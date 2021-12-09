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واشنطن: مستعدون للتفاوض مباشرة مع الإيرانيين
واشنطن: مستعدون للتفاوض مباشرة مع الإيرانيين
أبدت الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها للتفاوض مباشرة مع إيران بشأن البرنامج النووي لطهران. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T19:50+0000
2021-12-09T19:51+0000
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ونقل تلفزيون "الجزيرة" عن المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي، اليوم الخميس، قوله: "إن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مباشرة مع الإيرانيين بخصوص البرنامج النووي لطهران"، واصفا ذلك بالحل الأمثل لمشكلة بهذا التعقيد.وأضاف أن إيران لم تأت بمقترحات بناءة في المفاوضات السابقة، بل وتراجعت عن تنازلات قدمتها.في غضون ذلك، أعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري، اليوم الخميس، انطلاق اجتماعاته في الجولة الجديدة من المحادثات النووية في فيينا، حيث اجتمع بمفاوضين من الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي.وكتب باقري في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "بدأت عملي اليوم باستضافة اجتماع مفيد وبنّاء مع كبار المفاوضين من روسيا والصين. كما التقيت بإنريكي مورا كبير المفاوضين الأوروبيين، قبل انعقاد اللجنة المشتركة".وأوضح المسؤول الإيراني أن بلاده سوف تستمر في مشاركتها الجادة في المفاوضات، مع تصميمها على الوصول إلى اتفاق جيد يضمن المصالح والحقوق الإيرانية.
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واشنطن: مستعدون للتفاوض مباشرة مع الإيرانيين

19:50 GMT 09.12.2021 (تم التحديث: 19:51 GMT 09.12.2021)
© REUTERS / Jim Bourgالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Jim Bourg
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أبدت الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها للتفاوض مباشرة مع إيران بشأن البرنامج النووي لطهران.
ونقل تلفزيون "الجزيرة" عن المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي، اليوم الخميس، قوله: "إن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مباشرة مع الإيرانيين بخصوص البرنامج النووي لطهران"، واصفا ذلك بالحل الأمثل لمشكلة بهذا التعقيد.
وأضاف أن إيران لم تأت بمقترحات بناءة في المفاوضات السابقة، بل وتراجعت عن تنازلات قدمتها.
في غضون ذلك، أعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري، اليوم الخميس، انطلاق اجتماعاته في الجولة الجديدة من المحادثات النووية في فيينا، حيث اجتمع بمفاوضين من الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي.
وكتب باقري في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "بدأت عملي اليوم باستضافة اجتماع مفيد وبنّاء مع كبار المفاوضين من روسيا والصين. كما التقيت بإنريكي مورا كبير المفاوضين الأوروبيين، قبل انعقاد اللجنة المشتركة".
وأوضح المسؤول الإيراني أن بلاده سوف تستمر في مشاركتها الجادة في المفاوضات، مع تصميمها على الوصول إلى اتفاق جيد يضمن المصالح والحقوق الإيرانية.
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