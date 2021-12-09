مجلس النواب الأمريكي يقر حظر استيراد منتجات إقليم شينجيانغ الصيني

موسكو - سبوتنيك. ويهدف مشروع القانون، الذي تم تمريره اليوم بأغلبية ساحقة، إلى ضمان أن "البضائع المصنوعة بالسخرة في منطقة شينجيانغ أويغور ذاتية الحكم في جمهورية الصين الشعبية لا تدخل سوق الولايات المتحدة".واعتمد القانون بعد تصويت بأغلبية ساحقة، 428 صوتًا مقابل صوت واحد يحظر الواردات من شينجيانغ الصينية المصنوعة من العمل الجبري، ويهدد بفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين المسؤولين عن اضطهاد الأقلية المسلمة في المنطقة.وتتهم دول غربية ومنظمات حقوقية السلطات في شينجيانغ باعتقال وتعذيب الإيغور في معسكرات، فيما وصفته الولايات المتحدة بإبادة جماعية.في المقابل تنفي الصين الاتهامات وتصف المعسكرات بأنها مراكز تدريب مهني لمكافحة التطرف الديني.
أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، قانونا يحظر استيراد أي منتجات من إقليم شينجيانغ الصيني.
موسكو - سبوتنيك. ويهدف مشروع القانون، الذي تم تمريره اليوم بأغلبية ساحقة، إلى ضمان أن "البضائع المصنوعة بالسخرة في منطقة شينجيانغ أويغور ذاتية الحكم في جمهورية الصين الشعبية لا تدخل سوق الولايات المتحدة".
واعتمد القانون بعد تصويت بأغلبية ساحقة، 428 صوتًا مقابل صوت واحد يحظر الواردات من شينجيانغ الصينية المصنوعة من العمل الجبري، ويهدد بفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين المسؤولين عن اضطهاد الأقلية المسلمة في المنطقة.