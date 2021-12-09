الخارجية الروسية: نأمل أن تكون محادثات فيينا التي استؤنفت اليوم مثمرة
14:29 GMT 09.12.2021 (تم التحديث: 14:31 GMT 09.12.2021)
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs / الذهاب إلى بنك الصور المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs/
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تأمل في أن تكون المحادثات التي استؤنفت في فيينا اليوم الخميس لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني مثمرة.
وقالت زاخاروفا في موجز صحفي، اليوم الخميس: "نأمل أن يكون (الاجتماع) مثمرا، وأن يشرع في مزيد من العمل على مستوى الخبراء في مجموعات تم إنشاؤها خصيصا، والتي تشارك في الاستعادة العملية للتنفيذ الكامل لما يسمى "الاتفاق النووي". ونأمل بعد انقطاع فني طلبته بعض الوفود لتقديم العروض في العواصم، أن يعود جميع الشركاء إلى استعدادهم للعمل دون توقف وسيعملون بشكل مكثف".
وأضافت أن روسيا "ببساطة لا ترى أي سبيل آخر سوى تسريع المشاورات بالاعتماد على خبرة ونتائج الجولات السابقة".
هذا وأعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري، اليوم الخميس، انطلاق اجتماعاته في الجولة الجديدة من المحادثات النووية في فيينا، حيث اجتمع بمفاوضين من الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي.
Started my working day by hosting a useful & constructive meeting with top negotiators of Russia & China. Also met with EU's Mora ahead of Joint Commission.— علی باقریکنی (@Bagheri_Kani) December 9, 2021
Iran will continue to engage seriously & is determined to reach a good deal that secures our nation's rights & interests. https://t.co/ymT2FtUyLo
وكتب باقري في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "بدأت عملي اليوم باستضافة اجتماع مفيد وبنّاء مع كبار المفاوضين من روسيا والصين. كما التقيت بإنريكي مورا كبير المفاوضين الأوروبيين، قبل انعقاد اللجنة المشتركة".
وأوضح المسؤول الإيراني أن بلاده سوف تستمر في مشاركتها الجادة في المفاوضات، مع تصميمها على الوصول إلى اتفاق جيد يضمن المصالح والحقوق الإيرانية.
وأوضح المسؤول الإيراني أن بلاده سوف تستمر في مشاركتها الجادة في المفاوضات، مع تصميمها على الوصول إلى اتفاق جيد يضمن المصالح والحقوق الإيرانية.