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الخارجية الروسية: نأمل أن تكون محادثات فيينا التي استؤنفت اليوم مثمرة
الخارجية الروسية: نأمل أن تكون محادثات فيينا التي استؤنفت اليوم مثمرة
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تأمل في أن تكون المحادثات التي استؤنفت في فيينا اليوم الخميس لاستعادة خطة العمل الشاملة... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T14:29+0000
2021-12-09T14:31+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا في موجز صحفي، اليوم الخميس: "نأمل أن يكون (الاجتماع) مثمرا، وأن يشرع في مزيد من العمل على مستوى الخبراء في مجموعات تم إنشاؤها خصيصا، والتي تشارك في الاستعادة العملية للتنفيذ الكامل لما يسمى "الاتفاق النووي". ونأمل بعد انقطاع فني طلبته بعض الوفود لتقديم العروض في العواصم، أن يعود جميع الشركاء إلى استعدادهم للعمل دون توقف وسيعملون بشكل مكثف".هذا وأعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري، اليوم الخميس، انطلاق اجتماعاته في الجولة الجديدة من المحادثات النووية في فيينا، حيث اجتمع بمفاوضين من الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي.وكتب باقري في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "بدأت عملي اليوم باستضافة اجتماع مفيد وبنّاء مع كبار المفاوضين من روسيا والصين. كما التقيت بإنريكي مورا كبير المفاوضين الأوروبيين، قبل انعقاد اللجنة المشتركة".وأوضح المسؤول الإيراني أن بلاده سوف تستمر في مشاركتها الجادة في المفاوضات، مع تصميمها على الوصول إلى اتفاق جيد يضمن المصالح والحقوق الإيرانية.
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الخارجية الروسية: نأمل أن تكون محادثات فيينا التي استؤنفت اليوم مثمرة

14:29 GMT 09.12.2021 (تم التحديث: 14:31 GMT 09.12.2021)
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs / الذهاب إلى بنك الصور المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021
 المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تأمل في أن تكون المحادثات التي استؤنفت في فيينا اليوم الخميس لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني مثمرة.
وقالت زاخاروفا في موجز صحفي، اليوم الخميس: "نأمل أن يكون (الاجتماع) مثمرا، وأن يشرع في مزيد من العمل على مستوى الخبراء في مجموعات تم إنشاؤها خصيصا، والتي تشارك في الاستعادة العملية للتنفيذ الكامل لما يسمى "الاتفاق النووي". ونأمل بعد انقطاع فني طلبته بعض الوفود لتقديم العروض في العواصم، أن يعود جميع الشركاء إلى استعدادهم للعمل دون توقف وسيعملون بشكل مكثف".
وأضافت أن روسيا "ببساطة لا ترى أي سبيل آخر سوى تسريع المشاورات بالاعتماد على خبرة ونتائج الجولات السابقة".
هذا وأعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري، اليوم الخميس، انطلاق اجتماعاته في الجولة الجديدة من المحادثات النووية في فيينا، حيث اجتمع بمفاوضين من الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي.
وكتب باقري في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "بدأت عملي اليوم باستضافة اجتماع مفيد وبنّاء مع كبار المفاوضين من روسيا والصين. كما التقيت بإنريكي مورا كبير المفاوضين الأوروبيين، قبل انعقاد اللجنة المشتركة".

وأوضح المسؤول الإيراني أن بلاده سوف تستمر في مشاركتها الجادة في المفاوضات، مع تصميمها على الوصول إلى اتفاق جيد يضمن المصالح والحقوق الإيرانية.
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