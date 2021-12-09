بوتين: ما يحدث في دونباس يذكرنا بالإبادة الجماعية

موسكو- سبوتنيك. قال بوتين في اجتماع مع نشطاء حقوق الإنسان، حيث طلب المدير التنفيذي لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، كيريل فيشينسكي، من بوتين إدخال مفهوم الإبادة الجماعية والدعوات إلى الإبادة الجماعية في التشريع الروسي: "يجب أن أقول إن الروسوفوبيا هي خطوة أولى نحو الإبادة الجماعية، وما يحدث الآن في دونباس نراه بشكل جيد، ويذكرنا بالإبادة الجماعية".هذا وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قمة، يوم الثلاثاء الماضي، عبر الاتصال المرئي وسط تصاعد في التوتر على الجبهة الشرقية لأوكرانيا.وأكد البيت الأبيض، بعد القمة إن الرئيس جو بايدن حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستتعرض لـ"عقوبات شديدة اقتصادية وغيرها" في حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا، خلال القمة.ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن "أعرب عن مخاوف" الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيسين بحثا أيضا الأمن السيبراني و"عملهما المشترك حول مواضيع إقليمية مثل إيران".وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف، بعد الانقلاب على السلطة في أوكرانيا، عام 2014، والذي تبعه انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا.كما اندلع نزاع مسلح في منطقة دونباس، بين الجيش الأوكراني، وقوات تابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد.
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ما يحدث في دونباس يشبه الإبادة الجماعية.
موسكو- سبوتنيك. قال بوتين في اجتماع مع نشطاء حقوق الإنسان، حيث طلب المدير التنفيذي لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، كيريل فيشينسكي، من بوتين إدخال مفهوم الإبادة الجماعية والدعوات إلى الإبادة الجماعية في التشريع الروسي: "يجب أن أقول إن الروسوفوبيا هي خطوة أولى نحو الإبادة الجماعية، وما يحدث الآن في دونباس نراه بشكل جيد، ويذكرنا بالإبادة الجماعية".
هذا وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قمة، يوم الثلاثاء الماضي، عبر الاتصال المرئي وسط تصاعد في التوتر على الجبهة الشرقية لأوكرانيا. وأكد البيت الأبيض، بعد القمة إن الرئيس جو بايدن حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستتعرض لـ"عقوبات شديدة اقتصادية وغيرها" في حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا، خلال القمة. ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن "أعرب عن مخاوف" الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيسين بحثا أيضا الأمن السيبراني و"عملهما المشترك حول مواضيع إقليمية مثل إيران".