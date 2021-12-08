https://arabic.sputniknews.com/20211208/انسحاب-نواب-أردنيين-من-جلسة-بسبب-إعلان-النوايا-مع-إسرائيل-والإمارات-1053698687.html

انسحاب نواب أردنيين من جلسة بسبب إعلان النوايا مع إسرائيل والإمارات

انسحاب نواب أردنيين من جلسة بسبب إعلان النوايا مع إسرائيل والإمارات

انسحب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الأردني من المجلس احتجاجا على عدم عقد جلسة المناقشة العامة، اليوم، حول إعلان النوايا الذي وقعته الحكومة مع إسرائيل... 08.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-08T11:55+0000

2021-12-08T11:55+0000

2021-12-08T11:55+0000

الأردن

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وقال موقع "هلا أخبار" إن أولى الجلسات الرقابية لمجلس النواب الأردني في دورته العادية فقدت نصابها القانوني، بعد أقل من 15 دقيقة على بدئها، إثر مغادرة عدد كبير من النواب للجلسة.من جانبه قرر رئيس مجلس النواب الأردني، عبدالكريم الدغمي، رفع الجلسة لمدة نصف ساعة، قائلا "نرفع الجلسة لمدة نصف ساعة إثر فقدان النصاب، وإن لم تريدوا ذلك فأنتم أحرار".يأتي ذلك بعدما صوت أعضاء المجلس بالموافقة على عقد جلسة مناقشة عامة حول إعلان النوايا الذي وقع بين الأردن وإسرائيل والإمارات، إلا أن الدغمي قرر تحديد موعدها لاحقا، أسفر ذلك عن احتجاج النواب على عدم عقد جلسة المناقشة العامة، وأطلقت شرارة الاحتجاج مداخلة النائب صالح العرموطي.واحتج العرموطي على وجود وزير المياه والري الذي وقع إعلان النوايا مع إسرائيل تحت قبة المجلس، وقال "إما يغادر القاعة أو أنا سأغادر"، فلم يستجب رئيس المجلس للمطلب، فقرر العرموطي مغادرة المجلس ولحق به عدد كبير من النواب.واتهم النواب الأردنيون الدغمي بمخالفة نص النظام الداخلي للمجلس بعدم عقد جلسة المناقشة اليوم، إلا أنه دفع بالاتهامات بعيدا، وقال “تم التصويت على مناقشة الموضوع إعلان النوايا لكن سيتم ذلك في جلسة أخرى”.وشهدت شوارع الأردن تظاهرات، يوم الجمعة الماضي، ضمت آلاف المواطنين الرافضين للاتفاقية الموقعة أخيرا بين الأردن وإسرائيل والإمارات بشأن المياه مقابل الطاقة.ورفع المعتصمون شعارات ترفض اتفاقية وادي عربا واتفاقية الغاز مع إسرائيل، وإعلان النوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه بين الأردن وإسرائيل الذي تم توقيعه في الإمارات أخيرا.

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الأردن