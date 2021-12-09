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https://arabic.sputniknews.com/20211209/باحثون-يحولون-شكل-البروتينات-في-أجساد-البشر-إلى-مقاطع-موسيقية-فيديو-1053738028.html
باحثون يحولون شكل البروتينات في أجساد البشر إلى مقاطع موسيقية... فيديو
باحثون يحولون شكل البروتينات في أجساد البشر إلى مقاطع موسيقية... فيديو
تمكن فريق من الباحثين في جامعة سنغافورة الوطنية من تقديم عمل جمع بين الإبداع الفني والابتكار العلمي في الوقت نفسه، حيث حولوا بنية البروتينات في أجساد البشر إلى... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T12:24+0000
2021-12-09T12:24+0000
موسيقى
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وقالت مجلة "فوكاس" الإيطالية إن فريقا بحثيا بقيادة يو سونج شين، ألف مقطوعات موسيقية قائمة على شكل بنية البروتينات، عن طريق تحويل تسلسل الأحماض الأمينية، وهي أي الوحدات التي تتكون منها البروتينات، إلى سلسلة من النوتات الموسيقية.يمكنك الاستماع في المقطع المرفق أعلاه إلى معزوفتين من تقديم الفريق البحثي، إحداها هي الترجمة الموسيقية لبروتين OXTR، والمعروف بأنه مستقبل الأوكسيتوسين، الهرمون الذي يعزز مشاعر الارتباط في العلاقات.وتقدم المعزوفة الثانية ترجمة موسيقية لشكل بروتين TP53، الذي يوصف بأنه "حارس الجينوم"، وذلك لأن له دور في إصلاح تلف الحمض النووي وكبح الأورام عن طريق السيطرة على خلاياه عند تكاثرها.
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موسيقى

باحثون يحولون شكل البروتينات في أجساد البشر إلى مقاطع موسيقية... فيديو

12:24 GMT 09.12.2021
© Photo / Catarina Moura, Dr. Sumeet Mahajan, Dr. Richard Oreffo & Dr. Rahul Tare/Nikon Small World 2017صورة لزراعة أنسجة غضروفية في مختبر باستخدام خلايا جذعية عظمية، والصورة مكبرة 20 و40 مرة - حائزة على المرتبة الـ 9، المملكة المتحدة
صورة لزراعة أنسجة غضروفية في مختبر باستخدام خلايا جذعية عظمية، والصورة مكبرة 20 و40 مرة - حائزة على المرتبة الـ 9، المملكة المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© Photo / Catarina Moura, Dr. Sumeet Mahajan, Dr. Richard Oreffo & Dr. Rahul Tare/Nikon Small World 2017
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تمكن فريق من الباحثين في جامعة سنغافورة الوطنية من تقديم عمل جمع بين الإبداع الفني والابتكار العلمي في الوقت نفسه، حيث حولوا بنية البروتينات في أجساد البشر إلى مقاطع موسيقية.
وقالت مجلة "فوكاس" الإيطالية إن فريقا بحثيا بقيادة يو سونج شين، ألف مقطوعات موسيقية قائمة على شكل بنية البروتينات، عن طريق تحويل تسلسل الأحماض الأمينية، وهي أي الوحدات التي تتكون منها البروتينات، إلى سلسلة من النوتات الموسيقية.
يمكنك الاستماع في المقطع المرفق أعلاه إلى معزوفتين من تقديم الفريق البحثي، إحداها هي الترجمة الموسيقية لبروتين OXTR، والمعروف بأنه مستقبل الأوكسيتوسين، الهرمون الذي يعزز مشاعر الارتباط في العلاقات.
وتقدم المعزوفة الثانية ترجمة موسيقية لشكل بروتين TP53، الذي يوصف بأنه "حارس الجينوم"، وذلك لأن له دور في إصلاح تلف الحمض النووي وكبح الأورام عن طريق السيطرة على خلاياه عند تكاثرها.
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