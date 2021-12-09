https://arabic.sputniknews.com/20211209/قراء-مجلة-تايم-يختارون-رئيسا-مثيرا-للجدل-ليكون-شخصية-العام-فمن-هو؟-1053750382.html

قراء مجلة "تايم" يختارون رئيسا مثيرا للجدل ليكون "شخصية العام"... فمن هو؟

قراء مجلة "تايم" يختارون رئيسا مثيرا للجدل ليكون "شخصية العام"... فمن هو؟

أجمع قراء مجلة "تايم" الأمريكية على رئيس إحدى الدول بأنه الأجدر على الفوز بلقب "شخصية العام" ‏لسنة 2021.‏ 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T15:37+0000

2021-12-09T15:37+0000

2021-12-09T15:37+0000

دونالد ترامب

قائمة مجلة تايم

بولسونارو

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وفاز الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، باستطلاع قراء المجلة للعام الحالي، والذي وصفته بأنه "المثير للجدل".وأشارت "تايم" إلى أن "بولسونارو سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2022، ويواجه رفضا متزايدا لتعامله مع الاقتصاد، كما أنه واجه انتقادات واسعة النطاق من قبل السياسيين والمحاكم وخبراء الصحة العامة لتقليله من خطورة فيروس كورونا المستجد، وإبداء شكوكه بشأن اللقاح المضاده لـ(كوفيد-19)".وتابعت مجلة "تايم" في مقال لها أن جاير بولسونارو حاز على 24 في المئة من أصوات استطلاع قرائها، من بين أكثر من 9 ملايين شاركوا في الاستفتاء السنوي.وأضافت أن "الرئيس البرازيلي تعرض في الآونة الأخيرة لانتقادات من المحكمة العليا البرازيلية، التي أمرت بإجراء تحقيق رسمي بشأن التعليقات التي أدلى بها في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي تزعم كذبا أن أخذ لقاحات فيروس كورونا قد يزيد من فرصة الإصابة بمرض نقص المناعة (الإيدز)".وواصلت المجلة الأمريكية أن "تقرير لمجلس الشيوخ البرازيلي أوصى في أكتوبر الماضي بتوجيه عدة تهم جنائية للرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، لسوء إدارة استجابة بلاده للوباء، الذي أودى بحياة أكثر من 600 ألف شخص في البرازيل، وهي الاتهامات التي نفاها بولسونارو مرارا".وجاء في المركز الثاني باستطلاع قراء مجلة "تايم" لـ"شخصية العام لسنة 2021" الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي حاز على نسبة 9 في المئة من الأصوات.وحرّض ترامب على أعمال الشغب في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي في مبنى الكابيتول، ومازال يفكر في ترشح آخر للرئاسة في انتخابات عام 2024.أما المركز الثالث في الاستطلاع، فكان من نصيب العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، بنسبة 6.3 في المئة من الأصوات.وجاء في المرتبة الرابعة المحامي والناشط الروسي، أليكسي نافالني، بـ6 في المئة من أصوات قراء مجلة "تايم"، الذي عاد إلى روسيا في يناير الماضي، ولا يزال مسجونا.أما المركز الخامس والأخيرة في تصويت قراء مجلة "تايم" لـ"شخصية العام 2021"، فمنحت للعلماء الذين ساعدوا في تطوير لقاحات فيروس "كورونا"، بنسبة 5.3 في المئة من الأصوات.وسيكشف محررو مجلة "تايم" الأمريكية عن اختيارهم للفائز بـ"شخصية العام 2021" في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

https://arabic.sputniknews.com/20211020/تقرير-برازيلي-يطالب-باتهام-بولسونارو-بالقتل-بسبب-كورونا-1050482653.html

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دونالد ترامب, قائمة مجلة تايم, بولسونارو