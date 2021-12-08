https://arabic.sputniknews.com/20211208/مسؤول-سعودي-يكشف-عن-خطأ-بشأن-اعتقال-مواطن-في-قضية-خاشقجي--1053709441.html

مسؤول سعودي يكشف عن خطأ بشأن اعتقال مواطن في قضية خاشقجي

مسؤول سعودي يكشف عن خطأ بشأن اعتقال مواطن في قضية خاشقجي

كشف مسؤول سعودي بارز لشبكة "سي إن إن" عن خطأ يتعلق باعتقال مواطن سعودي، قيل إن اسمه ضمن 15 رجلا متورطون في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. 08.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-08T15:06+0000

2021-12-08T15:06+0000

2021-12-08T15:06+0000

أخبار السعودية اليوم

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ونقلت الشبكة الأمريكية عن المسؤول السعودي، الذي لم تسمه، قوله بأن "هذه قضية هوية خاطئة"، وذلك بعد أن ألقت الشرطة الفرنسية القبض على مواطن سعودي في مطار باريس الدولي، صباح أمس الثلاثاء، قبل صعوده على متن طائرة متجهة إلى الرياض.وكانت الإذاعة الفرنسية، RTO، قد أعلنت أن اسم الرجل المقبوض عليه، خالد عايد العتيبي، وهو الاسم الذي ظهر في قوائم عقوبات متعددة، فيما تعتقد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أنه عضو في المجموعة من 15 رجلًا مسؤولة عن قتل خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018.من جانبه، أكد النائب العام الفرنسي، اليوم الأربعاء، تصريحات المسؤول السعودي بأن المواطن المعتقل في باريس ليس هو نفس الشخص المشتبه به الذي تبحث عنه تركيا.ونقلت قناة "بي أف أم تي في " الفرنسية اليوم الأربعاء، عن تصريحات للنائب العام في باريس، ريمي إيتز، أن السعودي المعتقل في فرنسا ليس هو المشتبه به الذي تبحث عنه تركيا، على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وأنه تم إطلاق سراحه.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم.

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