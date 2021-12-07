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https://arabic.sputniknews.com/20211207/5-أنواع-من-الأطعمة-والمشروبات-تحسن-المزاج-وتحفز-الشعور-بالسعادة-1053656968.html
5 أنواع من الأطعمة والمشروبات تحسن المزاج وتحفز الشعور بالسعادة
5 أنواع من الأطعمة والمشروبات تحسن المزاج وتحفز الشعور بالسعادة
يلجأ الكثير منا إلى الطعام في أوقات الشدة، إذ يمكن أن تشعرنا قطعة حلوى أو شريحة بيتزا، أو وعاء صغير من الآيس كريم بالرضا، حتى ولو للحظات قليلة. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T10:25+0000
2021-12-07T10:25+0000
اكتئاب
الشيكولاتة
الزبادي
أوميغا 3
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لكن الدراسات أثبتت أن هناك أطعمة صحية يمكن أن تحسن من المزاج وتعزز شعورنا بالسعادة، بحسب ما أفادت به الدكتورة أشيش راني استشارية التغذية وإدارة الخدمات الغذائية في مستشفى مانيبال دواركا في دلهي الهندية، لموقع onlymyhealth.وهذه هي قائمة الأطعمة الصحية التي يمكنها تحسين المزاج:الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية: أثناء مزاجك السيئ، يمكنك تناول أطعمة مثل الأسماك الدهنية والمكسرات الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي الدهون التي ينبغي الحصول عليها من نظامنا الغذائي لأن جسمنا لا ينتجها.وربطت إحدى الدراسات انخفاض درجات الاكتئاب مع تناول كميات أكبر من زيت السمك.الشوكولاتة الداكنة: الآن هذا هو نوع الشوكولاتة الذي يمكنك تناوله دون قلق. وفقًا للدكتورة آشيش فإن تناول الشوكولاتة يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية جيدة تسمى الإندورفين، وهي مادة تفرزها الغدة النخامية استجابة للألم والتوتر، وتأثيرها مشابه لتأثير المورفين على الجسم.الأطعمة المخمرة: الزبادي، واللبن الرائب، والكمتشي هي بعض الأمثلة على الأطعمة المخمرة.وهذه الأطعمة غنية بالبروبيوتيك، وتعزز نمو بكتيريا الأمعاء الصحية. ويتم إنتاج أكثر من 90% من السيروتونين عن طريق ميكروبيوم الأمعاء.الفواكه والخضروات: تناولها ليس صحيا فحسب، بل إنه خفيف أيضا على المعدة، وبالتالي يسهل هضمه.وتوصي آشيش على وجه التحديد بتناول الفواكه والخضروات الموسمية، مثل البرتقال والجوافة خلال فصل الشتاء، كما أن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن يؤدي إلى النتيجة ذاتها.الشاي: بعض أنواع الشاي مثل البابونغ والليمون وأشواغاندا والشاي الأخضر لها تأثير مهدئ وتساعد على استقرار الحالة المزاجية.
https://arabic.sputniknews.com/20211120/شاي-يقلل-من-مخاطر-الاكتئاب-والقلق-ويجعلك-تنام-سريعا-1050759532.html
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اكتئاب, الشيكولاتة, الزبادي, أوميغا 3

5 أنواع من الأطعمة والمشروبات تحسن المزاج وتحفز الشعور بالسعادة

10:25 GMT 07.12.2021
© Fotolia / Quanthemالمكسرات
المكسرات - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Fotolia / Quanthem
تابعنا عبر
يلجأ الكثير منا إلى الطعام في أوقات الشدة، إذ يمكن أن تشعرنا قطعة حلوى أو شريحة بيتزا، أو وعاء صغير من الآيس كريم بالرضا، حتى ولو للحظات قليلة.
لكن الدراسات أثبتت أن هناك أطعمة صحية يمكن أن تحسن من المزاج وتعزز شعورنا بالسعادة، بحسب ما أفادت به الدكتورة أشيش راني استشارية التغذية وإدارة الخدمات الغذائية في مستشفى مانيبال دواركا في دلهي الهندية، لموقع onlymyhealth.
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وهذه هي قائمة الأطعمة الصحية التي يمكنها تحسين المزاج:
الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية: أثناء مزاجك السيئ، يمكنك تناول أطعمة مثل الأسماك الدهنية والمكسرات الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي الدهون التي ينبغي الحصول عليها من نظامنا الغذائي لأن جسمنا لا ينتجها.
وربطت إحدى الدراسات انخفاض درجات الاكتئاب مع تناول كميات أكبر من زيت السمك.
الشوكولاتة الداكنة: الآن هذا هو نوع الشوكولاتة الذي يمكنك تناوله دون قلق. وفقًا للدكتورة آشيش فإن تناول الشوكولاتة يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية جيدة تسمى الإندورفين، وهي مادة تفرزها الغدة النخامية استجابة للألم والتوتر، وتأثيرها مشابه لتأثير المورفين على الجسم.
الأطعمة المخمرة: الزبادي، واللبن الرائب، والكمتشي هي بعض الأمثلة على الأطعمة المخمرة.
وهذه الأطعمة غنية بالبروبيوتيك، وتعزز نمو بكتيريا الأمعاء الصحية. ويتم إنتاج أكثر من 90% من السيروتونين عن طريق ميكروبيوم الأمعاء.
والسيروتونين هو ناقل عصبي يعمل على استقرار الحالة المزاجية ويحفز الشعور بالسعادة والرفاهية.
الفواكه والخضروات: تناولها ليس صحيا فحسب، بل إنه خفيف أيضا على المعدة، وبالتالي يسهل هضمه.
وتوصي آشيش على وجه التحديد بتناول الفواكه والخضروات الموسمية، مثل البرتقال والجوافة خلال فصل الشتاء، كما أن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن يؤدي إلى النتيجة ذاتها.
الشاي: بعض أنواع الشاي مثل البابونغ والليمون وأشواغاندا والشاي الأخضر لها تأثير مهدئ وتساعد على استقرار الحالة المزاجية.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
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