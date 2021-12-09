إسرائيل تسلم مصر قطعا أثرية مهربة تم ضبطها… فيديو

وبحسب صفحة وزارة الخارجية المصرية، على فيسبوك، شهد سامح شكري وزير الخارجية، ورئيس الوزراء الإسرائيلي المناوب وزير الخارجية يائير لابيد، وقائع استرداد مصر 95 قطعة أثرية مصرية مهربة تم ضبطها من قِبل السلطات الإسرائيلية.ونشرت الخارجية فيديو لعملية تسلم القطع الأثرية المضبوطة، في حضور مسئولي وزارة الآثار المصرية وهيئة الآثار الإسرائيلية.
سلمت إسرائيل، اليوم الخميس، الحكومة المصرية 95 قطعة أثرية مهربة تم ضبطها من قبل السلطات الإسرائيلية.
وبحسب صفحة وزارة الخارجية المصرية، على فيسبوك، شهد سامح شكري وزير الخارجية، ورئيس الوزراء الإسرائيلي المناوب وزير الخارجية يائير لابيد، وقائع استرداد مصر 95 قطعة أثرية مصرية مهربة تم ضبطها من قِبل السلطات الإسرائيلية.
ونشرت الخارجية فيديو لعملية تسلم القطع الأثرية المضبوطة، في حضور مسئولي وزارة الآثار المصرية وهيئة الآثار الإسرائيلية.