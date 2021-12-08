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https://arabic.sputniknews.com/20211208/السيسي-يوجه-رسالة-إلى-الدول-الإسلامية-التطرف-يدمر-مستقبل-الشعوب-وحضارتها-1053705335.html
السيسي يوجه رسالة إلى الدول الإسلامية: التطرف يدمر مستقبل الشعوب وحضارتها
السيسي يوجه رسالة إلى الدول الإسلامية: التطرف يدمر مستقبل الشعوب وحضارتها
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الدول الإسلامية حذرهم فيها من الفكرة المتطرف، مشيرا إلى أنه يدمر مستقبل الشعوب وحضارتها. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T13:57+0000
2021-12-08T13:57+0000
2021-12-08T13:57+0000
أخبار مصر الآن
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جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، ومؤتمر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الأربعاء.وانعقد المؤتمر، الذي شارك فيه السيسي بالعاصمة الإدارية في مصر، وقال السيسي إن بلاده بلاده تقاتل من أجل المعرفة والتعليم الجيد.وتابع السيسي حديثه للدول الإسلامية مطالبهم بالانتباه للفكرة المتطرف، مشيرا إلى أن الهدف الوحيد لهذا الفكر هو تدمير الإنسان ومستقبله.
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
السيسي يوجه رسالة إلى الدول الإسلامية: التطرف يدمر مستقبل الشعوب وحضارتها
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الدول الإسلامية حذرهم فيها من الفكرة المتطرف، مشيرا إلى أنه يدمر مستقبل الشعوب وحضارتها.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، ومؤتمر منظمة
العالم الإسلامي
للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الأربعاء.
وانعقد المؤتمر، الذي شارك فيه السيسي بالعاصمة الإدارية في مصر، وقال السيسي إن بلاده بلاده تقاتل من أجل المعرفة والتعليم الجيد.
الإسلام ليس له علاقة بهذا الفكرة المتطرف.
عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري
وتابع السيسي حديثه للدول الإسلامية مطالبهم بالانتباه للفكرة المتطرف، مشيرا إلى أن الهدف الوحيد لهذا الفكر هو
تدمير الإنسان
ومستقبله.