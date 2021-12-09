باحثون يحولون شكل البروتينات في أجساد البشر إلى مقاطع موسيقية... فيديو

وقالت مجلة "فوكاس" الإيطالية إن فريقا بحثيا بقيادة يو سونج شين، ألف مقطوعات موسيقية قائمة على شكل بنية البروتينات، عن طريق تحويل تسلسل الأحماض الأمينية، وهي أي الوحدات التي تتكون منها البروتينات، إلى سلسلة من النوتات الموسيقية.يمكنك الاستماع في المقطع المرفق أعلاه إلى معزوفتين من تقديم الفريق البحثي، إحداها هي الترجمة الموسيقية لبروتين OXTR، والمعروف بأنه مستقبل الأوكسيتوسين، الهرمون الذي يعزز مشاعر الارتباط في العلاقات.وتقدم المعزوفة الثانية ترجمة موسيقية لشكل بروتين TP53، الذي يوصف بأنه "حارس الجينوم"، وذلك لأن له دور في إصلاح تلف الحمض النووي وكبح الأورام عن طريق السيطرة على خلاياه عند تكاثرها.
تمكن فريق من الباحثين في جامعة سنغافورة الوطنية من تقديم عمل جمع بين الإبداع الفني والابتكار العلمي في الوقت نفسه، حيث حولوا بنية البروتينات في أجساد البشر إلى مقاطع موسيقية.
وقالت مجلة "فوكاس" الإيطالية إن فريقا بحثيا بقيادة يو سونج شين، ألف مقطوعات موسيقية قائمة على شكل بنية البروتينات، عن طريق تحويل تسلسل الأحماض الأمينية، وهي أي الوحدات التي تتكون منها البروتينات، إلى سلسلة من النوتات الموسيقية.
يمكنك الاستماع في المقطع المرفق أعلاه إلى معزوفتين من تقديم الفريق البحثي، إحداها هي الترجمة الموسيقية لبروتين OXTR، والمعروف بأنه مستقبل الأوكسيتوسين، الهرمون الذي يعزز مشاعر الارتباط في العلاقات.
وتقدم المعزوفة الثانية ترجمة موسيقية لشكل بروتين TP53، الذي يوصف بأنه "حارس الجينوم"، وذلك لأن له دور في إصلاح تلف الحمض النووي وكبح الأورام عن طريق السيطرة على خلاياه عند تكاثرها.