https://arabic.sputniknews.com/20211208/سائحون-يابانيون-يجهزون-بساط-علاء-الدين-للطيران-في-الفضاء-فيديو-وصور-1053700082.html

سائحون يابانيون يجهزون "بساط علاء الدين" للطيران في الفضاء.. فيديو وصور

سائحون يابانيون يجهزون "بساط علاء الدين" للطيران في الفضاء.. فيديو وصور

يريد سائحون الفضاء اليابانيون القيام بالعديد من المهمات غير العادية بعد أن تقلتهم المركبة الفضائية الروسية "سويوز إم إس 20" إلى محطة الفضاء الدولية، من تلك... 08.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-08T12:46+0000

2021-12-08T12:46+0000

2021-12-08T13:14+0000

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ومع الأغنية المحلية التقليدية "Grass by the House"، تم اصطحاب اليابانيين يوساكا مايزاوا وهيوزو يرانو مع رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين، إلى ساحة الانطلاق الذي سيكون في الساعة 16:41 بتوقيت موسكو عبر "سويوز إم إس 20"، في رحلة تستغرق حوالي 6 ساعات.قناة "مير 24" تحدثت، من خلال تقريرها، كيف استعد السائحون للرحلة، وما سيفعلونه في انعدام الجاذبية لمدة 12 يومًا، حيث سيعودون إلى الأرض في 20 ديسمبر الحالي.يوساكا مايزاوا، هو ملياردير ياباني يمتلك متجرًا على الإنترنت وهو أحد أغنى الناس هناك، كان يحلم بالفضاء منذ الطفولة، ويقول:كم يكلف هذا الحلم؟يقول الخبراء: إن المبلغ يتراوح من 40 إلى 60 مليون دولار، أي حوالي سُبع ثروة يوساكا. وهو لا يشمل سعر الطيران والإقامة في محطة الفضاء الدولية فحسب، بل يشمل أيضًا دورة تدريبية لرائد فضاء شاب.قال رائد الفضاء سيرغي فولكوف: "يجب أن يكون قادرًا على ارتداء وخلع بدلة الفضاء. يجب أن يتعلم بالتأكيد أن يأكل، وأن يكون قادرًا على الذهاب إلى المرحاض وتثبيت نفسه.وقد نشر يوساكا عبر حسابه على "إنستغرام" صورا ومقاطع فيديو تظهر التمارين التدريبية التي قام بها في استعداده لهذه الرحلة.وقد أعد الياباني يوساكا مايزاوا. قائمة من 100 مهمة يريدد القيام بها في الفضاء، منها كرة الريشة، والمكاسرة بالأذرع، وإطلاق الطائرات الورقية، والبحث عن كائنات فضائية، وتحليق عبر البساط الطائر (الخاص بعلاء الدين)، وأيضا ارتداء السراويل بدون أيدي.ولأنه كل ذلك سيتم نشره على موقع "يوتيوب"، فإن مساعده هيوزو لن ينفصل عن الكاميرا.سيتم تسليم هدايا السنة الجديدة لأفراد الطاقم الروسي، وكذلك الهدايا التذكارية الصالحة للأكل، كالمطبخ الياباني المهيأ للاستخدام في الفضاء.سيكون مايزاوا وهيرانو أول سائحين يسافران إلى محطة الفضاء الدولية منذ 12 عامًا على متن مركبة "سويوز".في 2001-2009، وصل سبعة سائحين إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء سويوز بموجب عقود مع سبيس أدفينشرز ، وتمكن الأمريكي تشارلز سيموني من زيارتها مرتين. وبحسب مصادر مختلفة ، فقد دفعوا ما بين 20 مليون دولار و 40 مليون دولار لرحلاتهم الفضائية.

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روسيا, العالم, اليابان, سياحة, محطة الفضاء الدولية, الفضاء