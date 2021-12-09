واشنطن: مستعدون للتفاوض مباشرة مع الإيرانيين

ونقل تلفزيون "الجزيرة" عن المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي، اليوم الخميس، قوله: "إن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مباشرة مع الإيرانيين بخصوص البرنامج النووي لطهران"، واصفا ذلك بالحل الأمثل لمشكلة بهذا التعقيد.وأضاف أن إيران لم تأت بمقترحات بناءة في المفاوضات السابقة، بل وتراجعت عن تنازلات قدمتها.في غضون ذلك، أعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري، اليوم الخميس، انطلاق اجتماعاته في الجولة الجديدة من المحادثات النووية في فيينا، حيث اجتمع بمفاوضين من الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي.وكتب باقري في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "بدأت عملي اليوم باستضافة اجتماع مفيد وبنّاء مع كبار المفاوضين من روسيا والصين. كما التقيت بإنريكي مورا كبير المفاوضين الأوروبيين، قبل انعقاد اللجنة المشتركة".وأوضح المسؤول الإيراني أن بلاده سوف تستمر في مشاركتها الجادة في المفاوضات، مع تصميمها على الوصول إلى اتفاق جيد يضمن المصالح والحقوق الإيرانية.
أبدت الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها للتفاوض مباشرة مع إيران بشأن البرنامج النووي لطهران.
ونقل تلفزيون "الجزيرة" عن المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي، اليوم الخميس، قوله: "إن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مباشرة مع الإيرانيين بخصوص البرنامج النووي لطهران"، واصفا ذلك بالحل الأمثل لمشكلة بهذا التعقيد.
عاجل | روبرت مالي للجزيرة: مستعدون للتفاوض مباشرة مع الإيرانيين وهذا هو الحل الأفضل لمشكلة بهذا التعقيد
وأضاف أن إيران لم تأت بمقترحات بناءة في المفاوضات السابقة، بل وتراجعت عن تنازلات قدمتها.
في غضون ذلك، أعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري، اليوم الخميس، انطلاق اجتماعاته في الجولة الجديدة من المحادثات النووية في فيينا، حيث اجتمع بمفاوضين من الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي.
وكتب باقري في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "بدأت عملي اليوم باستضافة اجتماع مفيد وبنّاء مع كبار المفاوضين من روسيا والصين. كما التقيت بإنريكي مورا كبير المفاوضين الأوروبيين، قبل انعقاد اللجنة المشتركة".
Started my working day by hosting a useful & constructive meeting with top negotiators of Russia & China. Also met with EU's Mora ahead of Joint Commission. Iran will continue to engage seriously & is determined to reach a good deal that secures our nation's rights & interests. https://t.co/ymT2FtUyLo