تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211208/تراجع-أسعار-النفط-وسط-مخاوف-من-تأثير-أوميكرون-على-الاقتصاد-العالمي-1053689372.html
تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير "أوميكرون" على الاقتصاد العالمي
تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير "أوميكرون" على الاقتصاد العالمي
انخضفت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من تأثير متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود، وذلك بعد يومين من المكاسب. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T07:17+0000
2021-12-08T07:17+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104019/68/1040196852_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_ad2b497682c1d309fa3bc3b84e335f90.jpg
وقال محللون إن وحسب "رويترز"، عند الساعة 05:19 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.3 في المئة إلى 75.25 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت 3.2 في المئة عند التسوية، أمس الثلاثاء.كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 71.82 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 3.7 في المئة خلال الجلسة السابقة.وكانت أسعار النفط قد انتعشت، في وقت سابق هذا الأسبوع، من تراجعها الأسبوع الماضي، مع تزايد التفاؤل بأن المتحور أوميكرون لن يسبب أضرارا اقتصادية كبيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/الأسرع-انتشارا-ما-تأثير-متحور-أوميكرون-على-أسعار-النفط--1053624435.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104019/68/1040196852_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_c6397dcc8171fa58b407a3c98d2effe4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أسعار النفط اليوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير "أوميكرون" على الاقتصاد العالمي

07:17 GMT 08.12.2021
© Ahmed Jadallahمصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية
مصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Ahmed Jadallah
تابعنا عبر
انخضفت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من تأثير متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود، وذلك بعد يومين من المكاسب.
وقال محللون إن

"المستثمرين ينتظرون تقييم التأثير الكامل لمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا قبل شراء المزيد من النفط".

وقود - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
الأسرع انتشارا... ما تأثير متحور "أوميكرون" على أسعار النفط
6 ديسمبر, 12:30 GMT
وحسب "رويترز"، عند الساعة 05:19 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.3 في المئة إلى 75.25 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت 3.2 في المئة عند التسوية، أمس الثلاثاء.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 71.82 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 3.7 في المئة خلال الجلسة السابقة.

وكانت أسعار النفط قد انتعشت، في وقت سابق هذا الأسبوع، من تراجعها الأسبوع الماضي، مع تزايد التفاؤل بأن المتحور أوميكرون لن يسبب أضرارا اقتصادية كبيرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
07:50 GMTاقتحام مقر مفوضية الانتخابات الليبية والأخيرة تعلق
07:31 GMTظهور حوت نادر قبالة سواحل كمبرلاند الأمريكية... فيديو
07:24 GMTفيديو لأردوغان في قطر وخلفه الخيالة
07:21 GMTالمتحدث باسم الحكومة الإيرانية: نسعى للالتفاف على الحظر لزيادة قدرتنا على التفاوض
07:17 GMTتراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير "أوميكرون" على الاقتصاد العالمي
07:06 GMT"مستر روبوت"... ابتكار لمدرس في قطاع غزة يساعد التلامذة...صور
06:59 GMTالتحالف العربي يعلن تدمير منظومة دفاع جوي في مأرب
06:56 GMTضاحي خلفان يعلق على قرار العمل يوم الجمعة في الإمارات
06:50 GMTعلماء ينشرون أول صورة مجهرية لمتحور "أوميكرون"
06:47 GMTإصابة إسرائيلية إثر عملية طعن داخل حي الشيخ جراح في القدس
06:42 GMTالخارجية الروسية: موسكو تدين سياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب
06:38 GMTمقتل أكثر من 30 شخصا بعدما أحرق مسلحون حافلة ركاب في نيجيريا
06:28 GMTمجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على قرار عسكري يتعلق بالسعودية
05:52 GMTبوقرة: الحكم أفسد العرس الكروي بين المنتخبين الجزائري والمصري
04:27 GMTالنواب الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع لعام 2022
03:32 GMTوزارة العدل الأمريكية تعلن مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية في بحر العرب
02:43 GMTالخارجية الأمريكية: ندرس العزل المالي الشامل لروسيا في حال غزو أوكرانيا
01:59 GMTاليمن.. "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية في مأرب
01:21 GMTأستراليا تعلن عزمها مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين دبلوماسيا
00:47 GMTمساعد الرئيس الروسي: القضية الأوكرانية استغرقت الكثير من الوقت خلال اتصال بوتين وبايدن