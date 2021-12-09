تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211209/الجريدة-الرسمية-المصرية-تنشر-قرارات-حظر-دخول-الأماكن-الحكومية-دون-شهادة-تلقي-لقاح-كورونا-1053742308.html
الجريدة الرسمية المصرية تنشر قرارات حظر دخول الأماكن الحكومية دون شهادة تلقي لقاح كورونا
الجريدة الرسمية المصرية تنشر قرارات حظر دخول الأماكن الحكومية دون شهادة تلقي لقاح كورونا
‎نشرت الجريدة الرسمية المصرية، في عددها الصادر اليوم الخميس، مجموعة من القرارات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T13:21+0000
2021-12-09T13:21+0000
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104474/80/1044748053_0:0:2801:1575_1920x0_80_0_0_71ad7e5ce74826d8e37ac958be4d095b.jpg
ونشرت الجريدة قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، "حظر دخول العاملين للمصالح الحكومة والهيئات وشركات القطاع العام إلا بعد التأكد من تلقيهم لقاح كورونا، أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية تحليل "بي سي آر".وكذلك نشرت قرار "حظر دخول جميع القادمين إلى مصر، من المصريين والأجانب، سواء برا أو بحرا أو جوا، إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، أو هيئة الدواء المصرية لهذا الغرض، أو أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد سلبية نتيجة تحليل "بي سي آر"، أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة، ويجوز إجراء تحليل "بي سي آر" للسائحين أو غيرهم القادمين في المطارات أو المنافذ وفقا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة، كما تقرر استثناء الأطفال الذين تقل أعمارها عن 12 عاما، من هذه المادة".وكذلك نشرت الجريدة قرار "حظر إقامة الأفراح أو العزاءات وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة كما يحظر إقامة الموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات سواء في الأماكن المكشوفة أو المغلقة".وأيضا نشرت الجريدة قرارا "بحظر تقديم الشيشة بالمطاعم والمقاهي وغيرها من المحال العامة والمنشآت الفندقية والسياحية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104474/80/1044748053_145:0:2634:1867_1920x0_80_0_0_a428f0d5a3570442ff9f9c8b1e53ffff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن

الجريدة الرسمية المصرية تنشر قرارات حظر دخول الأماكن الحكومية دون شهادة تلقي لقاح كورونا

13:21 GMT 09.12.2021
© REUTERS / ALY SONGمصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / ALY SONG
تابعنا عبر
‎نشرت الجريدة الرسمية المصرية، في عددها الصادر اليوم الخميس، مجموعة من القرارات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.
ونشرت الجريدة قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، "حظر دخول العاملين للمصالح الحكومة والهيئات وشركات القطاع العام إلا بعد التأكد من تلقيهم لقاح كورونا، أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية تحليل "بي سي آر".
وكذلك نشرت قرار "حظر دخول جميع القادمين إلى مصر، من المصريين والأجانب، سواء برا أو بحرا أو جوا، إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، أو هيئة الدواء المصرية لهذا الغرض، أو أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد سلبية نتيجة تحليل "بي سي آر"، أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة، ويجوز إجراء تحليل "بي سي آر" للسائحين أو غيرهم القادمين في المطارات أو المنافذ وفقا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة، كما تقرر استثناء الأطفال الذين تقل أعمارها عن 12 عاما، من هذه المادة".
وكذلك نشرت الجريدة قرار "حظر إقامة الأفراح أو العزاءات وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة كما يحظر إقامة الموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات سواء في الأماكن المكشوفة أو المغلقة".
وأيضا نشرت الجريدة قرارا "بحظر تقديم الشيشة بالمطاعم والمقاهي وغيرها من المحال العامة والمنشآت الفندقية والسياحية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:19 GMTالهيئة الملكية الأردنية للأفلام تسحب فيلم "أميرة" من سباق الأوسكار
14:18 GMTتونس... نائب رئيس حركة النهضة يقفز من الطابق الثاني إثر حريق بمقر الحزب في العاصمة
14:17 GMTواشنطن تؤكد عودتها لمفاوضات فيينا... وزيارة غير معلنة لوزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر
14:13 GMT"واتسآب" يسمح بالدفع بالعملات المشفرة في أمريكا
14:13 GMTمبادرة فرنسية... لمصلحة لبنان أو ماكرون
14:09 GMTمحمد رمضان يظهر مع 3 طيارين على متن طائرة خاصة... صور
14:08 GMTالشرطة السعودية تعلق على فيديو متداول "يخالف الذوق" لمقيمة سورية ومواطن
13:58 GMTالأركان الروسية: حلف الناتو زاد من نشاطه عند حدود بلادنا
13:55 GMT72 شاحنة وزنها 2500 طن لاختبار جسر معلق في الصين… فيديو
13:52 GMTالجزائر تكشف حقيقة التقدم بشكوى ضد مصر في كأس العرب
13:51 GMTالقوات اليمنية المشتركة تعلن السيطرة على مواقع "استراتيجية" إثر معارك مع "أنصار الله" غربي تعز
13:43 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 145 مسلحا من "أنصار الله" بعمليات استهداف في مأرب
13:35 GMTسعوديات يتحدثن لـ"سبوتنيك" عن مشاركة المرأة لأول مرة في مسابقة "ملكة جمال الإبل"
13:34 GMTما حقيقة قرب سقوط مأرب بأيدي "أنصار الله"؟
13:25 GMTبعد الوصول للدور الثاني... من أقرب المنتخبات لحصد البطولة العربية؟
13:23 GMTولي العهد السعودي وأمير قطر يزوران استاد لوسيل في الدوحة... فيديو
13:21 GMT"ستهتز إفريقيا والعالم بأسره"... "كاف" يحسم الجدل ويعلن رسميا موعد انطلاق كأس الأمم الإفريقية
13:21 GMTالجريدة الرسمية المصرية تنشر قرارات حظر دخول الأماكن الحكومية دون شهادة تلقي لقاح كورونا
13:19 GMTتقرير يكشف عن عواقب ضربات صاروخية محتملة على منشآت نووية في الشرق الأوسط
13:15 GMTإسرائيل تسلم مصر قطعا أثرية مهربة تم ضبطها… فيديو