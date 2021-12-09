غيراسيموف: حطام القمر الصناعي القديم تحت السيطرة ولا توجد تهديدات للأجسام في الفضاء

وقال غيراسيموف في إيجاز صحفي أمام الملحقين العسكريين للدول الأجنبية، اليوم الخميس: "لا تشكل الشظايا الناتجة تهديدًا للأنشطة الفضائية في المدار. في الوقت الحاضر، تتحرك الشظايا على طول مسارات خارج مستوى مدارات المحطات الفضائية، وتخضع للمراقبة ويتم تضمينها في القائمة الرئيسية لنظام التحكم في الفضاء الروسي".وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن روسيا أجرت بنجاح تجارب في 15 نوفمبر، مما أدى إلى إصابة القمر الصناعي الروسي Tselina-D المعطل.وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن شظايا القمر الصناعي القديم، التي تشكلت أثناء اختبار النظام المضاد للأقمار الصناعية لا تشكل أي تهديد للأنشطة الفضائية.
أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن حطام القمر الصناعي السوفيتي الذي أُسقط في 15 نوفمبر / تشرين الثاني، تحت السيطرة ، وأنه لا يهدد الأجسام الفضائية النشطة.
وقال غيراسيموف في إيجاز صحفي أمام الملحقين العسكريين للدول الأجنبية، اليوم الخميس: "لا تشكل الشظايا الناتجة تهديدًا للأنشطة الفضائية في المدار. في الوقت الحاضر، تتحرك الشظايا على طول مسارات خارج مستوى مدارات المحطات الفضائية، وتخضع للمراقبة ويتم تضمينها في القائمة الرئيسية لنظام التحكم في الفضاء الروسي".