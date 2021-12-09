كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين يعلن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في فيينا
أعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري، اليوم الخميس، انطلاق اجتماعاته في الجولة الجديدة من المحادثات النووية في فيينا، حيث اجتمع بمفاوضين من الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي.
طهران- سبوتنيك. وكتب باقري في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "بدأت عملي اليوم باستضافة اجتماع مفيد وبنّاء مع كبار المفاوضين من روسيا والصين. كما التقيت بإنريكي مورا كبير المفاوضين الأوروبيين، قبل انعقاد اللجنة المشتركة".
وأوضح المسؤول الإيراني أن بلاده سوف تستمر في مشاركتها الجادة في المفاوضات، مع تصميمها على الوصول إلى اتفاق جيد يضمن المصالح والحقوق الإيرانية.
وأوضح المسؤول الإيراني أن بلاده سوف تستمر في مشاركتها الجادة في المفاوضات، مع تصميمها على الوصول إلى اتفاق جيد يضمن المصالح والحقوق الإيرانية.
Started my working day by hosting a useful & constructive meeting with top negotiators of Russia & China. Also met with EU's Mora ahead of Joint Commission.— علی باقریکنی (@Bagheri_Kani) December 9, 2021
Iran will continue to engage seriously & is determined to reach a good deal that secures our nation's rights & interests. https://t.co/ymT2FtUyLo
في غضون ذلك، رجّح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية مهدی صفري، اليوم الخميس، أن يُفرج قريبا عن جزء لا بأس به من أموال إيران المجمدة في الخارج: "أعتقد أنه سوف يكون هناك إفراج جيد وقريب على أموالنا المجمدة في الخارج في المستقبل القريب"، مضيفا: "أُفرج عن 3.5 مليار دولار من أموالنا المجمدة في الخارج"، دون تحديد الدولة التي أفرجت عن هذا المبلغ أو توقيت ذلك.
وأشار صفري إلى أن "هناك دولة أخرى يتم التفاوض معها أيضا للإفراج عن أرقام أعلى من تلك التي أفرج عنها، وقد وصلت المفاوضات إلى نتائج جيدة في هذا الصدد".
وأشار صفري إلى أن "هناك دولة أخرى يتم التفاوض معها أيضا للإفراج عن أرقام أعلى من تلك التي أفرج عنها، وقد وصلت المفاوضات إلى نتائج جيدة في هذا الصدد".