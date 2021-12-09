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نائب أردني: أغلبية مجلس النواب ترفض اتفاق إعلان النوايا مع إسرائيل "الطاقة مقابل المياه"
نائب أردني: أغلبية مجلس النواب ترفض اتفاق إعلان النوايا مع إسرائيل "الطاقة مقابل المياه"
قال النائب في البرلمان الأردني، خليل حسن عطية، إن أغلبية أعضاء مجلس النواب متضامنة مع الشعب الأردني الرافض لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل، داعيا في الوقت نفسه... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T13:14+0000
2021-12-09T13:14+0000
الأردن
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وأضاف في حديثه لراديو سبوتنيك، إن ما حدث في البرلمان هو تعبير من نواب الشعب عن رأي الشعب الأردني في تلك الاتفاقية المرفوضة شعبيا ونيابيا.وأشار عطية إلى أن النواب طالبوا بإخراج الوزير الذي وقع الاتفاقية من الجلسة، مشيرا إلى أنه عند رفض ذلك خرج النواب احتجاجًا وأفقدوا الجلسة نصابها القانوني.وأضاف النائب في البرلمان الأردني، أن الجلسة أجلت ليوم الأربعاء القادم لمناقشة الاتفاقية استنادًا للنظام الداخلي لمجلس النواب.وأكد عطية أن على الحكومة العدول عن هذه الاتفاقية مع إسرائيل التي تقتل شعبنا الفلسطيني وتهدم البيوت وينتهك المقدسات، مشيرًا إلى أن على الحكومة أن تعدل عنها مهما كانت حاجة الأردن للمياه أو الغاز.وكان عدد من نواب البرلمان الأردني، قد انسحبوا في مستهل جلسة النواب الأردني، أمس الأربعاء، احتجاجا على توقيع اتفاق "النوايا" "الطاقة مقابل المياه" مع إسرائيل والإمارات.
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الأردن

نائب أردني: أغلبية مجلس النواب ترفض اتفاق إعلان النوايا مع إسرائيل "الطاقة مقابل المياه"

13:14 GMT 09.12.2021
© REUTERS / STRINGERمدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / STRINGER
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قال النائب في البرلمان الأردني، خليل حسن عطية، إن أغلبية أعضاء مجلس النواب متضامنة مع الشعب الأردني الرافض لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل، داعيا في الوقت نفسه الحكومة الأردنية للانسحاب من إعلان النوايا (الطاقة مقابل المياه) الذي تم توقيعه مع إسرائيل والإمارات.
وأضاف في حديثه لراديو سبوتنيك، إن ما حدث في البرلمان هو تعبير من نواب الشعب عن رأي الشعب الأردني في تلك الاتفاقية المرفوضة شعبيا ونيابيا.
وأشار عطية إلى أن النواب طالبوا بإخراج الوزير الذي وقع الاتفاقية من الجلسة، مشيرا إلى أنه عند رفض ذلك خرج النواب احتجاجًا وأفقدوا الجلسة نصابها القانوني.
وأضاف النائب في البرلمان الأردني، أن الجلسة أجلت ليوم الأربعاء القادم لمناقشة الاتفاقية استنادًا للنظام الداخلي لمجلس النواب.
وأكد عطية أن على الحكومة العدول عن هذه الاتفاقية مع إسرائيل التي تقتل شعبنا الفلسطيني وتهدم البيوت وينتهك المقدسات، مشيرًا إلى أن على الحكومة أن تعدل عنها مهما كانت حاجة الأردن للمياه أو الغاز.
وكان عدد من نواب البرلمان الأردني، قد انسحبوا في مستهل جلسة النواب الأردني، أمس الأربعاء، احتجاجا على توقيع اتفاق "النوايا" "الطاقة مقابل المياه" مع إسرائيل والإمارات.
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