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مجلس النواب الأمريكي يقر حظر استيراد منتجات إقليم شينجيانغ الصيني
مجلس النواب الأمريكي يقر حظر استيراد منتجات إقليم شينجيانغ الصيني
أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، قانونا يحظر استيراد أي منتجات من إقليم شينجيانغ الصيني. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T00:46+0000
2021-12-09T00:46+0000
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موسكو - سبوتنيك. ويهدف مشروع القانون، الذي تم تمريره اليوم بأغلبية ساحقة، إلى ضمان أن "البضائع المصنوعة بالسخرة في منطقة شينجيانغ أويغور ذاتية الحكم في جمهورية الصين الشعبية لا تدخل سوق الولايات المتحدة".واعتمد القانون بعد تصويت بأغلبية ساحقة، 428 صوتًا مقابل صوت واحد يحظر الواردات من شينجيانغ الصينية المصنوعة من العمل الجبري، ويهدد بفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين المسؤولين عن اضطهاد الأقلية المسلمة في المنطقة.وتتهم دول غربية ومنظمات حقوقية السلطات في شينجيانغ باعتقال وتعذيب الإيغور في معسكرات، فيما وصفته الولايات المتحدة بإبادة جماعية.في المقابل تنفي الصين الاتهامات وتصف المعسكرات بأنها مراكز تدريب مهني لمكافحة التطرف الديني.
https://arabic.sputniknews.com/20210512/الولايات-المتحدة-إقليم-شينجيانغ-الصيني-سجن-مفتوح-1048953205.html
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أمريكا, الصين

مجلس النواب الأمريكي يقر حظر استيراد منتجات إقليم شينجيانغ الصيني

00:46 GMT 09.12.2021
© AFP 2021 / PETER PARKSأفراد من أقلية مسلمة في غرب الصين في منطقة شينجيانغ المسلمة بشكل رئيسي في 30 يوليو 2008
أفراد من أقلية مسلمة في غرب الصين في منطقة شينجيانغ المسلمة بشكل رئيسي في 30 يوليو 2008 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© AFP 2021 / PETER PARKS
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أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، قانونا يحظر استيراد أي منتجات من إقليم شينجيانغ الصيني.
موسكو - سبوتنيك. ويهدف مشروع القانون، الذي تم تمريره اليوم بأغلبية ساحقة، إلى ضمان أن "البضائع المصنوعة بالسخرة في منطقة شينجيانغ أويغور ذاتية الحكم في جمهورية الصين الشعبية لا تدخل سوق الولايات المتحدة".
واعتمد القانون بعد تصويت بأغلبية ساحقة، 428 صوتًا مقابل صوت واحد يحظر الواردات من شينجيانغ الصينية المصنوعة من العمل الجبري، ويهدد بفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين المسؤولين عن اضطهاد الأقلية المسلمة في المنطقة.
أفراد من أقلية مسلمة في غرب الصين في منطقة شينجيانغ المسلمة بشكل رئيسي في 30 يوليو 2008 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2021
الولايات المتحدة: إقليم شينجيانغ الصيني "سجن مفتوح"
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وتتهم دول غربية ومنظمات حقوقية السلطات في شينجيانغ باعتقال وتعذيب الإيغور في معسكرات، فيما وصفته الولايات المتحدة بإبادة جماعية.
في المقابل تنفي الصين الاتهامات وتصف المعسكرات بأنها مراكز تدريب مهني لمكافحة التطرف الديني.
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