https://arabic.sputniknews.com/20211209/خبير-في-شؤون-الأمن-والدفاع-في-العرف-العسكري-أخطاء-السياسة-لا-تعالجها-التعبئة-1053726928.html

خبير في شؤون الأمن والدفاع: في العرف العسكري أخطاء السياسة لا تعالجها التعبئة

خبير في شؤون الأمن والدفاع: في العرف العسكري أخطاء السياسة لا تعالجها التعبئة

نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنك": "داعش" الإرهابي يشن هجمات متعددة في العراق واستنفار أمني للقوات المسلحة وقوات البيشمركة، ساعة الحسم اقتربت... 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T08:14+0000

2021-12-09T08:14+0000

2021-12-09T08:14+0000

راديو

شؤون عسكرية

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خبير في شؤون الأمن والدفاع: في العرف العسكري أخطاء السياسة لا تعالجها التعبئة خبير في شؤون الأمن والدفاع: في العرف العسكري أخطاء السياسة لا تعالجها التعبئة

تصاعدت حدة الهجمات التي يشنها تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) على العديد من المناطق التي تخضع لحماية قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان، ويرى المراقبون أن الفراغات الأمنية بين مناطق المركز والإقليم، والاختلاف على الأحقية في الحماية تعتبر من النقاط المهمة والتي يستغلها التنظيم الإرهابي في شن هجماته، وأن العد التنازلي لخروج القوات الأمريكية من البلاد هو الآخر ضمن قائمة أسباب عودة الشبح الإرهابي من جديد، كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى خروقات أمنية دعت فيه القوات الأمنية إلى الدخول في حالة الإنذار القصوى تحسباً لأي طارئ، عن هذا الموضوع قال الخبير في شؤون الأمن والدفاع، العميد ضياء الوكيل، في حديثه لـ"شؤون عسكرية":خبير روسي: الطرف الغربي يسعى ويحلم بالاصطدام المباشر بين أوكرانيا وروسياالقمة الافتراضية التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، حظيت باهتمام الكثير من المراقبين بسبب التوتر بين واشنطن وموسكو خاصة في مسألة أوكرانيا، حيث قال الخبير في الشأن الروسي، أندريه أليتسكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج شؤون عسكرية:التفاصيل في الملف الصوتيأعداد وتقديم شيماء ثامر – محمد جمعة

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2021

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راديو, شؤون عسكرية, аудио