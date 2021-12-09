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https://arabic.sputniknews.com/20211209/تونس-نائب-رئيس-حركة-النهضة-يقفز-من-الطابق-الثاني-إثر-حريق-بمقر-الحزب-في-العاصمة-1053746313.html
تونس... نائب رئيس حركة النهضة يقفز من الطابق الثاني إثر حريق بمقر الحزب في العاصمة
تونس... نائب رئيس حركة النهضة يقفز من الطابق الثاني إثر حريق بمقر الحزب في العاصمة
تعرض نائب رئيس حركة النهضة التونسية، اليوم الخميس، إلى إصابة بعد قفزه من الطابق الثاني لمقر الحزب، إثر حريق نشب بالمقر، في العاصمة، تونس. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T14:18+0000
2021-12-09T14:18+0000
2021-12-09T14:23+0000
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تونس... نائب رئيس حركة النهضة يقفز من الطابق الثاني إثر حريق بمقر الحزب في العاصمة
14:18 GMT 09.12.2021 (تم التحديث: 14:23 GMT 09.12.2021)
يتبع
تعرض نائب رئيس حركة النهضة التونسية، اليوم الخميس، إلى إصابة بعد قفزه من الطابق الثاني لمقر الحزب، إثر حريق نشب بالمقر، في العاصمة، تونس.