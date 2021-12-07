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https://arabic.sputniknews.com/20211207/لا-يوجد-دليل-توصية-من-الصحة-بشأن-بلازما-دم-متعافي-كورونا-1053649991.html
"لا يوجد دليل".. توصية من الصحة العالمية بشأن بلازما دم متعافي كورونا
"لا يوجد دليل".. توصية من الصحة العالمية بشأن بلازما دم متعافي كورونا
أوصت منظمة الصحة العالمية، بعدم استخدام بلازما دماء المتعافين من كوفيد-19 في علاج المرضى، وقالت إنه لا يوجد دليل على أنها تحسن فرصهم في البقاء على قيد الحياة،... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T04:51+0000
2021-12-07T04:51+0000
2021-12-07T04:52+0000
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
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فلم تثبت عدة دراسات على بلازما من دماء متعافين من كوفيد-19 أي فائدة واضحة على المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة.وأوقفت دراسة أمريكية في مارس/آذار بعد أن أوضحت أنه من غير المرجح أن تساعد تلك البلازما المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة أو متوسطة.وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين، إن هذه الطريقة في العلاج مكلفة وتضيع الكثير من الوقت.أوضحت منظمة الصحة أن لجنة مؤلفة من خبراء دوليين أوصت بشدة بعدم استخدام بلازما من دماء متعافين من كوفيد-19 لعلاج المرضى الذين يعانون من أعراض بسيطة.ارتكزت التوصية المنشورة في المجلة الطبية البريطانية على نتائج 16 تجربة شملت 16236 مريضا بكوفيد-19 لا يعانون من أعراض شديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20200824/الصحة-العالمية-تكشف-مفاجأة-بشأن-استخدام-بلازما-المتعافين-في-علاج-كورونا-1046347047.html
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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا
"لا يوجد دليل".. توصية من الصحة العالمية بشأن بلازما دم متعافي كورونا 04:51 GMT 07.12.2021 (تم التحديث: 04:52 GMT 07.12.2021)
أوصت منظمة الصحة العالمية، بعدم استخدام بلازما دماء المتعافين من كوفيد-19 في علاج المرضى، وقالت إنه لا يوجد دليل على أنها تحسن فرصهم في البقاء على قيد الحياة، أو تقلل الحاجة إلى التنفس الصناعي.
فلم تثبت عدة دراسات على بلازما من دماء متعافين من كوفيد-19
أي فائدة واضحة على المرضى
الذين يعانون من أعراض شديدة.
وترتكز فكرة العلاج ببلازما دماء المتعافين من كوفيد-19 على أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا الموجودة بها
يمكنها أن تحيد الفيروس
، وبالتالي تمنعه من التكاثر وتوقف تلف الأنسجة لدى المرضى.
وأوقفت دراسة أمريكية في مارس/آذار بعد أن أوضحت أنه من غير المرجح أن تساعد تلك البلازما المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة أو متوسطة.
وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين، إن هذه الطريقة في العلاج مكلفة وتضيع الكثير من الوقت.
أوضحت منظمة الصحة أن لجنة مؤلفة من خبراء دوليين أوصت بشدة بعدم استخدام بلازما من دماء متعافين من كوفيد-19 لعلاج المرضى الذين يعانون من أعراض بسيطة.
ارتكزت التوصية المنشورة في المجلة الطبية البريطانية على نتائج 16 تجربة شملت 16236 مريضا بكوفيد-19 لا يعانون من أعراض شديدة.