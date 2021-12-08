https://arabic.sputniknews.com/20211208/7--أطعمة-للوقاية-من-المشاكل-الصحية-الشائعة-خلال-الشتاء-1053718031.html

7 أطعمة للوقاية من المشاكل الصحية الشائعة خلال الشتاء

7 أطعمة للوقاية من المشاكل الصحية الشائعة خلال الشتاء

جاء الشتاء مع الكثير من المشاكل الصحية الشائعة، ما يتطلب الاعتناء بالصحة، لاسيما أيضا مع تفشي فيروس كورونا وتلمس معظمنا السبل لتعزيز مناعتنا. 08.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-08T19:44+0000

2021-12-08T19:44+0000

2021-12-08T19:44+0000

الجزر

البروكلي

المكسرات

الشتاء

المناعة

الكركم

فيروس كورونا

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توصي خبيرة التغذية السريرية أنام ​​جولانداز في مستشفى ماسينا الواقعة في قلب مدينة مومباي بالهند، بتناول 7 أطعمة لتقوية المناعة والحد من مخاطر الإصابة بالأمراض الشائعة خلال الشتاء، وفق موقع onlymyhealth.1.الخضروات الصليبيةالخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط مليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المفيدة، مما يساعدنا على الحماية من أمراض الشتاء.كما أنها غنية بفيتامين C الذي يعزز وظيفة المناعة في الجسم، وهي مصدر غني بالألياف الغذائية التي تلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على التحكم في نسبة السكر في الدم والجهاز الهضمي وصحة القلب.2. الأملجالأملج أو عنب الثعلب الهندي هي عشبة مزهرة شائعة الاستخدام في الطب البديل، لا سيما في الطب التقليدي للحضارة الهندية، وتحتوي على نسبة عالية من فيتامين C المعزز للمناعة وتساعد على منع الالتهابات.3. الخضروات الجذريةخلال الأشهر الباردة، تحتل هذه الخضروات الجذرية مركز الصدارة وتشق طريقها إلى قوائم الأشخاص المهتمين بالصحة.تعد البطاطا الحلوة والفجل والبنجر واللفت والجزر مصدرا غنيا بالبيتا كاروتين والألياف والبوتاسيوم والمنغنيز ومعظم فيتامينات B ومضادات الأكسدة.4. المكسرات والبذورإذا كنت تعتقد أن تناول المكسرات والبذور سيؤدي إلى زيادة الوزن، فعليك التفكير مرة أخرى.المكسرات والبذور عبارة عن حزمة طاقة من الدهون الصحية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة. كما أنها مصدر غني بالبروتينات والألياف.حاول تضمين حفنة واحدة من المكسرات يوميا في نظامك الغذائي. يمكنك أيضا إضافة البذور مثل بذور اليقطين (القرع) أو بذور الكتان في عصائرك.5. البصل الأخضر. تعود الفائدة الأكثر خصوصية للبصل الأخضر إلى مكونه الفعال المسمى "الأليسين".يعمل هذا كمضاد قوي للأكسدة لتعزيز جهاز المناعة لدينا والوقاية من الالتهابات الشائعة مثل السعال والبرد وكذلك الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.6. السمن الحيوانييعتبر السمن الحيواني من أكثر الدهون سهولة في الهضم. الاستهلاك المعتدل للسمن يقوي مناعتنا ويفي بحاجتنا من دهون أوميغا -3 الصحية؛ ويقوي عضلات القلب، ويساعد على الهضم، كما أنه يولد حرارة وطاقة فورية للحفاظ على دفء جسمك خلال فصل الشتاء.7. الكركمغني بالخصائص المضادة للالتهابات، ويحتوي على مركب نشط يسمى الكركمين، والذي له فوائد متعددة.الكركم مفيد بشكل خاص لمن يعانون من التهاب المفاصل، حيث يمثل فصل الشتاء العديد من المشاكل، بما في ذلك آلام المفاصل وغيرها من المضايقات.

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https://arabic.sputniknews.com/20211002/كيف-يعمل-الكركم-على-محاربة-الالتهاب-وتعزيز-المناعة؟-1050322025.html

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الجزر, البروكلي, المكسرات, الشتاء, المناعة, الكركم, فيروس كورونا