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حريق في مستشفى عراقي يلحق أضرارا مادية
حريق في مستشفى عراقي يلحق أضرارا مادية
شبّ، اليوم الخميس، حريق في مستشفى الهندية العام في محافظة كربلاء جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T12:17+0000
2021-12-09T12:17+0000
أخبار العراق اليوم
حريق
مستشفى
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن حريقا شب صباح اليوم الخميس، في مستشفى الهندية العام في محافظة كربلاء العراقية.وأكدت أن قوات الدفاع المدني العراقي قد تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه كاملا.وفيما لم تذكر الوكالة أي خسائر بشرية ناتجة عن الحريق، أكدت أنه خلّف العديد من الأضرار المادية.يشار إلى أنه، وفي أبريل/ نيسان الماضي، اندلع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد، فسارعت فرق الدفاع المدني لإخلاء المرضى وإخماد النار.ووقتها أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق عن مقتل العشرات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، إثر الحريق الذي نشب جنوب شرق بغداد.وعلى أثر الحادث، أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتحقيق الفوري في أسباب وقوعه مع المعنيين في الوزارة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
https://arabic.sputniknews.com/20210424/رئيس-وزراء-العراق-يتخذ-حزمة-قرارات-على-خلفية-حريق-مستشفى-ابن-الخطيب-في-بغداد-1048796263.html
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أخبار العراق اليوم, حريق, مستشفى

حريق في مستشفى عراقي يلحق أضرارا مادية

12:17 GMT 09.12.2021
© REUTERS / Essam al-Sudaniتداعيات حريق مستشفى الحسين في الناصرية، العراق 13 يوليو 2021
تداعيات حريق مستشفى الحسين في الناصرية، العراق 13 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Essam al-Sudani
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شبّ، اليوم الخميس، حريق في مستشفى الهندية العام في محافظة كربلاء جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن حريقا شب صباح اليوم الخميس، في مستشفى الهندية العام في محافظة كربلاء العراقية.
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2021
الكاظمي ينعى الضحايا ويأمر بالتحقيق فورا في حريق مستشفى بغداد
24 أبريل, 23:10 GMT
وأكدت أن قوات الدفاع المدني العراقي قد تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه كاملا.
وفيما لم تذكر الوكالة أي خسائر بشرية ناتجة عن الحريق، أكدت أنه خلّف العديد من الأضرار المادية.
يشار إلى أنه، وفي أبريل/ نيسان الماضي، اندلع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد، فسارعت فرق الدفاع المدني لإخلاء المرضى وإخماد النار.
ووقتها أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق عن مقتل العشرات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، إثر الحريق الذي نشب جنوب شرق بغداد.
وعلى أثر الحادث، أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتحقيق الفوري في أسباب وقوعه مع المعنيين في الوزارة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
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