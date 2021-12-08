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https://arabic.sputniknews.com/20211208/تراجع-أسعار-النفط-وسط-مخاوف-من-تأثير-أوميكرون-على-الاقتصاد-العالمي-1053689372.html
تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير "أوميكرون" على الاقتصاد العالمي
تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير "أوميكرون" على الاقتصاد العالمي
انخضفت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من تأثير متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود، وذلك بعد يومين من المكاسب. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T07:17+0000
2021-12-08T07:17+0000
2021-12-08T07:17+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وقال محللون إن وحسب "رويترز"، عند الساعة 05:19 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.3 في المئة إلى 75.25 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت 3.2 في المئة عند التسوية، أمس الثلاثاء.كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 71.82 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 3.7 في المئة خلال الجلسة السابقة.وكانت أسعار النفط قد انتعشت، في وقت سابق هذا الأسبوع، من تراجعها الأسبوع الماضي، مع تزايد التفاؤل بأن المتحور أوميكرون لن يسبب أضرارا اقتصادية كبيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/الأسرع-انتشارا-ما-تأثير-متحور-أوميكرون-على-أسعار-النفط--1053624435.html
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اقتصاد, أسعار النفط اليوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير "أوميكرون" على الاقتصاد العالمي
انخضفت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من تأثير متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود، وذلك بعد يومين من المكاسب.
"المستثمرين ينتظرون تقييم التأثير الكامل لمتحور أوميكرون الجديد من
فيروس كورونا قبل شراء المزيد من النفط".
وحسب "رويترز"، عند الساعة 05:19 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.3 في المئة إلى 75.25 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت 3.2 في المئة عند التسوية، أمس الثلاثاء.
كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 71.82 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 3.7 في المئة خلال الجلسة السابقة.
وكانت
أسعار النفط
قد انتعشت، في وقت سابق هذا الأسبوع، من تراجعها الأسبوع الماضي، مع تزايد التفاؤل بأن المتحور أوميكرون لن يسبب أضرارا اقتصادية كبيرة.