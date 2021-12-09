تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211209/غيراسيموف-حطام-القمر-الصناعي-القديم-تحت-السيطرة-ولا-توجد-تهديدات-للأجسام-في-الفضاء-1053733797.html
غيراسيموف: حطام القمر الصناعي القديم تحت السيطرة ولا توجد تهديدات للأجسام في الفضاء
غيراسيموف: حطام القمر الصناعي القديم تحت السيطرة ولا توجد تهديدات للأجسام في الفضاء
أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن حطام القمر الصناعي السوفيتي الذي أُسقط في 15 نوفمبر / تشرين الثاني، تحت السيطرة ، وأنه لا... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T11:06+0000
2021-12-09T11:06+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102252/96/1022529604_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_fa64efa7cc1a7bdf6067ab739b49bdf7.jpg
وقال غيراسيموف في إيجاز صحفي أمام الملحقين العسكريين للدول الأجنبية، اليوم الخميس: "لا تشكل الشظايا الناتجة تهديدًا للأنشطة الفضائية في المدار. في الوقت الحاضر، تتحرك الشظايا على طول مسارات خارج مستوى مدارات المحطات الفضائية، وتخضع للمراقبة ويتم تضمينها في القائمة الرئيسية لنظام التحكم في الفضاء الروسي".وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن روسيا أجرت بنجاح تجارب في 15 نوفمبر، مما أدى إلى إصابة القمر الصناعي الروسي Tselina-D المعطل.وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن شظايا القمر الصناعي القديم، التي تشكلت أثناء اختبار النظام المضاد للأقمار الصناعية لا تشكل أي تهديد للأنشطة الفضائية.
https://arabic.sputniknews.com/20211120/وكالة-الفضاء-الروسية-تتابع-شظايا-القمر-الصناعي-الذي-تم-تدميره-بصاروخ-روسي-1050761389.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102252/96/1022529604_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_9b95c64000159fb433a99f32f88d62bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

غيراسيموف: حطام القمر الصناعي القديم تحت السيطرة ولا توجد تهديدات للأجسام في الفضاء

11:06 GMT 09.12.2021
© Photo / Roscosmosمركبة الفضاء الروسية "بروغرس ام اس" تنطلق بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك لأول مرة بعد وقوع الحادث في ديسمير/ كانون الأول من العام الماضي، 22 فبراير/ شباط 2017
مركبة الفضاء الروسية بروغرس ام اس تنطلق بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك لأول مرة بعد وقوع الحادث في ديسمير/ كانون الأول من العام الماضي، 22 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© Photo / Roscosmos
تابعنا عبر
أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن حطام القمر الصناعي السوفيتي الذي أُسقط في 15 نوفمبر / تشرين الثاني، تحت السيطرة ، وأنه لا يهدد الأجسام الفضائية النشطة.
وقال غيراسيموف في إيجاز صحفي أمام الملحقين العسكريين للدول الأجنبية، اليوم الخميس: "لا تشكل الشظايا الناتجة تهديدًا للأنشطة الفضائية في المدار. في الوقت الحاضر، تتحرك الشظايا على طول مسارات خارج مستوى مدارات المحطات الفضائية، وتخضع للمراقبة ويتم تضمينها في القائمة الرئيسية لنظام التحكم في الفضاء الروسي".
الصاروخ الحامل سويوز-إف غا والمركبة الفضائية الروسية سويوز-إم إس-15 يتوجهان إلى نقطة الانطلاق بمركز الفضاء بايكانور في كزاخستان. من ضمن البعثة الفضاية، الرائد الإماراتي هزاع المنصوري - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
وكالة الفضاء الروسية تتابع شظايا القمر الصناعي الذي تم تدميره بصاروخ روسي
20 نوفمبر, 19:39 GMT
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن روسيا أجرت بنجاح تجارب في 15 نوفمبر، مما أدى إلى إصابة القمر الصناعي الروسي Tselina-D المعطل.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن شظايا القمر الصناعي القديم، التي تشكلت أثناء اختبار النظام المضاد للأقمار الصناعية لا تشكل أي تهديد للأنشطة الفضائية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:18 GMTغيراسيموف: وجود الولايات المتحدة وحلفائها في سوريا يقلل من فعالية القتال ضد الإرهابيين
11:16 GMTأنالينا بيربوك... أول وأصغر وزيرة خارجية ألمانية
11:12 GMTحريق هائل يلتهم مصنعا في الكويت... فيديو
11:08 GMTالأمم المتحدة: نصف سكان دارفور يواجهون أزمة إنسانية في 2022
11:08 GMTأمريكا تحذر من الامتناع عن الذهاب إلى الانتخابات في ليبيا والتحشيد لعرقلتها
11:06 GMTغيراسيموف: حطام القمر الصناعي القديم تحت السيطرة ولا توجد تهديدات للأجسام في الفضاء
11:03 GMTمقتل 22 شخصا في أعمال عنف بين قبيلة عربية وأخرى أفريقية شمالي الكاميرون
10:56 GMTسعوديات في بطولة الملاكمة النسائية
10:51 GMTلبنان يعلن تسجيل إصابتين بـ"أوميكرون"
10:49 GMTمسؤول أمريكي يزور الإمارات لتحذير شركات غير ممتثلة للعقوبات على إيران
10:41 GMTالأمن السيبراني السعودي يحذر من ثغرة في "واتسآب"
10:39 GMTالسفارة السعودية في فرنسا تصدر بيانا جديدا بشأن السعودي الذي اعتقل خطأ في قضية خاشقجي
10:33 GMT"أم الزنار".. أقدم الكنائس المحفورة تحت الأرض تستعد لاستقبال زوارها... صور
10:25 GMTقطر تستعد لحدث عسكري خلال أيام... فيديو
10:23 GMTعضو لجنة اللقاحات الكويتية: ثلاث دراسات تثبت فعالية أقل للقاحات ضد أوميكرون
10:18 GMTميقاتي يبحث مع السيسي في القاهرة العلاقات بين البلدين والوضع في المنطقة
10:12 GMTوفاة قائد وحدة "نافي سيلز" المشاركة في القضاء على أسامة بن لادن
10:06 GMTمسؤول إسرائيلي يكشف دور بلاده في تعزيز الاستقرار في المنطقة
10:06 GMTسقوط شجرة ضخمة في الاتجاه المعاكس بعد قطعها... فيديو
09:56 GMTالعراق يعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي وبدء انسحابها من البلاد