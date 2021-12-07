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https://arabic.sputniknews.com/20211207/الطيران-المدني-الإيراني-أمريكا-تجاهلت-حقوق-النقل-الجوي-في-البلاد-1053669730.html
الطيران المدني الإيراني: أمريكا تجاهلت حقوق النقل الجوي في البلاد
الطيران المدني الإيراني: أمريكا تجاهلت حقوق النقل الجوي في البلاد
قال محمد محمدي بخش، رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا ومنذ انتصار الثورة الإيرانية تجاهلت حقوق النقل الجوي الإيرانية، كما فرضت... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T14:36+0000
2021-12-07T14:36+0000
إيران
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات محمدي بخش جاءت بمناسبة يوم الطيران المدني الدولي، والذي يوافق اليوم، السابع من شهر ديسمبر/كانون الأول، والذي شدد خلالها على مبدأ حماية حقوق الدول الأعضاء وتوفير فرص مناسبة لها.والسبب في رأي بخش يعود إلى الحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن المنافسات السلبية، وتلبية مطالب الشعوب من أجل الحصول على فرص ناجعة في مجال النقل الجوي، بالإضافة إلى تأكيد الدفع بصناعة وتصميم الطائرات للأغراض السلمية.وأكد المسؤول الإيراني على أن هذا الأمر يعد جزءا من معاهدة "شيكاغو" للطيران المدني، ومنظمة الطيران المدني الدولية، وهي المنظمة المسؤولة أو المعنية بتنظيم ورعاية هذه الصناعة، مشيرا إلى أن الأهداف التي وضعتها تلك المنظمة الدولية في مجال النقل الجوي، تشكل قواعد ملزمة وثابتة بالنسبة لجميع الدول الأعضاء.ولفت محمد محمدي بخش، رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني إلى أنه رغم كافة القيود المفروضة، فإن الاعتماد على الطاقات المحلية هو ما مكّن أن يكون لبلاده رأي في مختلف القطاعات الصناعية اليوم.
https://arabic.sputniknews.com/20210523/إعلام-انفجار-مصنع-إيراني-للطائرات-بدون-طيار-بعد-أيام-من-اتهام-إسرائيل-لـحماس-1049046392.html
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إيران

الطيران المدني الإيراني: أمريكا تجاهلت حقوق النقل الجوي في البلاد

14:36 GMT 07.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMMED HUWAISطائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة "ماهان أير"
طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة ماهان أير - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMMED HUWAIS
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قال محمد محمدي بخش، رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا ومنذ انتصار الثورة الإيرانية تجاهلت حقوق النقل الجوي الإيرانية، كما فرضت قيودا شديدة في هذا الشأن.
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات محمدي بخش جاءت بمناسبة يوم الطيران المدني الدولي، والذي يوافق اليوم، السابع من شهر ديسمبر/كانون الأول، والذي شدد خلالها على مبدأ حماية حقوق الدول الأعضاء وتوفير فرص مناسبة لها.
طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2021
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والسبب في رأي بخش يعود إلى الحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن المنافسات السلبية، وتلبية مطالب الشعوب من أجل الحصول على فرص ناجعة في مجال النقل الجوي، بالإضافة إلى تأكيد الدفع بصناعة وتصميم الطائرات للأغراض السلمية.
وأكد المسؤول الإيراني على أن هذا الأمر يعد جزءا من معاهدة "شيكاغو" للطيران المدني، ومنظمة الطيران المدني الدولية، وهي المنظمة المسؤولة أو المعنية بتنظيم ورعاية هذه الصناعة، مشيرا إلى أن الأهداف التي وضعتها تلك المنظمة الدولية في مجال النقل الجوي، تشكل قواعد ملزمة وثابتة بالنسبة لجميع الدول الأعضاء.
ولفت محمد محمدي بخش، رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني إلى أنه رغم كافة القيود المفروضة، فإن الاعتماد على الطاقات المحلية هو ما مكّن أن يكون لبلاده رأي في مختلف القطاعات الصناعية اليوم.
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