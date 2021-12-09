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https://arabic.sputniknews.com/20211209/حريق-في-مستشفى-عراقي-يلحق-أضرارا-مادية-1053737356.html
حريق في مستشفى عراقي يلحق أضرارا مادية
حريق في مستشفى عراقي يلحق أضرارا مادية
شبّ، اليوم الخميس، حريق في مستشفى الهندية العام في محافظة كربلاء جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T12:17+0000
2021-12-09T12:17+0000
2021-12-09T12:17+0000
أخبار العراق اليوم
حريق
مستشفى
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن حريقا شب صباح اليوم الخميس، في مستشفى الهندية العام في محافظة كربلاء العراقية.وأكدت أن قوات الدفاع المدني العراقي قد تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه كاملا.وفيما لم تذكر الوكالة أي خسائر بشرية ناتجة عن الحريق، أكدت أنه خلّف العديد من الأضرار المادية.يشار إلى أنه، وفي أبريل/ نيسان الماضي، اندلع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد، فسارعت فرق الدفاع المدني لإخلاء المرضى وإخماد النار.ووقتها أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق عن مقتل العشرات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، إثر الحريق الذي نشب جنوب شرق بغداد.وعلى أثر الحادث، أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتحقيق الفوري في أسباب وقوعه مع المعنيين في الوزارة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
https://arabic.sputniknews.com/20210424/رئيس-وزراء-العراق-يتخذ-حزمة-قرارات-على-خلفية-حريق-مستشفى-ابن-الخطيب-في-بغداد-1048796263.html
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أخبار العراق اليوم, حريق, مستشفى
حريق في مستشفى عراقي يلحق أضرارا مادية
شبّ، اليوم الخميس، حريق في مستشفى الهندية العام في محافظة كربلاء جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد.
وحسب
وكالة الأنباء العراقية
، فإن حريقا شب صباح اليوم الخميس، في مستشفى الهندية العام في محافظة كربلاء العراقية.
وأكدت أن قوات الدفاع المدني العراقي قد تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه كاملا.
وفيما لم تذكر الوكالة أي خسائر بشرية
ناتجة عن الحريق، أكدت أنه خلّف العديد من الأضرار المادية.
يشار إلى أنه، وفي أبريل/ نيسان الماضي، اندلع
حريق داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد
، فسارعت فرق الدفاع المدني لإخلاء المرضى وإخماد النار.
ووقتها أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق عن
مقتل العشرات من المصابين بفيروس كورونا المستجد
، إثر الحريق الذي نشب جنوب شرق بغداد.
وعلى أثر الحادث، أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتحقيق الفوري في أسباب وقوعه مع المعنيين في الوزارة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.