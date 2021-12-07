تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211207/إنزال-جوي-للقوات-الأمريكية-بريف-دير-الزور-السوري-1053665587.html
إنزال جوي للقوات الأمريكية بريف دير الزور السوري
إنزال جوي للقوات الأمريكية بريف دير الزور السوري
قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن قوات الاحتلال الأمريكي قامت باختطاف عدد من المدنيين بعد تنفيذها لعملية إنزال جوي في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T13:23+0000
2021-12-07T13:23+0000
العالم العربي
دير الزور
القوات الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103606/57/1036065716_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0f98bab43ff68dea164b9083f99c0462.jpg
وبحسب الوكالة، فإن مصادر محلية ذكرت بأن طائرات مروحية تابعة للقوات الأمريكية كانت قد نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي على بعض المنازل في بلدة الشحيل بريف دير الزور، وذلك بمساندة مجموعة من مسلحي تنظيم "قسد"، حيث اقتادت عدداً من المدنيين إلى جهة مجهولة.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الأمريكي لم تكتف بذلك، بل قامت أيضا بتدمير المنازل التي داهمتها.ويذكر أن القوات الأمريكية كانت قد قامت بتنفيذ عدة عمليات من الإنزال الجوي على مدى سنوات الحرب في سوريا.
دير الزور
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103606/57/1036065716_174:0:1134:720_1920x0_80_0_0_0689137c6e5c7a73a7c07eb721a0480f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, دير الزور, القوات الأمريكية

إنزال جوي للقوات الأمريكية بريف دير الزور السوري

13:23 GMT 07.12.2021
© Sputnik . Ahmad Hamdoshريف دير الزور الشرقي تحت سيطرة الجيش السوري
ريف دير الزور الشرقي تحت سيطرة الجيش السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Sputnik . Ahmad Hamdosh
تابعنا عبر
قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن قوات الاحتلال الأمريكي قامت باختطاف عدد من المدنيين بعد تنفيذها لعملية إنزال جوي في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.
وبحسب الوكالة، فإن مصادر محلية ذكرت بأن طائرات مروحية تابعة للقوات الأمريكية كانت قد نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي على بعض المنازل في بلدة الشحيل بريف دير الزور، وذلك بمساندة مجموعة من مسلحي تنظيم "قسد"، حيث اقتادت عدداً من المدنيين إلى جهة مجهولة.
وبحسب وكالة سانا السورية للأنباء، فإن مصادر محلية ذكرت بأن طائرات مروحية تابعة للقوات الأمريكية كانت قد نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي على بعض المنازل في بلدة الشحيل بريف دير الزور، وذلك بمساندة مجموعة من مسلحي تنظيم “قسد”، حيث اقتادت عدداً من المدنيين إلى جهة مجهولة. وأضافت المصادر أن قوات "الاحتلال الأمريكي" لم تكتف بذلك، بل قامت أيضا بتدمير المنازل التي داهمتها. ويذكر أن القوات الأمريكية كانت قد قامت بتنفيذ عدة عمليات من الإنزال الجوي على مدى سنوات الحرب السورية.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الأمريكي لم تكتف بذلك، بل قامت أيضا بتدمير المنازل التي داهمتها.
ويذكر أن القوات الأمريكية كانت قد قامت بتنفيذ عدة عمليات من الإنزال الجوي على مدى سنوات الحرب في سوريا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:54 GMTإيران تعلن موعد استئناف مفاوضات فيينا النووية رغم الانتقادات الفرنسية
14:53 GMTملياردير أمريكي ممنوع من امتلاك التحف مدى الحياة
14:47 GMTمصر والجزائر تحصلان على مليون دولار قبل مباراتهما بكأس العرب
14:41 GMTالسيسي يفي بوعده لطفلة من ذوي الهمم بعد توجيه لوزارة الدفاع... فيديو
14:39 GMTالجيش الليبي: اللجنة العسكرية 5+5 تبحث في موسكو إقفال ملف المرتزقة
14:36 GMTالطيران المدني الإيراني: أمريكا تجاهلت حقوق النقل الجوي في البلاد
14:31 GMTمدير يفاجئ 900 موظف بالفصل خلال مكالمة جماعية وسط ذهول الجميع... فيديو
14:31 GMTبينيت بعد هجوم اللاذقية: نصد قوى الشر في المنطقة ليلا ونهارا
14:29 GMTفرنسا تعلق على مقترحات إيران في مفاوضات فيينا
14:25 GMTعودة خليفة حفتر إلى سباق الانتخابات الليبية وقنابل الغاز تواجه متظاهري السودان
14:25 GMTإندونيسيا تستخدم مركبات "إيربيس" الروسية المخصصة للتضاريس الوعرة
14:21 GMTإسرائيل تنهي بناء "الجدار الذكي" مع غزة...غانتس يوجه رسالة لـ"حماس"... صور
14:12 GMTأردوغان يلقي خطابا من القاعدة العسكرية التركية في قطر: كل شعوب الخليج إخواننا
14:07 GMTإنستغرام يطرح أدوات "رقابة أبوية" على الأطفال والمراهقين في 2022‏
14:03 GMTلافروف: روسيا ستزود منطقة الساحل والصحراء بالأسلحة لمحاربة الإرهاب ومكافحة تهريب المخدرات
14:01 GMT خبيرة تغذية تعدد أهم الأطعمة الغنية بـ"الفوسفور" والضرورية لأسنان وعظام صحية
13:45 GMTمشروب دافئ يمكن أن يقلل الإصابة بمرض ألزهايمر
13:44 GMTوزير إماراتي: القطاع الخاص له الحق في تحديد إجازته الأسبوعية حسب ما يخدم العمل
13:40 GMTماذا تنتظر إفريقيا من منتدى داكار للسلم والأمن؟
13:34 GMTالتحالف يدمر "أهدافا عسكرية مشروعة" ويوقع عشرات القتلى عقب استهداف السعودية