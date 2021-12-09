https://arabic.sputniknews.com/20211209/الجريدة-الرسمية-المصرية-تنشر-قرارات-حظر-دخول-الأماكن-الحكومية-دون-شهادة-تلقي-لقاح-كورونا-1053742308.html

الجريدة الرسمية المصرية تنشر قرارات حظر دخول الأماكن الحكومية دون شهادة تلقي لقاح كورونا

الجريدة الرسمية المصرية تنشر قرارات حظر دخول الأماكن الحكومية دون شهادة تلقي لقاح كورونا

‎نشرت الجريدة الرسمية المصرية، في عددها الصادر اليوم الخميس، مجموعة من القرارات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T13:21+0000

2021-12-09T13:21+0000

2021-12-09T13:21+0000

أخبار مصر الآن

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ونشرت الجريدة قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، "حظر دخول العاملين للمصالح الحكومة والهيئات وشركات القطاع العام إلا بعد التأكد من تلقيهم لقاح كورونا، أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية تحليل "بي سي آر".وكذلك نشرت قرار "حظر دخول جميع القادمين إلى مصر، من المصريين والأجانب، سواء برا أو بحرا أو جوا، إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، أو هيئة الدواء المصرية لهذا الغرض، أو أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد سلبية نتيجة تحليل "بي سي آر"، أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة، ويجوز إجراء تحليل "بي سي آر" للسائحين أو غيرهم القادمين في المطارات أو المنافذ وفقا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة، كما تقرر استثناء الأطفال الذين تقل أعمارها عن 12 عاما، من هذه المادة".وكذلك نشرت الجريدة قرار "حظر إقامة الأفراح أو العزاءات وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة كما يحظر إقامة الموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات سواء في الأماكن المكشوفة أو المغلقة".وأيضا نشرت الجريدة قرارا "بحظر تقديم الشيشة بالمطاعم والمقاهي وغيرها من المحال العامة والمنشآت الفندقية والسياحية".

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أخبار مصر الآن