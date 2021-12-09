السعودية... اكتشاف 5500 موقع للمعادن الثمينة بقيمة 5 تريليونات ريال

وأجرت قناة "الإخبارية"، ظهر اليوم الخميس، لقاء مع المهندس عبد الله الشمراني، رئيس المساحة الجيولوجية السعودية، الذي أكد أن المملكة قامت بتدشين قاعدة للبيانات الجيولوجية، الهدف منها يكمن في دعم قطاع التعدين في البلاد.وذكر الشمراني أنه منذ 50 عاما ماضية، كانت هناك معلومات في المملكة عن أماكن أو قواعد للمعادن الثمينة، موضحا أنه تم اكتشاف أكثر من 5 آلاف و500 موقع لمثل هذه المعادن الثمينة، المتنوعة ما بين الذهب والفضة والنحاس ومعادن أخرى نفيسة.وأكد المسؤول السعودي أن قيمة تلك المعادن النفيسة تشكل ما قيمته 5 تريليونات ريال، وهو الأمر الذي يسهم في تشجيع المستثمرين في استخلاص تلك المعادن من الأرض.
كشف مسؤول سعودي بارز، اليوم الخميس، عن أكثر من 5500 موقع للمعادن الثمينة في بلاده.
وأجرت قناة "الإخبارية"، ظهر اليوم الخميس، لقاء مع المهندس عبد الله الشمراني، رئيس المساحة الجيولوجية السعودية، الذي أكد أن المملكة قامت بتدشين قاعدة للبيانات الجيولوجية، الهدف منها يكمن في دعم قطاع التعدين في البلاد.
وذكر الشمراني أنه منذ 50 عاما ماضية، كانت هناك معلومات في المملكة عن أماكن أو قواعد للمعادن الثمينة، موضحا أنه تم اكتشاف أكثر من 5 آلاف و500 موقع لمثل هذه المعادن الثمينة، المتنوعة ما بين الذهب والفضة والنحاس ومعادن أخرى نفيسة.
وأكد المسؤول السعودي أن قيمة تلك المعادن النفيسة تشكل ما قيمته 5 تريليونات ريال، وهو الأمر الذي يسهم في تشجيع المستثمرين في استخلاص تلك المعادن من الأرض.