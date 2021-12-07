إيران تعلن عن رغبتها في رفع مستوى الصادرات مع روسيا إلى 10 مليارات دولار

وأشار علي رضا بيمان باك في تصريح له إلى أن هذه الخطوة تجاه رفع مستوى الصادرات الإيرانية إلى روسيا، من 500 مليون دولار إلى 10 مليارات دولار، تتطلب العمل على تطويرقطاع سكك الحديد والحاويات، وبالتالي إطلاق 7 خطوط بحرية منتظمة بين البلدين.وأضاف رئيس المنظمة أن إيران ستفتتح عدة مراكز تجارية في كل من باكستان وأرمينيا وتركيا، كالمركز الذي تم افتتاحه في سوريا، حيث تم إصدار التراخيص اللازمة لذلك، بحسب وكالة فارس الإيرانية.وفي هذا السياق، نوه علي رضا بيمان باك إلى جدية المنظمة في إرسال ملحقين تجاريين إلى البلدان المستهدفة، حيث تم إرسال ملحقين إلى كل من باكستان وأفغانستان، في حين سيبدأ الملحق التجاري الإيراني عمله قريبا في تركيا.وجدير بالذكر أن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، سيد رضا فاطمي أمين، كان قد افتتح في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، مركزاً تجارياً في المنطقة الحرة بمدينة دمشق.
أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية، علي رضا بيمان باك، اليوم الثلاثاء، عن سعي إيران لرفع حجم الصادرات مع روسيا إلى 10 مليارات دولار.
وأشار علي رضا بيمان باك في تصريح له إلى أن هذه الخطوة تجاه رفع مستوى الصادرات الإيرانية إلى روسيا، من 500 مليون دولار إلى 10 مليارات دولار، تتطلب العمل على تطويرقطاع سكك الحديد والحاويات، وبالتالي إطلاق 7 خطوط بحرية منتظمة بين البلدين.
وأضاف رئيس المنظمة أن إيران ستفتتح عدة مراكز تجارية في كل من باكستان وأرمينيا وتركيا، كالمركز الذي تم افتتاحه في سوريا، حيث تم إصدار التراخيص اللازمة لذلك، بحسب وكالة فارس الإيرانية.
وفي هذا السياق، نوه علي رضا بيمان باك إلى جدية المنظمة في إرسال ملحقين تجاريين إلى البلدان المستهدفة، حيث تم إرسال ملحقين إلى كل من باكستان وأفغانستان، في حين سيبدأ الملحق التجاري الإيراني عمله قريبا في تركيا.
وجدير بالذكر أن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، سيد رضا فاطمي أمين، كان قد افتتح في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، مركزاً تجارياً في المنطقة الحرة بمدينة دمشق.