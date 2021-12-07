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https://arabic.sputniknews.com/20211207/38-قتيلا-و69-إصابة-خطيرة-في-حريق-بسجن-بوروندي-فيديو-1053663849.html
38 قتيلا و69 إصابة خطيرة في حريق بسجن "بوروندي"... فيديو
38 قتيلا و69 إصابة خطيرة في حريق بسجن "بوروندي"... فيديو
قال نائب رئيس بوروندي، بروسبر بازومبانزا، إن 38 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب عشرات آخرون في حريق، اليوم الثلاثاء، بسجن رئيسي في العاصمة غيتيغا. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T12:46+0000
2021-12-07T12:46+0000
2021-12-07T12:46+0000
العالم
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ووفقا لـ"رويترز"، لم يذكر بازومبانزا سبب اندلاع الحريق في سجن غيتيغا.وأعلن موقع "إيواكو" المحلي، اليوم الثلاثاء، "مصرع 38 شخصا وإصابة 69 بشكل خطر بسبب اندلاع حريق في سجن "غيتيغا" بوسط بوروندي في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين".وأضاف الموقع أن "4 وزراء توجهوا إلى مكان الحادث من بينهم وزيري الداخلية والعدالة".وفي أغسطس/آب الماضي، اندلع حريق في السجن نفسه، وقالت السلطات آنذاك، إنه نجم عن مشكلة كهربائية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
38 قتيلا و69 إصابة خطيرة في حريق بسجن "بوروندي"... فيديو
قال نائب رئيس بوروندي، بروسبر بازومبانزا، إن 38 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب عشرات آخرون في حريق، اليوم الثلاثاء، بسجن رئيسي في العاصمة غيتيغا.
ووفقا لـ"رويترز"، لم يذكر بازومبانزا سبب اندلاع الحريق في سجن غيتيغا.
وأعلن موقع "إيواكو" المحلي، اليوم الثلاثاء، "مصرع 38 شخصا وإصابة 69 بشكل خطر بسبب اندلاع حريق في سجن "غيتيغا" بوسط بوروندي في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين".
وأضاف الموقع أن "4 وزراء توجهوا إلى مكان الحادث من بينهم وزيري الداخلية والعدالة".
وفي أغسطس/آب الماضي، اندلع حريق في السجن نفسه، وقالت السلطات آنذاك، إنه نجم عن مشكلة كهربائية.