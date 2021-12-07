https://arabic.sputniknews.com/20211207/مسودة-ميزانية-الدفاع-الأمريكية-تخصص-4-مليارات-دولار-لاحتواء-روسيا-عسكريا-1053679047.html

مسودة ميزانية الدفاع الأمريكية تخصص 4 مليارات دولار لاحتواء روسيا عسكريا

مسودة ميزانية الدفاع الأمريكية تخصص 4 مليارات دولار لاحتواء روسيا عسكريا

خصصت ميزانية الدفاع الأمريكية 4 مليارات دولار لللإنفاق على الاحتواء العسكري لروسيا. 07.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-07T18:33+0000

2021-12-07T18:33+0000

2021-12-07T18:33+0000

روسيا

أمريكا

بوتين

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موسكو، 7 ديسمبر - سبوتنيك. وجاءت هذه الأرقام بحسب نص مشروع القانون الذي نشرته اللجنة المختصة بمجلس النواب الأمريكي.وتضمنت وثيقة أو مشروع القانون الأمريكي الجديد 4 مليارات دولار لمبادرة الاحتواء الأوروبية والاستثمارات الإضافية، بهدف أو لأغراض التبادل الإلكتروني للبيانات.وقدرت اللجنة أغراض التبادل الإلكتروني للبيانات بزيادة نحو 569.8 مليون دولار عما طلب البيت الأبيض.وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتصل بزعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، بعد إنهاء القمة الافتراضية مع الرئيس فلاديمير بوتين.وفي إشارة إلى محادثات القادة أمس الاثنين قبل قمة اليوم، أضاف البيت الأبيض في إفادة صحفية مقتضبة: "اتفق القادة على البقاء على اتصال وثيق بشأن نهج منسق وشامل ردا على الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وانتهت قبل قليل، المحادثات بين بوتين ورئيس الولايات المتحدة، والتي استغرقت نحو ساعتين، بهدف تهدئة التوتر على حدود روسيا الغربية في ظل التحركات الاستفزازية للقوات الأوكرانية وحلف "الناتو"، إلى جانب استعراض ملفات عدة أخرى.وأجريت المباحثات عبر اتصال الفيديو، وبعد الترحيب المتبادل الذي عُرض على الصحافة، عُقد اللقاء الثنائي خلف الأبواب المغلقة. يعد هذا اللقاء الثاني للزعيمين منذ فوز بايدن برئاسة أمريكا، حيث اجتمعا في جنيف خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.قبل يومين، قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، إن الكتلة تبذل جهودا دبلوماسية لمنع تصعيد التوترات على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20211207/ما-يتوقعه-الخبراء-من-المحادثات-بين-بوتين-وبايدن-1053671309.html

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روسيا, أمريكا, بوتين