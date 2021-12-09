"فاو" تحذر من خطر يهدد الأمن الغذائي للأجيال القادمة

وذكرت في أحدث تقرير لها أن العديد من موارد المياه والأراضي تعاني بالفعل من الإجهاد، ومع ذلك تواجه استخداما أكثر كثافة لإطعام سكان العالم، الذين من المتوقع نموهم بأكثر من الربع في العقود الثلاثة القادمة.وتقدر المنظمة أنه وفقا للمؤشرات الحالية، سيحتاج قطاع الأغذية الزراعية إلى 35% أكثر من المياه، لإنتاج الغذاء الإضافي المطلوب خلال العقود القادمة، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".وجاء في تقرير "فاو": "يمكن أن يؤدي ذلك إلى كوارث بيئية، وزيادة التنافس على الموارد، وإذكاء التحديات الاجتماعية والصراعات الجديدة".وأضافت أن الإنتاج الحالي للأغذية الزراعية لا يثبت أنه مستدام ويضغط على استخدام الأراضي والمياه، ومع ذلك، يمكن أن تلعب أنظمة الأغذية الزراعية دورا رئيسيا في تخفيف الضغوط والمساهمة بشكل إيجابي في أهداف المناخ والتنمية.وقالت المنظمة إن التعاطي مع الأمر يتطلب زيادة سريعة في الاعتماد على التكنولوجيا، لتعزيز كفاءة قطاع الأغذية الزراعية ووضع استخدامه للموارد على أساس مستدام.
حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الخميس، من خطر يداهم الأمن الغذائي العالمي للأجيال القادمة بشكل متزايد، من جراء الضغط على موارد الأراضي والمياه.
وذكرت في أحدث تقرير لها أن العديد من موارد المياه والأراضي تعاني بالفعل من الإجهاد، ومع ذلك تواجه استخداما أكثر كثافة لإطعام سكان العالم، الذين من المتوقع نموهم بأكثر من الربع في العقود الثلاثة القادمة.
وتقدر المنظمة أنه وفقا للمؤشرات الحالية، سيحتاج قطاع الأغذية الزراعية إلى 35% أكثر من المياه، لإنتاج الغذاء الإضافي المطلوب خلال العقود القادمة، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وجاء في تقرير "فاو": "يمكن أن يؤدي ذلك إلى كوارث بيئية، وزيادة التنافس على الموارد، وإذكاء التحديات الاجتماعية والصراعات الجديدة".
وأضافت أن الإنتاج الحالي للأغذية الزراعية لا يثبت أنه مستدام ويضغط على استخدام الأراضي والمياه، ومع ذلك، يمكن أن تلعب أنظمة الأغذية الزراعية دورا رئيسيا في تخفيف الضغوط والمساهمة بشكل إيجابي في أهداف المناخ والتنمية.
وقالت المنظمة إن التعاطي مع الأمر يتطلب زيادة سريعة في الاعتماد على التكنولوجيا، لتعزيز كفاءة قطاع الأغذية الزراعية ووضع استخدامه للموارد على أساس مستدام.