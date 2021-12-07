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https://arabic.sputniknews.com/20211207/هيلتون-تعتزم-زيادة-عدد-فنادقها-في-السعودية-إلى-75-خلال-5-سنوات-1053676736.html
"هيلتون" تعتزم زيادة عدد فنادقها في السعودية إلى 75 خلال 5 سنوات
"هيلتون" تعتزم زيادة عدد فنادقها في السعودية إلى 75 خلال 5 سنوات
كشفت سلسلة فنادق هيلتون العالمية، اليوم الثلاثاء، عن خطط لرفع عدد فنادقها في المملكة العربية السعودية من 15 فندقا حاليا إلى 75 خلال السنوات الخمس القادمة. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T17:47+0000
2021-12-07T17:47+0000
العالم العربي
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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن وزير السياحة أحمد الخطيب بحث في الرياض مع الرئيس التنفيذي لمجموعة هيلتون العالمية كريس ناسيتا، حضور ووجود مجموعة هيلتون العالمية في المملكة وخطط التوسع لدعم رؤية 2030.وأوضحت الوكالة أن التوسع من جانب السلسلة "سيدعم مستهدفات رؤية 2030، ويوفر أكثر من 10.000 وظيفة جديدة بوصفها جزءا من التوسع الطموح في جميع أنحاء المملكة".وأشارت إلى أن شركة هيلتون تدير في الوقت الحالي 15 فندقا في المملكة العربية السعودية، ولديها خطط لتوسيع أعمالها لتشمل أكثر من 75 فندقا، بما في ذلك إدخال علامات تجارية جديدة مثل: "LXR Hotels &amp; Resorts" و"Curio Collection by Hilton" و"Canopy by Hilton".وقال الوزير السعودي "إن التزام هيلتون اليوم بفنادق جديدة يدل على ثقتها في التقدم والنجاحات في المملكة العربية السعودية مع استمرارنا في تطوير منظومة السياحة، والوصول لهدف طموح يتمثل في الترحيب بـ100 مليون زائر بحلول عام 2030، وزيادة إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 3,5% إلى 10%".من جهته، قال كريس ناسيتا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيلتون: "إنه لشرف كبير أن أعود إلى السعودية بإعلان خطط لتوسيع أعمالنا مع افتتاح علامات تجارية وفنادق جديدة في وجهات مختلفة في جميع أنحاء المملكة".وأضاف: "كما أثني على العمل الذي تقوم به وزارة السياحة لتسهيل تطوير السياحة والضيافة، إنه حقا وقت رائع للسياحة في المملكة العربية السعودية. كما أن هيلتون في وضع مناسب للعب دور رائد في رؤية 2030، وذلك لخلق وظائف جديدة. ونحن نرحب في فنادقنا بالزوار من جميع أنحاء العالم".
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العالم العربي

"هيلتون" تعتزم زيادة عدد فنادقها في السعودية إلى 75 خلال 5 سنوات

17:47 GMT 07.12.2021
© AP Photo / Reed Saxonشعار شركة الهيلتون القابضة
شعار شركة الهيلتون القابضة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AP Photo / Reed Saxon
تابعنا عبر
كشفت سلسلة فنادق هيلتون العالمية، اليوم الثلاثاء، عن خطط لرفع عدد فنادقها في المملكة العربية السعودية من 15 فندقا حاليا إلى 75 خلال السنوات الخمس القادمة.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن وزير السياحة أحمد الخطيب بحث في الرياض مع الرئيس التنفيذي لمجموعة هيلتون العالمية كريس ناسيتا، حضور ووجود مجموعة هيلتون العالمية في المملكة وخطط التوسع لدعم رؤية 2030.
وأوضحت الوكالة أن التوسع من جانب السلسلة "سيدعم مستهدفات رؤية 2030، ويوفر أكثر من 10.000 وظيفة جديدة بوصفها جزءا من التوسع الطموح في جميع أنحاء المملكة".
وأشارت إلى أن شركة هيلتون تدير في الوقت الحالي 15 فندقا في المملكة العربية السعودية، ولديها خطط لتوسيع أعمالها لتشمل أكثر من 75 فندقا، بما في ذلك إدخال علامات تجارية جديدة مثل: "LXR Hotels & Resorts" و"Curio Collection by Hilton" و"Canopy by Hilton".
وقال الوزير السعودي "إن التزام هيلتون اليوم بفنادق جديدة يدل على ثقتها في التقدم والنجاحات في المملكة العربية السعودية مع استمرارنا في تطوير منظومة السياحة، والوصول لهدف طموح يتمثل في الترحيب بـ100 مليون زائر بحلول عام 2030، وزيادة إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 3,5% إلى 10%".
وأضاف الخطيب: "يهدف العمل مع شركات الضيافة والسياحة الرائدة عالميا مثل هيلتون إلى توسيع نطاق وحجم الخيارات المتاحة للسياح، وهو جزء أساسي من خطط الوزارة، كما أنه جزء من فلسفة العمل لدينا لإنعاش قطاع السياحة محليا وعالميا من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ونحن اليوم بفضل الله نحرز تقدما كبيرا في ذلك".
من جهته، قال كريس ناسيتا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيلتون: "إنه لشرف كبير أن أعود إلى السعودية بإعلان خطط لتوسيع أعمالنا مع افتتاح علامات تجارية وفنادق جديدة في وجهات مختلفة في جميع أنحاء المملكة".
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وأضاف: "كما أثني على العمل الذي تقوم به وزارة السياحة لتسهيل تطوير السياحة والضيافة، إنه حقا وقت رائع للسياحة في المملكة العربية السعودية. كما أن هيلتون في وضع مناسب للعب دور رائد في رؤية 2030، وذلك لخلق وظائف جديدة. ونحن نرحب في فنادقنا بالزوار من جميع أنحاء العالم".
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