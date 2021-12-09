https://arabic.sputniknews.com/20211209/نيوزيلندا-على-أعتاب-أن-تصبح-أول-دولة-خالية-من-التدخين-1053738749.html

نيوزيلندا على أعتاب أن تصبح أول دولة خالية من التدخين

نيوزيلندا على أعتاب أن تصبح أول دولة خالية من التدخين

كشفت السلطات النيوزيلندية عن إدخال قانون جديد يحظر تدخين التبغ للأجيال القادمة. 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T12:29+0000

2021-12-09T12:29+0000

2021-12-09T12:29+0000

العالم

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وأفادت بوابة "أكسيوس" نقلا عن عائشة فيرال، نائبة وزير الصحة في البلاد، قولها: "بالنسبة لأولئك الذين سيبلغون من العمر 14 عامًا عندما يدخل القانون حيز التنفيذ، سيكون من المستحيل شراء التبغ بشكل قانوني".وقالت إن التدخين هو السبب الرئيسي للوفاة، مضيفة أن التدخين يؤدي إلى الإصابة بالسرطان بحسب الإحصاءات في حالة واحدة من بين كل أربع حالات.وأوضحت أنه سيتم تقديم مشروع القانون ذي الصلة في عام 2022 أمام أعضاء البرلمان، حيث يتمتع حزب العمال بزعامة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بالأغلبية. ووفقا للخطة، ستدخل القاعدة المتعلقة بعمر مشتري السجائر حيز التنفيذ في العام المقبل.كما يشار إلى أن السلطات تخطط لتقليص عدد المتاجر المسموح لها ببيع السجائر من نحو 8 آلاف إلى أقل من 500.وبحسب المنشور، فإن الهدف من هذه الإجراءات هو خفض معدلات التدخين في الدولة بنسبة 5% بحلول عام 2025، وفي المستقبل القضاء تمامًا على هذا الإدمان في المجتمع.

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العالم