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طبيب يكشف كيف يقتل فيروس كورونا الدماغ
طبيب يكشف كيف يقتل فيروس كورونا الدماغ
يتحدث علماء النفس والأطباء النفسيون بشكل متزايد عن حقيقة أن كورونا يسبب الاكتئاب ونوبات الهلع لدى كثير من الناس ويمكن أن يؤدي إلى الخرف لدى الكثيرين. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T15:34+0000
2021-12-09T15:34+0000
مجتمع
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شارك العديد من الأطباء النفسيين في مقابلة مع موقع "لينتا.رو" الروسي، تجربتهم في إدارة المرضى، الذين أصيبوا بفيروس كورونا.وقالت طيببة إنها وضعت تحت المراقبة مريضا مصابا "بالاضطرابات الرهابية الرخوة" والذي أصبح "مصابًا بجنون العظمة النشط"، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. كما لاحظت الطبيبة تدهورا حادا لدى مرضى الهوس. بالإضافة إلى ذلك، قالت المرأة إنها عانت هي نفسها من فيروس كورونا وعانت من إرهاق مزمن لفترة طويلة.ولاحظت زميلة لها، التي تعالج أيضا المرضى الذين يعانون من أعراض ما بعد كورونا، أن "الباهتة تزدهر باللون الخصب، وعلى الأرجح لها طبيعة الأوعية الدموية".وكشف المعالج النفسي الروسي فلاديمير كاتورجين لماذا يؤثر الفيروس التاجي على نفسيتنا كثيرًا وما إذا كانت هذه العمليات قابلة للعكس، مضيفا أنه وفقًا لدراسة أجراها علماء إيطاليون، فإن حوالي 65٪ من المصابين بفيروس كورونا يعانون من اضطراب القلق والاكتئاب.وقال: "في العامين الماضيين، زاد عدد اضطرابات القلق والاكتئاب في العيادات الخارجية بشكل كبير. هذا يرجع أولاً وقبل كل شيء إلى الخوف من الإصابة بالمرض - الآن، بسبب الآلاف من حالات الرهاب التي كانت موجودة من قبل، انضم رهاب الإكليل. هناك درجة عالية من القلق في المجتمع. هذا هو أول ما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم اضطرابات الوهن والاكتئاب والقلق".وتابع "لقد ثبت الآن أن SARS-CoV-2 إما يضر بالنسيج العصبي نفسه، أو يعمل بشكل غير مباشر على الخلايا المساعدة - الخلايا الدبقية التي تحيط بـ 90 مليار خلية عصبية موجودة في الدماغ. هذه العملية ليست الأكثر متعة بالنسبة للدماغ، فهي تؤدي إلى اضطراب أو موت الخلايا العصبية نفسها، وتدهور النقل العصبي العضلي والرسائل بين الخلايا العصبية. وهذا بدوره - لمختلف المظاهر الجسدية (الألم وعدم الراحة في العضلات والوهن والصداع، وما إلى ذلك) وعواقب أخرى مختلفة للغاية: نوبات الهلع والقلق والاكتئاب".بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يؤدي COVID-19 إلى ضعف إدراكي لدى كبار السن. وفقًا للطبيب، غالبًا ما يصاب كبار السن بالخرف والهذيان بعد المرض (اضطراب يترافق مع عدم وضوح الوعي والهلوسة وما إلى ذلك). وفي بعض الحالات، توجد مثل هذه الأمراض الخطيرة عند الشباب.وتابع "كان لدي مريض يبلغ من العمر 48 عاما أصيب بحالة ارتباك حادة وهو الآن في قسم طب الأعصاب. رجل يتمتع بصحة جيدة، ولكن بعد إصابته بالفيروس، أصبح غبيًا تمامًا. لم تكن هناك ظروف أخرى لذلك، باستثناء الإصابة الشديدة بفيروس كورونا".
https://arabic.sputniknews.com/20211123/أحد-أكثر-مضادات-الاكتئاب-شيوعا-يمكن-أن-ينقذ-مرضى-كورونا-من-الموت-1050780039.html
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مجتمع

طبيب يكشف كيف يقتل فيروس كورونا الدماغ

15:34 GMT 09.12.2021
© REUTERS / DADO RUVICأخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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يتحدث علماء النفس والأطباء النفسيون بشكل متزايد عن حقيقة أن كورونا يسبب الاكتئاب ونوبات الهلع لدى كثير من الناس ويمكن أن يؤدي إلى الخرف لدى الكثيرين.
شارك العديد من الأطباء النفسيين في مقابلة مع موقع "لينتا.رو" الروسي، تجربتهم في إدارة المرضى، الذين أصيبوا بفيروس كورونا.
وقالت طيببة إنها وضعت تحت المراقبة مريضا مصابا "بالاضطرابات الرهابية الرخوة" والذي أصبح "مصابًا بجنون العظمة النشط"، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. كما لاحظت الطبيبة تدهورا حادا لدى مرضى الهوس. بالإضافة إلى ذلك، قالت المرأة إنها عانت هي نفسها من فيروس كورونا وعانت من إرهاق مزمن لفترة طويلة.
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ولاحظت زميلة لها، التي تعالج أيضا المرضى الذين يعانون من أعراض ما بعد كورونا، أن "الباهتة تزدهر باللون الخصب، وعلى الأرجح لها طبيعة الأوعية الدموية".
وكشف المعالج النفسي الروسي فلاديمير كاتورجين لماذا يؤثر الفيروس التاجي على نفسيتنا كثيرًا وما إذا كانت هذه العمليات قابلة للعكس، مضيفا أنه وفقًا لدراسة أجراها علماء إيطاليون، فإن حوالي 65٪ من المصابين بفيروس كورونا يعانون من اضطراب القلق والاكتئاب.
وقال: "في العامين الماضيين، زاد عدد اضطرابات القلق والاكتئاب في العيادات الخارجية بشكل كبير. هذا يرجع أولاً وقبل كل شيء إلى الخوف من الإصابة بالمرض - الآن، بسبب الآلاف من حالات الرهاب التي كانت موجودة من قبل، انضم رهاب الإكليل. هناك درجة عالية من القلق في المجتمع. هذا هو أول ما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم اضطرابات الوهن والاكتئاب والقلق".
يوضح كاتورجين أن العامل الثاني الذي يفسر التأثير السلبي لفيروس كورونا على النفس هو عملية المرض نفسها.
وتابع "لقد ثبت الآن أن SARS-CoV-2 إما يضر بالنسيج العصبي نفسه، أو يعمل بشكل غير مباشر على الخلايا المساعدة - الخلايا الدبقية التي تحيط بـ 90 مليار خلية عصبية موجودة في الدماغ. هذه العملية ليست الأكثر متعة بالنسبة للدماغ، فهي تؤدي إلى اضطراب أو موت الخلايا العصبية نفسها، وتدهور النقل العصبي العضلي والرسائل بين الخلايا العصبية. وهذا بدوره - لمختلف المظاهر الجسدية (الألم وعدم الراحة في العضلات والوهن والصداع، وما إلى ذلك) وعواقب أخرى مختلفة للغاية: نوبات الهلع والقلق والاكتئاب".
بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يؤدي COVID-19 إلى ضعف إدراكي لدى كبار السن. وفقًا للطبيب، غالبًا ما يصاب كبار السن بالخرف والهذيان بعد المرض (اضطراب يترافق مع عدم وضوح الوعي والهلوسة وما إلى ذلك). وفي بعض الحالات، توجد مثل هذه الأمراض الخطيرة عند الشباب.
وتابع "كان لدي مريض يبلغ من العمر 48 عاما أصيب بحالة ارتباك حادة وهو الآن في قسم طب الأعصاب. رجل يتمتع بصحة جيدة، ولكن بعد إصابته بالفيروس، أصبح غبيًا تمامًا. لم تكن هناك ظروف أخرى لذلك، باستثناء الإصابة الشديدة بفيروس كورونا".
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