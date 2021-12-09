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https://arabic.sputniknews.com/20211209/قراء-مجلة-تايم-يختارون-رئيسا-مثيرا-للجدل-ليكون-شخصية-العام-فمن-هو؟-1053750382.html
قراء مجلة "تايم" يختارون رئيسا مثيرا للجدل ليكون "شخصية العام"... فمن هو؟
قراء مجلة "تايم" يختارون رئيسا مثيرا للجدل ليكون "شخصية العام"... فمن هو؟
أجمع قراء مجلة "تايم" الأمريكية على رئيس إحدى الدول بأنه الأجدر على الفوز بلقب "شخصية العام" ‏لسنة 2021.‏ 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T15:37+0000
2021-12-09T15:37+0000
دونالد ترامب
قائمة مجلة تايم
بولسونارو
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وفاز الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، باستطلاع قراء المجلة للعام الحالي، والذي وصفته بأنه "المثير للجدل".وأشارت "تايم" إلى أن "بولسونارو سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2022، ويواجه رفضا متزايدا لتعامله مع الاقتصاد، كما أنه واجه انتقادات واسعة النطاق من قبل السياسيين والمحاكم وخبراء الصحة العامة لتقليله من خطورة فيروس كورونا المستجد، وإبداء شكوكه بشأن اللقاح المضاده لـ(كوفيد-19)".وتابعت مجلة "تايم" في مقال لها أن جاير بولسونارو حاز على 24 في المئة من أصوات استطلاع قرائها، من بين أكثر من 9 ملايين شاركوا في الاستفتاء السنوي.وأضافت أن "الرئيس البرازيلي تعرض في الآونة الأخيرة لانتقادات من المحكمة العليا البرازيلية، التي أمرت بإجراء تحقيق رسمي بشأن التعليقات التي أدلى بها في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي تزعم كذبا أن أخذ لقاحات فيروس كورونا قد يزيد من فرصة الإصابة بمرض نقص المناعة (الإيدز)".وواصلت المجلة الأمريكية أن "تقرير لمجلس الشيوخ البرازيلي أوصى في أكتوبر الماضي بتوجيه عدة تهم جنائية للرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، لسوء إدارة استجابة بلاده للوباء، الذي أودى بحياة أكثر من 600 ألف شخص في البرازيل، وهي الاتهامات التي نفاها بولسونارو مرارا".وجاء في المركز الثاني باستطلاع قراء مجلة "تايم" لـ"شخصية العام لسنة 2021" الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي حاز على نسبة 9 في المئة من الأصوات.وحرّض ترامب على أعمال الشغب في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي في مبنى الكابيتول، ومازال يفكر في ترشح آخر للرئاسة في انتخابات عام 2024.أما المركز الثالث في الاستطلاع، فكان من نصيب العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، بنسبة 6.3 في المئة من الأصوات.وجاء في المرتبة الرابعة المحامي والناشط الروسي، أليكسي نافالني، بـ6 في المئة من أصوات قراء مجلة "تايم"، الذي عاد إلى روسيا في يناير الماضي، ولا يزال مسجونا.أما المركز الخامس والأخيرة في تصويت قراء مجلة "تايم" لـ"شخصية العام 2021"، فمنحت للعلماء الذين ساعدوا في تطوير لقاحات فيروس "كورونا"، بنسبة 5.3 في المئة من الأصوات.وسيكشف محررو مجلة "تايم" الأمريكية عن اختيارهم للفائز بـ"شخصية العام 2021" في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20211020/تقرير-برازيلي-يطالب-باتهام-بولسونارو-بالقتل-بسبب-كورونا-1050482653.html
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دونالد ترامب, قائمة مجلة تايم, بولسونارو

قراء مجلة "تايم" يختارون رئيسا مثيرا للجدل ليكون "شخصية العام"... فمن هو؟

15:37 GMT 09.12.2021
© REUTERS / ADRIANO MACHADOيد الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، وهي يشير أثناء حديثه خلال اجتماع مع رجال الأعمال الذين روج لهم الاتحاد الوطني للصناعة في البرازيل ، 7 ديسمبر/ كانون الأول 2021
يد الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، وهي يشير أثناء حديثه خلال اجتماع مع رجال الأعمال الذين روج لهم الاتحاد الوطني للصناعة في البرازيل ، 7 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / ADRIANO MACHADO
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أجمع قراء مجلة "تايم" الأمريكية على رئيس إحدى الدول بأنه الأجدر على الفوز بلقب "شخصية العام" ‏لسنة 2021.‏
وفاز الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، باستطلاع قراء المجلة للعام الحالي، والذي وصفته بأنه "المثير للجدل".
وأشارت "تايم" إلى أن "بولسونارو سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2022، ويواجه رفضا متزايدا لتعامله مع الاقتصاد، كما أنه واجه انتقادات واسعة النطاق من قبل السياسيين والمحاكم وخبراء الصحة العامة لتقليله من خطورة فيروس كورونا المستجد، وإبداء شكوكه بشأن اللقاح المضاده لـ(كوفيد-19)".
رئيس البرازيل جايير بولسونارو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2021
تقرير برازيلي يطالب باتهام بولسونارو بالقتل بسبب كورونا
20 أكتوبر, 02:51 GMT
وتابعت مجلة "تايم" في مقال لها أن جاير بولسونارو حاز على 24 في المئة من أصوات استطلاع قرائها، من بين أكثر من 9 ملايين شاركوا في الاستفتاء السنوي.
وأضافت أن "الرئيس البرازيلي تعرض في الآونة الأخيرة لانتقادات من المحكمة العليا البرازيلية، التي أمرت بإجراء تحقيق رسمي بشأن التعليقات التي أدلى بها في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي تزعم كذبا أن أخذ لقاحات فيروس كورونا قد يزيد من فرصة الإصابة بمرض نقص المناعة (الإيدز)".
وواصلت المجلة الأمريكية أن "تقرير لمجلس الشيوخ البرازيلي أوصى في أكتوبر الماضي بتوجيه عدة تهم جنائية للرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، لسوء إدارة استجابة بلاده للوباء، الذي أودى بحياة أكثر من 600 ألف شخص في البرازيل، وهي الاتهامات التي نفاها بولسونارو مرارا".
وجاء في المركز الثاني باستطلاع قراء مجلة "تايم" لـ"شخصية العام لسنة 2021" الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي حاز على نسبة 9 في المئة من الأصوات.
وحرّض ترامب على أعمال الشغب في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي في مبنى الكابيتول، ومازال يفكر في ترشح آخر للرئاسة في انتخابات عام 2024.
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
أما المركز الثالث في الاستطلاع، فكان من نصيب العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، بنسبة 6.3 في المئة من الأصوات.
وجاء في المرتبة الرابعة المحامي والناشط الروسي، أليكسي نافالني، بـ6 في المئة من أصوات قراء مجلة "تايم"، الذي عاد إلى روسيا في يناير الماضي، ولا يزال مسجونا.
أما المركز الخامس والأخيرة في تصويت قراء مجلة "تايم" لـ"شخصية العام 2021"، فمنحت للعلماء الذين ساعدوا في تطوير لقاحات فيروس "كورونا"، بنسبة 5.3 في المئة من الأصوات.
وسيكشف محررو مجلة "تايم" الأمريكية عن اختيارهم للفائز بـ"شخصية العام 2021" في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
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