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نيوزيلندا على أعتاب أن تصبح أول دولة خالية من التدخين
نيوزيلندا على أعتاب أن تصبح أول دولة خالية من التدخين
كشفت السلطات النيوزيلندية عن إدخال قانون جديد يحظر تدخين التبغ للأجيال القادمة. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T12:29+0000
2021-12-09T12:29+0000
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وأفادت بوابة "أكسيوس" نقلا عن عائشة فيرال، نائبة وزير الصحة في البلاد، قولها: "بالنسبة لأولئك الذين سيبلغون من العمر 14 عامًا عندما يدخل القانون حيز التنفيذ، سيكون من المستحيل شراء التبغ بشكل قانوني".وقالت إن التدخين هو السبب الرئيسي للوفاة، مضيفة أن التدخين يؤدي إلى الإصابة بالسرطان بحسب الإحصاءات في حالة واحدة من بين كل أربع حالات.وأوضحت أنه سيتم تقديم مشروع القانون ذي الصلة في عام 2022 أمام أعضاء البرلمان، حيث يتمتع حزب العمال بزعامة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بالأغلبية. ووفقا للخطة، ستدخل القاعدة المتعلقة بعمر مشتري السجائر حيز التنفيذ في العام المقبل.كما يشار إلى أن السلطات تخطط لتقليص عدد المتاجر المسموح لها ببيع السجائر من نحو 8 آلاف إلى أقل من 500.وبحسب المنشور، فإن الهدف من هذه الإجراءات هو خفض معدلات التدخين في الدولة بنسبة 5% بحلول عام 2025، وفي المستقبل القضاء تمامًا على هذا الإدمان في المجتمع.
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العالم

نيوزيلندا على أعتاب أن تصبح أول دولة خالية من التدخين

12:29 GMT 09.12.2021
CC BY 2.0 / Pixabay/ Free-Photos / التدخين
التدخين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
CC BY 2.0 / Pixabay/ Free-Photos /
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كشفت السلطات النيوزيلندية عن إدخال قانون جديد يحظر تدخين التبغ للأجيال القادمة.
وأفادت بوابة "أكسيوس" نقلا عن عائشة فيرال، نائبة وزير الصحة في البلاد، قولها: "بالنسبة لأولئك الذين سيبلغون من العمر 14 عامًا عندما يدخل القانون حيز التنفيذ، سيكون من المستحيل شراء التبغ بشكل قانوني".
وقالت إن التدخين هو السبب الرئيسي للوفاة، مضيفة أن التدخين يؤدي إلى الإصابة بالسرطان بحسب الإحصاءات في حالة واحدة من بين كل أربع حالات.
وأوضحت أنه سيتم تقديم مشروع القانون ذي الصلة في عام 2022 أمام أعضاء البرلمان، حيث يتمتع حزب العمال بزعامة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بالأغلبية. ووفقا للخطة، ستدخل القاعدة المتعلقة بعمر مشتري السجائر حيز التنفيذ في العام المقبل.
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كما يشار إلى أن السلطات تخطط لتقليص عدد المتاجر المسموح لها ببيع السجائر من نحو 8 آلاف إلى أقل من 500.
وبحسب المنشور، فإن الهدف من هذه الإجراءات هو خفض معدلات التدخين في الدولة بنسبة 5% بحلول عام 2025، وفي المستقبل القضاء تمامًا على هذا الإدمان في المجتمع.
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