات أنتجتها مجموعة GAZ، وتم تطوير الآلة للعمل في ظل ظروف مناخية وطرقية صعبة، وذلك لنقل الأشخاص والبضائع من الطرق العامة.
وتزن الواحدة من مركبات "إيربيس" المجهزة 5000 كيلوغرام، بينما لا يتجاوز الحد الأقصى من وزنها - 7000 كيلوغرام، كما يقدر وزن الحمولة بـ 2000 كيلوغرام.
وتتميز هذه المركبات بقدرتها على اجتياز بعض المساحات المائية بسرعة تصل إلى 5-6 كم/ساعة، ولا تقل سرعتها القصوى على الطريق السريع عن 60 كم/ساعة. ويمكن أن تزن المقطورة المقطوعة بـ 2000 كغ.
إضافة إلى هذه الآليات، تستمر إندونيسيا في تشغيل الناقلات السوفييتية العائمة القديمة K-61 وPTS.
يذكرأن مركبات التعقب إيربيس GAZ-34039، هي مركبة روسية الصنع مجنزرة للثلج والمستنقعات أنتجتها مجموعة GAZ، وتم تطوير الآلة للعمل في ظل ظروف مناخية وطرقية صعبة، وذلك لنقل الأشخاص والبضائع من الطرق العامة.