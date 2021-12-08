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https://arabic.sputniknews.com/20211208/ما-هي-قدرات-درونز-أوريون---إي-الروسية؟-1053702637.html
ما هي قدرات درونز "أوريون - إي" الروسية؟
ما هي قدرات درونز "أوريون - إي" الروسية؟
تعد طائرة "أوريون - إي" الروسية واحدة من أخطر الطائرات المسيرة "الدرونز" في العالم، لأنها تستطيع تنفيذ مهام متنوعة تشمل الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T13:02+0000
2021-12-08T13:02+0000
2021-12-08T13:02+0000
انفوجرافيك
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تم تصميم الطائرة بحيث تكون قادرة على أداء مهامها أثناء التحليق على ارتفاعات متوسطة لفترات طويلة في جميع الظروف الجوية، بحسب تقرير نشره موقع شركة "كرونشتات" الروسية المتخصصة في تصنيع الطائرات المسيرة.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
ما هي قدرات درونز "أوريون - إي" الروسية؟
تعد طائرة "أوريون - إي" الروسية واحدة من أخطر الطائرات المسيرة "الدرونز" في العالم، لأنها تستطيع تنفيذ مهام متنوعة تشمل الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ مهام قتالية.
تم تصميم الطائرة بحيث تكون قادرة على أداء مهامها أثناء التحليق على ارتفاعات متوسطة لفترات طويلة في جميع الظروف الجوية، بحسب تقرير نشره موقع شركة "كرونشتات" الروسية المتخصصة في تصنيع الطائرات المسيرة.