https://arabic.sputniknews.com/20211209/الخارجية-الروسية-نأمل-أن-تكون-محادثات-فيينا-التي-استؤنفت-اليوم-مثمرة---1053746416.html

الخارجية الروسية: نأمل أن تكون محادثات فيينا التي استؤنفت اليوم مثمرة

الخارجية الروسية: نأمل أن تكون محادثات فيينا التي استؤنفت اليوم مثمرة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تأمل في أن تكون المحادثات التي استؤنفت في فيينا اليوم الخميس لاستعادة خطة العمل الشاملة... 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T14:29+0000

2021-12-09T14:29+0000

2021-12-09T14:31+0000

روسيا

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وقالت زاخاروفا في موجز صحفي، اليوم الخميس: "نأمل أن يكون (الاجتماع) مثمرا، وأن يشرع في مزيد من العمل على مستوى الخبراء في مجموعات تم إنشاؤها خصيصا، والتي تشارك في الاستعادة العملية للتنفيذ الكامل لما يسمى "الاتفاق النووي". ونأمل بعد انقطاع فني طلبته بعض الوفود لتقديم العروض في العواصم، أن يعود جميع الشركاء إلى استعدادهم للعمل دون توقف وسيعملون بشكل مكثف".هذا وأعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري، اليوم الخميس، انطلاق اجتماعاته في الجولة الجديدة من المحادثات النووية في فيينا، حيث اجتمع بمفاوضين من الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي.وكتب باقري في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "بدأت عملي اليوم باستضافة اجتماع مفيد وبنّاء مع كبار المفاوضين من روسيا والصين. كما التقيت بإنريكي مورا كبير المفاوضين الأوروبيين، قبل انعقاد اللجنة المشتركة".وأوضح المسؤول الإيراني أن بلاده سوف تستمر في مشاركتها الجادة في المفاوضات، مع تصميمها على الوصول إلى اتفاق جيد يضمن المصالح والحقوق الإيرانية.

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