تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على سوريا وإيران
https://arabic.sputniknews.com/20211207/مسودة-ميزانية-الدفاع-الأمريكية-تخصص-4-مليارات-دولار-لاحتواء-روسيا-عسكريا-1053679047.html
مسودة ميزانية الدفاع الأمريكية تخصص 4 مليارات دولار لاحتواء روسيا عسكريا
مسودة ميزانية الدفاع الأمريكية تخصص 4 مليارات دولار لاحتواء روسيا عسكريا
خصصت ميزانية الدفاع الأمريكية 4 مليارات دولار لللإنفاق على الاحتواء العسكري لروسيا. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T18:33+0000
2021-12-07T18:33+0000
روسيا
أمريكا
بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103678/25/1036782535_0:86:1920:1166_1920x0_80_0_0_8d5ee9ee07691756acbff5f57b7fc7f2.jpg
موسكو، 7 ديسمبر - سبوتنيك. وجاءت هذه الأرقام بحسب نص مشروع القانون الذي نشرته اللجنة المختصة بمجلس النواب الأمريكي.وتضمنت وثيقة أو مشروع القانون الأمريكي الجديد 4 مليارات دولار لمبادرة الاحتواء الأوروبية والاستثمارات الإضافية، بهدف أو لأغراض التبادل الإلكتروني للبيانات.وقدرت اللجنة أغراض التبادل الإلكتروني للبيانات بزيادة نحو 569.8 مليون دولار عما طلب البيت الأبيض.وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتصل بزعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، بعد إنهاء القمة الافتراضية مع الرئيس فلاديمير بوتين.وفي إشارة إلى محادثات القادة أمس الاثنين قبل قمة اليوم، أضاف البيت الأبيض في إفادة صحفية مقتضبة: "اتفق القادة على البقاء على اتصال وثيق بشأن نهج منسق وشامل ردا على الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وانتهت قبل قليل، المحادثات بين بوتين ورئيس الولايات المتحدة، والتي استغرقت نحو ساعتين، بهدف تهدئة التوتر على حدود روسيا الغربية في ظل التحركات الاستفزازية للقوات الأوكرانية وحلف "الناتو"، إلى جانب استعراض ملفات عدة أخرى.وأجريت المباحثات عبر اتصال الفيديو، وبعد الترحيب المتبادل الذي عُرض على الصحافة، عُقد اللقاء الثنائي خلف الأبواب المغلقة. يعد هذا اللقاء الثاني للزعيمين منذ فوز بايدن برئاسة أمريكا، حيث اجتمعا في جنيف خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.قبل يومين، قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، إن الكتلة تبذل جهودا دبلوماسية لمنع تصعيد التوترات على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/ما-يتوقعه-الخبراء-من-المحادثات-بين-بوتين-وبايدن-1053671309.html
أمريكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103678/25/1036782535_126:0:1794:1251_1920x0_80_0_0_03447d7b3d88f091d1b9ccf2603b3cd9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أمريكا, بوتين

مسودة ميزانية الدفاع الأمريكية تخصص 4 مليارات دولار لاحتواء روسيا عسكريا

18:33 GMT 07.12.2021
© Photo / CC0 Creative Commonsالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Photo / CC0 Creative Commons
تابعنا عبر
خصصت ميزانية الدفاع الأمريكية 4 مليارات دولار لللإنفاق على الاحتواء العسكري لروسيا.
موسكو، 7 ديسمبر - سبوتنيك. وجاءت هذه الأرقام بحسب نص مشروع القانون الذي نشرته اللجنة المختصة بمجلس النواب الأمريكي.
لقاء بوتين وبايدن في جينيف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
بدء المحادثات الثنائية بين بوتين وبايدن
15:09 GMT
وتضمنت وثيقة أو مشروع القانون الأمريكي الجديد 4 مليارات دولار لمبادرة الاحتواء الأوروبية والاستثمارات الإضافية، بهدف أو لأغراض التبادل الإلكتروني للبيانات.
وقدرت اللجنة أغراض التبادل الإلكتروني للبيانات بزيادة نحو 569.8 مليون دولار عما طلب البيت الأبيض.
وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتصل بزعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، بعد إنهاء القمة الافتراضية مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وفي إشارة إلى محادثات القادة أمس الاثنين قبل قمة اليوم، أضاف البيت الأبيض في إفادة صحفية مقتضبة: "اتفق القادة على البقاء على اتصال وثيق بشأن نهج منسق وشامل ردا على الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وانتهت قبل قليل، المحادثات بين بوتين ورئيس الولايات المتحدة، والتي استغرقت نحو ساعتين، بهدف تهدئة التوتر على حدود روسيا الغربية في ظل التحركات الاستفزازية للقوات الأوكرانية وحلف "الناتو"، إلى جانب استعراض ملفات عدة أخرى.
وأجريت المباحثات عبر اتصال الفيديو، وبعد الترحيب المتبادل الذي عُرض على الصحافة، عُقد اللقاء الثنائي خلف الأبواب المغلقة. يعد هذا اللقاء الثاني للزعيمين منذ فوز بايدن برئاسة أمريكا، حيث اجتمعا في جنيف خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.
قبل يومين، قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، إن الكتلة تبذل جهودا دبلوماسية لمنع تصعيد التوترات على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:32 GMT وفد حكومي إماراتي يزور أنقرة لبحث التعاون في مجال الصناعات الدفاعية
19:22 GMTتوازن الرعب بين "صنعاء والرياض"... هل يطيل أمد الحرب لسنوات قادمة؟
18:59 GMTخطيبة خاشقجي تعلق على اعتقال أحد المتهمين بقتله في فرنسا
18:55 GMTالسعودية.. القبض على مواطنين اثنين ومقيم انتحلوا صفة رجال الأمن
18:51 GMTالولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على سوريا وإيران
18:50 GMTأمريكا تطلق قمرا صناعيا "يعزز قدراتها الحربية"
18:48 GMTاشتية يتهم إسرائيل بدفن نفايات نووية في أراض فلسطينية
18:47 GMT"سي إم - 501"... صاروخ صيني يصطاد الدبابات على بعد 40 كيلومترا... صور
18:33 GMTمسودة ميزانية الدفاع الأمريكية تخصص 4 مليارات دولار لاحتواء روسيا عسكريا
18:29 GMTتقرير يرصد تأثير "كوفيد-19" على حياة جيل كامل من الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
18:27 GMTالبيت الأبيض: بايدن وبوتين ناقشا الاستقرار الاستراتيجي والقضايا الإقليمية
18:23 GMTجونسون: متحور أوميكرون أكثر عدوى من دلتا
17:48 GMTمستشار خامنئي: ما قام به الرئيس السوري ضد الغزو الجبان من 80 دولة لبلاده يمهد الطريق للنصر النهائي
17:47 GMT"هيلتون" تعتزم زيادة عدد فنادقها في السعودية إلى 75 خلال 5 سنوات
17:47 GMTهيومن رايتس: جماعة مسلحة اختطفت 600 امرأة وفتاة في موزمبيق في آخر 3 سنوات
17:44 GMTوسط انتقادات إيرانية لاذعة.. ما انعكاسات صفقة فرنسا العسكرية في الإمارات على مفاوضات فيينا؟
17:42 GMTالبيت الأبيض: بايدن سيتصل بالزعماء الأوروبيين بعد اجتماعه مع بوتين
17:40 GMTالأرصاد المصرية تحذر من الأيام المقبلة وتطالب المواطنين باتخاذ كافة احتياطتهم
17:36 GMTانتهاء قمة بوتين وبايدن بعد ساعتين من المحادثات المغلقة
17:35 GMTمقاتلة صينية تنافس "إف - 16" الأمريكية... صور