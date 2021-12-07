إنزال جوي للقوات الأمريكية بريف دير الزور السوري

وبحسب الوكالة، فإن مصادر محلية ذكرت بأن طائرات مروحية تابعة للقوات الأمريكية كانت قد نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي على بعض المنازل في بلدة الشحيل بريف دير الزور، وذلك بمساندة مجموعة من مسلحي تنظيم "قسد"، حيث اقتادت عدداً من المدنيين إلى جهة مجهولة.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الأمريكي لم تكتف بذلك، بل قامت أيضا بتدمير المنازل التي داهمتها.ويذكر أن القوات الأمريكية كانت قد قامت بتنفيذ عدة عمليات من الإنزال الجوي على مدى سنوات الحرب في سوريا.
قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن قوات الاحتلال الأمريكي قامت باختطاف عدد من المدنيين بعد تنفيذها لعملية إنزال جوي في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.
وبحسب الوكالة، فإن مصادر محلية ذكرت بأن طائرات مروحية تابعة للقوات الأمريكية كانت قد نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي على بعض المنازل في بلدة الشحيل بريف دير الزور، وذلك بمساندة مجموعة من مسلحي تنظيم "قسد"، حيث اقتادت عدداً من المدنيين إلى جهة مجهولة.
وبحسب وكالة سانا السورية للأنباء، فإن مصادر محلية ذكرت بأن طائرات مروحية تابعة للقوات الأمريكية كانت قد نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي على بعض المنازل في بلدة الشحيل بريف دير الزور، وذلك بمساندة مجموعة من مسلحي تنظيم “قسد”، حيث اقتادت عدداً من المدنيين إلى جهة مجهولة.
وأضافت المصادر أن قوات "الاحتلال الأمريكي" لم تكتف بذلك، بل قامت أيضا بتدمير المنازل التي داهمتها.
ويذكر أن القوات الأمريكية كانت قد قامت بتنفيذ عدة عمليات من الإنزال الجوي على مدى سنوات الحرب السورية.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الأمريكي لم تكتف بذلك، بل قامت أيضا بتدمير المنازل التي داهمتها.
ويذكر أن القوات الأمريكية كانت قد قامت بتنفيذ عدة عمليات من الإنزال الجوي على مدى سنوات الحرب في سوريا.