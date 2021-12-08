بيع أسلحة كان يملكها نابليون بونابرت في مزاد مقابل 2.8 مليون دولار... فيديو

وتعّرف دار "روك أيلاند أوكشن كومباني" نفسها بأنها "الرائدة عالمياً في بيع الأسلحة النارية والسلاح الأبيض والمعدات العسكرية الموجهة لهواة الجمع.وحسب "فرانس24"، قال رئيس دار "روك أيلاند أوكشن" المنظمة للمزاد، كيفن هوغان، فإن مجموعة الأسلحة المكونة من سيف و5 مسدسات مزخرفة حصل عليها شخص شارك في المزاد عبر الهاتف ولم يفصح عن هويته.ووفقا للدار، فإن السيف المرفق بالغمد، وهو القطعة الأهم في المجموعة، مصنوع في مشغل صانع الأسلحة نيكولا نويل بوتيه في منطقة فرساي قرب باريس، وحمله نابليون بونابرت خلال انقلاب الـ 9 من نوفمبر/ تشرين الثاني 1799. وكان نابليون الذي تُوج إمبراطوراً في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 1804 قد قدم سيفه للجنرال جان أندوش جونو. وإثر وفاته، انضم السلاح إلى متحف في لندن ثم بات في عهدة هاوي جمع أمريكي.يذكر أن فرنسا كانت قد احتفلت في مايو/آيار الماضي بالذكرى المئوية الثانية لوفاة نابليون بونابرت (5 مايو 1821) من خلال سلسلة فعاليات وأنشطة تكريما لهذه الشخصية المحورية في التاريخ الفرنسي والأوروبي.
أعلنت دار "روك أيلاند أوكشن" للمزادات، عن بيع أسلحة حملها الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت الذي توفي قبل 200 عام، في مزاد بالولايات المتحدة مقابل أكثر من 2.8 مليون دولار.
وتعّرف دار "روك أيلاند أوكشن كومباني" نفسها بأنها "الرائدة عالمياً في بيع الأسلحة النارية والسلاح الأبيض والمعدات العسكرية الموجهة لهواة الجمع.
وحسب "فرانس24"، قال رئيس دار "روك أيلاند أوكشن" المنظمة للمزاد، كيفن هوغان، فإن مجموعة الأسلحة المكونة من سيف و5 مسدسات مزخرفة حصل عليها شخص شارك في المزاد عبر الهاتف ولم يفصح عن هويته.
ووفقا للدار، فإن السيف المرفق بالغمد، وهو القطعة الأهم في المجموعة، مصنوع في مشغل صانع الأسلحة نيكولا نويل بوتيه في منطقة فرساي قرب باريس، وحمله نابليون بونابرت خلال انقلاب الـ 9 من نوفمبر/ تشرين الثاني 1799.