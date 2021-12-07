الرئيس الأرجنتيني يتلقى جرعة معززة من "سبوتنيك V" ويدعو مواطنيه إلى استكمال التطعيم باللقاح الروسي

وأشار فرنانديز إلى أنه "تلقى جرعة معززة من سبوتنيك V كجزء من خطة التطعيم".ودعا الرئيس الأرجنتيني المواطنين الذين لم يكملوا بعد التطعيم ضد كوفيد 19 للحصول على الجرعة الثانية، فيما الجرعة الأولى من اللقاح كان قد تلقاها في يناير/كانون الثاني من هذا العام.وجدير بالذكر أن الأرجنتين كانت واحدة من أولى الدول التي سجلت لقاح سبوتنيك V ضمن خطتها الوقائية ضد جائحة كورونا في ديسمبر/كانون الأول 2020، حيث احتل هذا البلد مكانة رائدة في مكافحة فيروس كورونا في العالم.هذا وبدأ الأرجنتين في إنتاج اللقاح في يونيو/تموز من هذا العام.
تلقى الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، جرعة معززة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، أعلن ذلك عبر حسابه الرسمي على "تويتر".
وأشار فرنانديز إلى أنه "تلقى جرعة معززة من سبوتنيك V كجزء من خطة التطعيم".
En el día de hoy recibí el refuerzo de mi esquema de vacunación con una dosis de Sputnik V. Es importante que todas y todos completemos los esquemas y nos demos los refuerzos para sostener esta situación epidemiológica y seguir creciendo. No lo dudes, vacunate. pic.twitter.com/PcFEc07V8s
ودعا الرئيس الأرجنتيني المواطنين الذين لم يكملوا بعد التطعيم ضد كوفيد 19 للحصول على الجرعة الثانية، فيما الجرعة الأولى من اللقاح كان قد تلقاها في يناير/كانون الثاني من هذا العام.
وجدير بالذكر أن الأرجنتين كانت واحدة من أولى الدول التي سجلت لقاح سبوتنيك V ضمن خطتها الوقائية ضد جائحة كورونا في ديسمبر/كانون الأول 2020، حيث احتل هذا البلد مكانة رائدة في مكافحة فيروس كورونا في العالم.
هذا وبدأ الأرجنتين في إنتاج اللقاح في يونيو/تموز من هذا العام.