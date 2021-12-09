https://arabic.sputniknews.com/20211209/كبير-المفاوضين-النوويين-الإيرانيين-يعلن-انطلاق-جولة-جديدة-من-المفاوضات-في-فيينا-1053736419.html

كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين يعلن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في فيينا

كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين يعلن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في فيينا

أعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري، اليوم الخميس، انطلاق اجتماعاته في الجولة الجديدة من المحادثات النووية في فيينا، حيث اجتمع بمفاوضين من الصين... 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T12:01+0000

2021-12-09T12:01+0000

2021-12-09T12:01+0000

العالم

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طهران- سبوتنيك. وكتب باقري في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "بدأت عملي اليوم باستضافة اجتماع مفيد وبنّاء مع كبار المفاوضين من روسيا والصين. كما التقيت بإنريكي مورا كبير المفاوضين الأوروبيين، قبل انعقاد اللجنة المشتركة".وأوضح المسؤول الإيراني أن بلاده سوف تستمر في مشاركتها الجادة في المفاوضات، مع تصميمها على الوصول إلى اتفاق جيد يضمن المصالح والحقوق الإيرانية.في غضون ذلك، رجّح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية مهدی صفري، اليوم الخميس، أن يُفرج قريبا عن جزء لا بأس به من أموال إيران المجمدة في الخارج: "أعتقد أنه سوف يكون هناك إفراج جيد وقريب على أموالنا المجمدة في الخارج في المستقبل القريب"، مضيفا: "أُفرج عن 3.5 مليار دولار من أموالنا المجمدة في الخارج"، دون تحديد الدولة التي أفرجت عن هذا المبلغ أو توقيت ذلك.وأشار صفري إلى أن "هناك دولة أخرى يتم التفاوض معها أيضا للإفراج عن أرقام أعلى من تلك التي أفرج عنها، وقد وصلت المفاوضات إلى نتائج جيدة في هذا الصدد".

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العالم