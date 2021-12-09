تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211209/خلاف-بين-ياسمين-عبد-العزيز-وأحمد-العوضي-في-أول-ظهور-إعلامي-لهما-سويا-فيديو-1053759755.html
خلاف بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في أول ظهور إعلامي لهما سويا.... فيديو
خلاف بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في أول ظهور إعلامي لهما سويا.... فيديو
واجه الفنان المصري، أحمد العوضي، وزوجته الفنانة، ياسمين عبد العزيز، سؤالا محرجا، مساء اليوم ‏الخميس، في أول لقاء إعلامي يجمع بينهما.‏ 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T21:21+0000
2021-12-09T21:21+0000
أخبار الفنانين في مصر
أحمد العوضي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1049665931_0:0:2024:1139_1920x0_80_0_0_cfcf7b92868fe0d5fc2d87dd622f883d.jpg
وعندما سألت الإعلامية المصرية، منى الشاذلي، في برنامجها "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية، الزوجان بشأن من الذي يفرض كلامه على الآخر داخل المنزل، سارع العوضي بالإجابة أنه "هو بالتأكيد"، وهو ما أثار دهشة زوجته.ونظر العوضي إلى ياسمين عبد العزيز وأكد لها مجددا أن كلمته هي التي يتم العمل بها، وهنا حاولت منى الشاذلي أن توضح له أن كلامه وكلام زوجته يسيران على التوازي، لكنه عاد وشدد أن كلمته هي التي يتم تنفيذها.وقبل الإجابة عن هذا السؤال، حاول أحمد العوضي أن يرضي زوجته ياسمين عبد العزيز، بالتصريح للبرنامج أنها أصبحت "أهدأ" معه بعد أزمة مرضها.جاء هذا في الجزء الثاني من مقابلة ياسمين عبد العزيز مع برنامج "معكم"، والتي تحدثت في الجزء الأول الذي أذيع، أمس الأربعاء، عن تفاصيل أزمة مرضها الشهيرة، وكيف أنها أنقذت من الموت في يوم وقفة عرفة.أصعب لحظة... بكاء ووعدوفي حلقة اليوم الخميس، كشفت ياسمين عبد العزيز أن زوجها أحمد العوضي بكى في إحدى المرات تأثرا بتدهور حالتها الصحية خلال فترة علاجها، وقام بلصق جبينه بجبينها، وطلب منها أن تعده أنها ستكمل حياتها معه.وتابعت عبد العزيز أنها في المقابل ردت على طلب زوجها بالموافقة بهز رأسها، لعدم قدرتها على الكلام وقتها، مشيرة إلى أن الواقعة كانت كانت أشبه بالأفلام السينمائية. وفي نفس الحلقة، مازحت ياسمين عبد العزيز زوجها قائلة إنه ظل يناديها بـ"وحش الكون" من مسلسلهما "اللي مالوش كبير" الذي عرض في شهر رمضان 2021، حتى "كاد الوحش أن يغادر الكون فعليا"، بحسب قولها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1049665931_187:0:1986:1349_1920x0_80_0_0_abbc28d768c19e856b4a39e5d66d93e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الفنانين في مصر, أحمد العوضي

خلاف بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في أول ظهور إعلامي لهما سويا.... فيديو

21:21 GMT 09.12.2021
© AFP 2021 / AMRO MARAGHIالفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز
الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز
© AFP 2021 / AMRO MARAGHI
تابعنا عبر
واجه الفنان المصري، أحمد العوضي، وزوجته الفنانة، ياسمين عبد العزيز، سؤالا محرجا، مساء اليوم ‏الخميس، في أول لقاء إعلامي يجمع بينهما.‏
وعندما سألت الإعلامية المصرية، منى الشاذلي، في برنامجها "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية، الزوجان بشأن من الذي يفرض كلامه على الآخر داخل المنزل، سارع العوضي بالإجابة أنه "هو بالتأكيد"، وهو ما أثار دهشة زوجته.
ونظر العوضي إلى ياسمين عبد العزيز وأكد لها مجددا أن كلمته هي التي يتم العمل بها، وهنا حاولت منى الشاذلي أن توضح له أن كلامه وكلام زوجته يسيران على التوازي، لكنه عاد وشدد أن كلمته هي التي يتم تنفيذها.
وقبل الإجابة عن هذا السؤال، حاول أحمد العوضي أن يرضي زوجته ياسمين عبد العزيز، بالتصريح للبرنامج أنها أصبحت "أهدأ" معه بعد أزمة مرضها.
جاء هذا في الجزء الثاني من مقابلة ياسمين عبد العزيز مع برنامج "معكم"، والتي تحدثت في الجزء الأول الذي أذيع، أمس الأربعاء، عن تفاصيل أزمة مرضها الشهيرة، وكيف أنها أنقذت من الموت في يوم وقفة عرفة.
أصعب لحظة... بكاء ووعد
وفي حلقة اليوم الخميس، كشفت ياسمين عبد العزيز أن زوجها أحمد العوضي بكى في إحدى المرات تأثرا بتدهور حالتها الصحية خلال فترة علاجها، وقام بلصق جبينه بجبينها، وطلب منها أن تعده أنها ستكمل حياتها معه.
وتابعت عبد العزيز أنها في المقابل ردت على طلب زوجها بالموافقة بهز رأسها، لعدم قدرتها على الكلام وقتها، مشيرة إلى أن الواقعة كانت كانت أشبه بالأفلام السينمائية.
وفي نفس الحلقة، مازحت ياسمين عبد العزيز زوجها قائلة إنه ظل يناديها بـ"وحش الكون" من مسلسلهما "اللي مالوش كبير" الذي عرض في شهر رمضان 2021، حتى "كاد الوحش أن يغادر الكون فعليا"، بحسب قولها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:59 GMTوكالة: بايدن يتعهد بدعم أوروبا الشرقية لكنه لا يرغب في مواجهة عسكرية مع روسيا
21:48 GMTواشنطن: نحتاج عدة أيام للحكم على موقف طهران من المحادثات النووية
21:35 GMTسفينة البحرية الأوكرانية تتراجع بعد تحذيرات روسية من دخول مضيق كيرتش
21:21 GMTارتفاع عدد ضحايا المعارك في دارفور إلى 138 قتيلا
21:21 GMTخلاف بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في أول ظهور إعلامي لهما سويا.... فيديو
21:17 GMTالرئيس التونسي: لا يمكن مواصلة العمل بالدستور الحالي خلال السنوات المقبلة... فيديو
21:04 GMTأوكرانيا تعلن استعدادها للوفاء بالتزاماتها بشأن وقف إطلاق النار في دونباس
20:52 GMTعاملوني كالحيوان.. السعودي المعتقل بالخطأ في فرنسا يكشف تفاصيل مثيرة عن احتجازه
20:40 GMTالبيت الأبيض يحذر إيران من إخفاق الدبلوماسية بـ"إجراءات أخرى"
20:22 GMTالقبض على موظف في الكابيتول بعد إحضاره سلاحا إلى مبنى مجلس النواب الأمريكي
20:14 GMTتعديل التصنيف من سلبي لمستقر... ما تأثير تقرير وكالة "فيتش" على الاقتصاد والاستثمار في الأردن؟
20:08 GMTروسيا: سفينة حربية أوكرانية تتجه نحو مضيق كيرتش ولا تستجيب لمطالب تغيير مسارها
19:59 GMT"طالبان باكستان" تعلن نهاية وقف إطلاق النار مع الحكومة
19:55 GMTأمريكا توافق على حصول الأطفال في سن 16 و17 عاما على جرعة معززة من لقاح "فايزر"‏
19:50 GMTواشنطن: مستعدون للتفاوض مباشرة مع الإيرانيين
19:39 GMTطلب شهادة ترامب في تحقيق حول تهم احتيال موجهة لشركته
19:35 GMTمقاتلات روسية تمنع 5 طائرات حربية أمريكية وفرنسية من الاقتراب من حدود روسيا
19:31 GMTالجانب الآخر من جولة محمود عباس إلى الجزائر وتونس
19:28 GMTمن داخل البنتاغون... غانتس يتحدث عن الاستعداد العسكري مع أمريكا لمواجهة إيران
19:21 GMTبوتين: ما يحدث في دونباس يذكرنا بالإبادة الجماعية