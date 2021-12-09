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https://arabic.sputniknews.com/20211209/تونس-تتلقى-دعما-أوروبيا-بـ45-مليون-يورو-1053740857.html
تونس تتلقى دعما أوروبيا بـ45 مليون يورو
تونس تتلقى دعما أوروبيا بـ45 مليون يورو
أعلن البنك الأوروبي للاستثمار أنه بصدد التوقيع على اتفاقية تحصل بموجبها تونس على دعم بقيمة 45 مليون يورو. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T13:07+0000
2021-12-09T13:07+0000
2021-12-09T13:07+0000
أخبار تونس اليوم
دعم
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وحسب تصريحات أدلى بها نائب رئيس البنك الأوربي للاستثمار، ريكاردو مورينو، لإذاعة إكسبراس إف إم، فإن الدعم الأوروبي سيتم توجيهه لشركة "نقل تونس"، من أجل تجديد أسطول حافلاتها.وأفاد المسؤول الأوروبي بأن البنك التزم بدعم تونس، بحوالي 2.5 مليار يورو، وسيستمر في هذا الدعم، حسب تعبيره.وأوضح أن هناك مجموعة من اتفاقيات التمويل ستستفيد منها شركات تونسية، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع اثنتين منها قريبا، مع كل من شركة وانت تك، ومؤسسة إندا للتمويل، بقيمة 9 مليون يورو.وقال مورينو إن دعم البنك سيتوجه خلال الفترة القادمة للشركات الخاصة والعامة على حد سواء، مؤكدا أنه سيتضمن دعما تقنيا وفنيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, دعم
تونس تتلقى دعما أوروبيا بـ45 مليون يورو
أعلن البنك الأوروبي للاستثمار أنه بصدد التوقيع على اتفاقية تحصل بموجبها تونس على دعم بقيمة 45 مليون يورو.
وحسب تصريحات أدلى بها نائب رئيس البنك الأوربي للاستثمار، ريكاردو مورينو، لإذاعة إكسبراس إف إم، فإن الدعم الأوروبي سيتم توجيهه لشركة "نقل تونس"، من أجل تجديد أسطول حافلاتها.
وأفاد المسؤول الأوروبي بأن البنك التزم بدعم تونس، بحوالي 2.5 مليار يورو، وسيستمر في هذا الدعم، حسب تعبيره.
وأوضح أن هناك مجموعة من اتفاقيات التمويل ستستفيد منها شركات تونسية، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع اثنتين منها قريبا، مع كل من شركة وانت تك، ومؤسسة إندا للتمويل، بقيمة 9 مليون يورو.
وقال مورينو إن دعم البنك سيتوجه خلال الفترة القادمة للشركات الخاصة والعامة على حد سواء، مؤكدا أنه سيتضمن دعما تقنيا وفنيا.