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https://arabic.sputniknews.com/20211209/بوتين-ما-يحدث-في-دونباس-يذكرنا-بالإبادة-الجماعية-1053756815.html
بوتين: ما يحدث في دونباس يذكرنا بالإبادة الجماعية
بوتين: ما يحدث في دونباس يذكرنا بالإبادة الجماعية
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ما يحدث في دونباس يشبه الإبادة الجماعية. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T19:21+0000
2021-12-09T19:21+0000
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. قال بوتين في اجتماع مع نشطاء حقوق الإنسان، حيث طلب المدير التنفيذي لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، كيريل فيشينسكي، من بوتين إدخال مفهوم الإبادة الجماعية والدعوات إلى الإبادة الجماعية في التشريع الروسي: "يجب أن أقول إن الروسوفوبيا هي خطوة أولى نحو الإبادة الجماعية، وما يحدث الآن في دونباس نراه بشكل جيد، ويذكرنا بالإبادة الجماعية".هذا وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قمة، يوم الثلاثاء الماضي، عبر الاتصال المرئي وسط تصاعد في التوتر على الجبهة الشرقية لأوكرانيا.وأكد البيت الأبيض، بعد القمة إن الرئيس جو بايدن حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستتعرض لـ"عقوبات شديدة اقتصادية وغيرها" في حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا، خلال القمة.ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن "أعرب عن مخاوف" الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيسين بحثا أيضا الأمن السيبراني و"عملهما المشترك حول مواضيع إقليمية مثل إيران".وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف، بعد الانقلاب على السلطة في أوكرانيا، عام 2014، والذي تبعه انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا.كما اندلع نزاع مسلح في منطقة دونباس، بين الجيش الأوكراني، وقوات تابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد.
https://arabic.sputniknews.com/20210720/روسيا-تقدم-مساعدات-إنسانية-واقتصادية-لسكان-دونباس-شرقي-أوكرانيا-1049618748.html
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روسيا

بوتين: ما يحدث في دونباس يذكرنا بالإبادة الجماعية

19:21 GMT 09.12.2021
© Sputnik . Evgueniy Paulin / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© Sputnik . Evgueniy Paulin
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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ما يحدث في دونباس يشبه الإبادة الجماعية.
موسكو- سبوتنيك. قال بوتين في اجتماع مع نشطاء حقوق الإنسان، حيث طلب المدير التنفيذي لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، كيريل فيشينسكي، من بوتين إدخال مفهوم الإبادة الجماعية والدعوات إلى الإبادة الجماعية في التشريع الروسي: "يجب أن أقول إن الروسوفوبيا هي خطوة أولى نحو الإبادة الجماعية، وما يحدث الآن في دونباس نراه بشكل جيد، ويذكرنا بالإبادة الجماعية".
طائرة مساعدات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2021
روسيا تقدم مساعدات إنسانية واقتصادية لسكان "دونباس" شرقي أوكرانيا
20 يوليو, 14:45 GMT
هذا وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قمة، يوم الثلاثاء الماضي، عبر الاتصال المرئي وسط تصاعد في التوتر على الجبهة الشرقية لأوكرانيا.
وأكد البيت الأبيض، بعد القمة إن الرئيس جو بايدن حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستتعرض لـ"عقوبات شديدة اقتصادية وغيرها" في حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا، خلال القمة.
ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن "أعرب عن مخاوف" الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيسين بحثا أيضا الأمن السيبراني و"عملهما المشترك حول مواضيع إقليمية مثل إيران".
وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف، بعد الانقلاب على السلطة في أوكرانيا، عام 2014، والذي تبعه انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا.
كما اندلع نزاع مسلح في منطقة دونباس، بين الجيش الأوكراني، وقوات تابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد.
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