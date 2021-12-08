https://arabic.sputniknews.com/20211208/أكثر-من-12-مليون-يورو-لأتلتيكو-مدريد-لفوزه-على-بورتو-في-دوري-أبطال-أوروبا-1053700536.html

أكثر من 12 مليون يورو لأتلتيكو مدريد لفوزه على بورتو في دوري أبطال أوروبا

أكثر من 12 مليون يورو لأتلتيكو مدريد لفوزه على بورتو في دوري أبطال أوروبا

حصل فريق أتلتيكو مدريد على 12.4 مليون يورو، بعد فوزه على بورتو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت، أمس الثلاثاء، في... 08.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-08T12:28+0000

2021-12-08T12:28+0000

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أخبار دوري أبطال أوروبا

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وحصل الفريق على دخل إضافي بقيمة 12.4 مليون يورو، حيث حصل على 9.6 مليون يورو مقابل المشاركة في دور الستة عشر بدوري الأبطال و2.8 مليون يورو مقابل الفوز على بورتو، بحسب "سي بي سي سبورتس" الرياضي.يشار إلى حصول الفريق بطل الليغا الإسبانية، على 10.6 مليون يورو إضافية، إذا وصل الدور ربع النهائي.ويحصل على 12.5 يورو إضافية في حالة الوصول إلى الدور قبل النهائي، وفي حالة الوصول إلى النهائي، فإنه سيحصل على دخل قدره 15.5 مليون يورو إضافي.وفي هذه النسخة من البطولة، حصل فريق أتلتيكو مدريد، حتى الآن، على 24.4 مليون يورو، وذلك نظير مشاركته في دور المجموعات ودور الـ 16.كما حصل على 6.5 مليون يورو، وذلك عن نتائجه في المباريات الست التي خاضها، حيث فاز مرتين، حصل بسبب هذه الفوز على 2.8 مليون لكل فوز، وتعادل في مباراة، فحصل على 930 ألف يورو، وخسر المباريات الثلاث الأخرى.وكان أتلتيكو مدريد نجح في الفوز بنتيجة (3-1) على مضيفه بورتو البرتغالي، مساء أمس، ليتأهل إلى إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا عن المجموعة الثانية التي تصدرها ليفربول بالعلامة الكاملة بعد الفوز على ميلان (2-14) في الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

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