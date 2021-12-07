تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211207/-خبيرة-تغذية-تعدد-أهم-الأطعمة-الغنية-بـالفوسفور-والضرورية-لأسنان-وعظام-صحية-1053667687.html
خبيرة تغذية تعدد أهم الأطعمة الغنية بـ"الفوسفور" والضرورية لأسنان وعظام صحية
خبيرة تغذية تعدد أهم الأطعمة الغنية بـ"الفوسفور" والضرورية لأسنان وعظام صحية
الفوسفور هو ثاني أكثر المعادن وفرة في الجسم بعد الكالسيوم، حيث يوجد 85% منه في العظام والأسنان، بالإضافة لمشاركته في إنتاج الطاقة، فكيف يتم الحصول عليه كي لا... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T14:01+0000
2021-12-07T14:01+0000
مجتمع
غذاء
تغذية
صحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103819/36/1038193637_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_5e72c7f05033eecdfb432f659e1665eb.jpg
إخصائية التغذية الروسية لارا لافسكي، أخبرت عن الأطعمة التي تحتوي على الفوسفور، وقالت:وأشارت إلى أن نقص الفوسفور في الجسم يرتبط بضعف العظام وآلام المفاصل والعضلات وتسوس الأسنان وطنين الأذن والقلق ومشاكل التركيز.ومن أجل عدم نقصه في الجسم، قالت الخبيرة في حديثها لوكالة "سبوتنيك": ما يسمى بـ "النظام الغذائي الغربي" أصبح منتشرًا في العالم، والذي يشمل المنتجات المذكورة أعلاه، وكذلك الأطعمة المقلية والمالحة والوجبات السريعة والأطعمة والمشروبات السكرية، لذلك تقل مشاكل نقص الفوسفور.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103819/36/1038193637_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_7ace931f709a2bef82ba92d866b83992.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, غذاء, تغذية, صحة

خبيرة تغذية تعدد أهم الأطعمة الغنية بـ"الفوسفور" والضرورية لأسنان وعظام صحية

14:01 GMT 07.12.2021
© Fotolia / Lydieخيط أسنان
خيط أسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Fotolia / Lydie
تابعنا عبر
الفوسفور هو ثاني أكثر المعادن وفرة في الجسم بعد الكالسيوم، حيث يوجد 85% منه في العظام والأسنان، بالإضافة لمشاركته في إنتاج الطاقة، فكيف يتم الحصول عليه كي لا يتم تهديد الجسم بنقصانه؟
إخصائية التغذية الروسية لارا لافسكي، أخبرت عن الأطعمة التي تحتوي على الفوسفور، وقالت:

المصادر الرئيسية للفوسفور هي البيض واللحوم والأسماك والحبوب والبقوليات والخضروات والفواكه والثمار التوتية.

وأشارت إلى أن نقص الفوسفور في الجسم يرتبط بضعف العظام وآلام المفاصل والعضلات وتسوس الأسنان وطنين الأذن والقلق ومشاكل التركيز.
ومن أجل عدم نقصه في الجسم، قالت الخبيرة في حديثها لوكالة "سبوتنيك": ما يسمى بـ "النظام الغذائي الغربي" أصبح منتشرًا في العالم، والذي يشمل المنتجات المذكورة أعلاه، وكذلك الأطعمة المقلية والمالحة والوجبات السريعة والأطعمة والمشروبات السكرية، لذلك تقل مشاكل نقص الفوسفور.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:54 GMTإيران تعلن موعد استئناف مفاوضات فيينا النووية رغم الانتقادات الفرنسية
14:53 GMTملياردير أمريكي ممنوع من امتلاك التحف مدى الحياة
14:47 GMTمصر والجزائر تحصلان على مليون دولار قبل مباراتهما بكأس العرب
14:41 GMTالسيسي يفي بوعده لطفلة من ذوي الهمم بعد توجيه لوزارة الدفاع... فيديو
14:39 GMTالجيش الليبي: اللجنة العسكرية 5+5 تبحث في موسكو إقفال ملف المرتزقة
14:36 GMTالطيران المدني الإيراني: أمريكا تجاهلت حقوق النقل الجوي في البلاد
14:31 GMTمدير يفاجئ 900 موظف بالفصل خلال مكالمة جماعية وسط ذهول الجميع... فيديو
14:31 GMTبينيت بعد هجوم اللاذقية: نصد قوى الشر في المنطقة ليلا ونهارا
14:29 GMTفرنسا تعلق على مقترحات إيران في مفاوضات فيينا
14:25 GMTعودة خليفة حفتر إلى سباق الانتخابات الليبية وقنابل الغاز تواجه متظاهري السودان
14:25 GMTإندونيسيا تستخدم مركبات "إيربيس" الروسية المخصصة للتضاريس الوعرة
14:21 GMTإسرائيل تنهي بناء "الجدار الذكي" مع غزة...غانتس يوجه رسالة لـ"حماس"... صور
14:12 GMTأردوغان يلقي خطابا من القاعدة العسكرية التركية في قطر: كل شعوب الخليج إخواننا
14:07 GMTإنستغرام يطرح أدوات "رقابة أبوية" على الأطفال والمراهقين في 2022‏
14:03 GMTلافروف: روسيا ستزود منطقة الساحل والصحراء بالأسلحة لمحاربة الإرهاب ومكافحة تهريب المخدرات
14:01 GMT خبيرة تغذية تعدد أهم الأطعمة الغنية بـ"الفوسفور" والضرورية لأسنان وعظام صحية
13:45 GMTمشروب دافئ يمكن أن يقلل الإصابة بمرض ألزهايمر
13:44 GMTوزير إماراتي: القطاع الخاص له الحق في تحديد إجازته الأسبوعية حسب ما يخدم العمل
13:40 GMTماذا تنتظر إفريقيا من منتدى داكار للسلم والأمن؟
13:34 GMTالتحالف يدمر "أهدافا عسكرية مشروعة" ويوقع عشرات القتلى عقب استهداف السعودية