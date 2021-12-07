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https://arabic.sputniknews.com/20211207/قانون-العمل-الإماراتي-الجديد-1053675062.html
قانون العمل الإماراتي الجديد
قانون العمل الإماراتي الجديد
أعلنت حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، ليكون 4 أيام ونصف يوم عمل. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T16:37+0000
2021-12-07T16:37+0000
2021-12-07T16:37+0000
انفوجرافيك
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وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، على أن تكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2022.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
قانون العمل الإماراتي الجديد
أعلنت حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، ليكون 4 أيام ونصف يوم عمل.
وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، على أن تكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2022.