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https://arabic.sputniknews.com/20211208/بيع-أسلحة-تعود-لنابليون-بونابرت-في-مزاد-مقابل-28-مليون-دولار-فيديو-1053696077.html
بيع أسلحة كان يملكها نابليون بونابرت في مزاد مقابل 2.8 مليون دولار... فيديو
بيع أسلحة كان يملكها نابليون بونابرت في مزاد مقابل 2.8 مليون دولار... فيديو
أعلنت دار "روك أيلاند أوكشن" للمزادات، عن بيع أسلحة حملها الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت الذي توفي قبل 200 عام، في مزاد بالولايات المتحدة مقابل أكثر من 2.8... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T10:58+0000
2021-12-08T11:03+0000
نابليون بونابرت
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وتعّرف دار "روك أيلاند أوكشن كومباني" نفسها بأنها "الرائدة عالمياً في بيع الأسلحة النارية والسلاح الأبيض والمعدات العسكرية الموجهة لهواة الجمع.وحسب "فرانس24"، قال رئيس دار "روك أيلاند أوكشن" المنظمة للمزاد، كيفن هوغان، فإن مجموعة الأسلحة المكونة من سيف و5 مسدسات مزخرفة حصل عليها شخص شارك في المزاد عبر الهاتف ولم يفصح عن هويته.ووفقا للدار، فإن السيف المرفق بالغمد، وهو القطعة الأهم في المجموعة، مصنوع في مشغل صانع الأسلحة نيكولا نويل بوتيه في منطقة فرساي قرب باريس، وحمله نابليون بونابرت خلال انقلاب الـ 9 من نوفمبر/ تشرين الثاني 1799. وكان نابليون الذي تُوج إمبراطوراً في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 1804 قد قدم سيفه للجنرال جان أندوش جونو. وإثر وفاته، انضم السلاح إلى متحف في لندن ثم بات في عهدة هاوي جمع أمريكي.يذكر أن فرنسا كانت قد احتفلت في مايو/آيار الماضي بالذكرى المئوية الثانية لوفاة نابليون بونابرت (5 مايو 1821) من خلال سلسلة فعاليات وأنشطة تكريما لهذه الشخصية المحورية في التاريخ الفرنسي والأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20210508/دراسة-نابليون-بونابرت-توفى-بسبب-هوسه-بالكولونيا-1048911121.html
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نابليون بونابرت, أخبار العالم الآن

بيع أسلحة كان يملكها نابليون بونابرت في مزاد مقابل 2.8 مليون دولار... فيديو

10:58 GMT 08.12.2021 (تم التحديث: 11:03 GMT 08.12.2021)
© Sputnik . © Photo : La Voix de la Russieالامبراطور الفرنسي نابليون بونابرت 1812
الامبراطور الفرنسي نابليون بونابرت 1812 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Sputnik . © Photo : La Voix de la Russie
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أعلنت دار "روك أيلاند أوكشن" للمزادات، عن بيع أسلحة حملها الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت الذي توفي قبل 200 عام، في مزاد بالولايات المتحدة مقابل أكثر من 2.8 مليون دولار.
وتعّرف دار "روك أيلاند أوكشن كومباني" نفسها بأنها "الرائدة عالمياً في بيع الأسلحة النارية والسلاح الأبيض والمعدات العسكرية الموجهة لهواة الجمع.
وحسب "فرانس24"، قال رئيس دار "روك أيلاند أوكشن" المنظمة للمزاد، كيفن هوغان، فإن مجموعة الأسلحة المكونة من سيف و5 مسدسات مزخرفة حصل عليها شخص شارك في المزاد عبر الهاتف ولم يفصح عن هويته.
ووفقا للدار، فإن السيف المرفق بالغمد، وهو القطعة الأهم في المجموعة، مصنوع في مشغل صانع الأسلحة نيكولا نويل بوتيه في منطقة فرساي قرب باريس، وحمله نابليون بونابرت خلال انقلاب الـ 9 من نوفمبر/ تشرين الثاني 1799.
لوحة فنية رسمها الفنان الفرنسي جان بابتيست موزايس في عام 1843 تصور الإمبراطور الفرنسي نابليون الأول على فراش الموت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2021
دراسة: نابليون بونابرت توفى بسبب هوسه بالكولونيا
8 مايو, 09:58 GMT
وكان نابليون الذي تُوج إمبراطوراً في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 1804 قد قدم سيفه للجنرال جان أندوش جونو.
وإثر وفاته، انضم السلاح إلى متحف في لندن ثم بات في عهدة هاوي جمع أمريكي.

يذكر أن فرنسا كانت قد احتفلت في مايو/آيار الماضي بالذكرى المئوية الثانية لوفاة نابليون بونابرت (5 مايو 1821) من خلال سلسلة فعاليات وأنشطة تكريما لهذه الشخصية المحورية في التاريخ الفرنسي والأوروبي.
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