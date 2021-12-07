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https://arabic.sputniknews.com/20211207/لوح-جلجامش-يعود-إلى-العراق-بعد-30-عاما-من-السرقة-1053656871.html
لوح جلجامش يعود إلى العراق بعد 30 عاما من السرقة
لوح جلجامش يعود إلى العراق بعد 30 عاما من السرقة
عاد لوح جلجامش التاريخي إلى العراق، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن سلمت وزارة الخارجية العراقية وزارة الثقافة، اللوح الذي يعود تاريخه إلى 3500 عام. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T10:29+0000
2021-12-07T10:29+0000
2021-12-07T10:29+0000
أخبار العراق اليوم
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وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن عام 2021 هو عام الدبلوماسية الثقافية، حيث استطاعت الخارجية العراقية إعادة كثير من الآثار التي تم تهريبها إلى الخارج.وفي المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية والثقافة، أكد حسين أن 17 ألف قطعة أثرية عادت إلى العراق بمساهمة من دول ومنظمات دولية.وأشار حسين إلى أن العراق أنجز أكبر عملية استرداد للآثار خلال الفترة الماضية. وأكد وزير الخارجية أن لوح جلجامش عاد إلى العراق بالتنسيق مع جهات وطنية كثيرة، وأن هناك قطع أثرية أخرى ستعود إلى العراق.ويحتوي لوح جلجامش التاريخي على نقوش باللغة السومرية لملحمة جلجامش الشعرية. وسرق اللوح من العراق منذ عام 1991، ووصل إلى سوق الفن الأمريكي عام 2007، حيث صادرته وزارة العدل الأمريكية عام 2019.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
لوح جلجامش يعود إلى العراق بعد 30 عاما من السرقة
عاد لوح جلجامش التاريخي إلى العراق، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن سلمت وزارة الخارجية العراقية وزارة الثقافة، اللوح الذي يعود تاريخه إلى 3500 عام.
وحسب موقع
السومرية نيوز العراقي
، قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن عام 2021 هو عام الدبلوماسية الثقافية، حيث استطاعت الخارجية العراقية إعادة كثير من الآثار التي تم تهريبها إلى الخارج.
وفي المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية والثقافة، أكد حسين أن 17 ألف قطعة أثرية عادت إلى العراق بمساهمة من دول ومنظمات دولية.
وأشار حسين إلى أن العراق أنجز أكبر عملية استرداد للآثار خلال الفترة الماضية. وأكد وزير الخارجية أن لوح جلجامش عاد إلى العراق بالتنسيق مع جهات وطنية كثيرة، وأن هناك قطع أثرية أخرى ستعود إلى العراق.
ويحتوي لوح جلجامش التاريخي على نقوش باللغة السومرية لملحمة جلجامش الشعرية. وسرق اللوح من العراق منذ عام 1991، ووصل إلى سوق الفن الأمريكي عام 2007، حيث صادرته وزارة العدل الأمريكية عام 2019.