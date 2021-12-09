طيار روسي ينفذ هبوطا اضطراريا بطائرة نقل عسكرية بمحرك معطل

وقالت الوزارة في بيان: "بعد إقلاع طائرة نقل عسكرية خفيفة على ارتفاع أكثر من 100 متر، اختفى دفع المحرك، وتوقفت الطائرة عن الارتفاع وبدأت تفقد سرعتها. كان على متن الطائرة 10 جنود محمولون جوا و 3 من أفراد الطاقم. بالنظر إلى الوقت المحدود، قام قائد الطائرة، الملازم أول مكسيم كاباكوف، بتقييم الوضع بشكل صحيح وأبلغ مدير الرحلة عن حالة الطوارئ في الجو والاستعداد للهبوط الاضطراري خارج المطار في موقع تم اختياره من الجو".وأضاف البيان أنه "بعد حصوله على الإذن، أتم قائد الطائرة بنجاح هبوطا اضطراريا على موقع غير مهيأ، وذلك بفضل الإجراءات الاحترافية للطيار، ولم يصب أي من أفراد الطاقم والعاملين على متن الطائرة".وأشار البيان إلى أنه "لم تتضرر الطائرة وسيستمر استخدامها للغرض المقصود منها على الفور بعد الفحص الفني والصيانة. وسيمنح القائد العام للقوات الجوية، الملازم أول مكسيم كاباكوف، جائزة تقديرا لشجاعته".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طيارا تابعا لقوات الفضاء الروسية أنقذ طائرة نقل عسكرية بمحرك معطل في منطقة بسكوف، مؤكدة أنه تمكن من الهبوط على موقع غير مُجهز ولم يصب أحد على متنها.
وقالت الوزارة في بيان: "بعد إقلاع طائرة نقل عسكرية خفيفة على ارتفاع أكثر من 100 متر، اختفى دفع المحرك، وتوقفت الطائرة عن الارتفاع وبدأت تفقد سرعتها. كان على متن الطائرة 10 جنود محمولون جوا و 3 من أفراد الطاقم. بالنظر إلى الوقت المحدود، قام قائد الطائرة، الملازم أول مكسيم كاباكوف، بتقييم الوضع بشكل صحيح وأبلغ مدير الرحلة عن حالة الطوارئ في الجو والاستعداد للهبوط الاضطراري خارج المطار في موقع تم اختياره من الجو".
وأضاف البيان أنه "بعد حصوله على الإذن، أتم قائد الطائرة بنجاح هبوطا اضطراريا على موقع غير مهيأ، وذلك بفضل الإجراءات الاحترافية للطيار، ولم يصب أي من أفراد الطاقم والعاملين على متن الطائرة".
وأشار البيان إلى أنه "لم تتضرر الطائرة وسيستمر استخدامها للغرض المقصود منها على الفور بعد الفحص الفني والصيانة. وسيمنح القائد العام للقوات الجوية، الملازم أول مكسيم كاباكوف، جائزة تقديرا لشجاعته".