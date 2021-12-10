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إضاءة شجرة عيد الميلاد في السقيلبية وسط سوريا
إضاءة شجرة عيد الميلاد في السقيلبية وسط سوريا
رصدت عدسة "سبوتنيك" إضاءة شجرة عيد الميلاد في مدينة السقيلبية في ريف حماة الشمال الغربي، ضمن أجواء احتفالية وكرنفاليه عمت المدينة. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
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وتعتبر مدينة السقيلبية إحدى أكبر المدن السورية، التي تحتفل الطائفة المسيحية فيها بعيد ميلاد السيد المسيح.وخلال السنوات الماضية كانت السقيلبية خط تماس مع التنظيمات الإرهابية في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي، وتعرضت المدينة خلالها إلى سلسلة من الهجمات والاعتداءات التي أسفرت عن سقوط ضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، قبل أن ينفذ الجيش السوري بدعم من سلاح الجو الروسي، عملية عسكرية أسفرت عن تحرير عدد كبير من القرى والبلدات بريف إدلب وحماة، ليبعد بذلك الخطر عن مدينة السقيلبية.الجدير بالذكر، أن مدينة السقيلبية هي مدينة آرامية قديمة، ويعني اسمها "المقاوم العنيد" وهي تسمية جاءت من طبيعة موقعها ووظيفتها بالنسبة إلى حضارة "أفاميا" العريقة.وشكلت مدينة السقيلبية موقعا عسكريا هاما، بالنسبة لحضارة "أفاميا" السورية القديمة، حيث شكلت مصدا عسكريا يواجه جميع الغارات التي تستهدفها من جهة الجنوب.
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العالم العربي, مجتمع

إضاءة شجرة عيد الميلاد في السقيلبية وسط سوريا

19:10 GMT 10.12.2021 (تم التحديث: 19:24 GMT 10.12.2021)
© Sputnik . Basil Chartouhإضاءة شجرة الميلاد في السقيلبية وسط سوريا
إضاءة شجرة الميلاد في السقيلبية وسط سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© Sputnik . Basil Chartouh
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رصدت عدسة "سبوتنيك" إضاءة شجرة عيد الميلاد في مدينة السقيلبية في ريف حماة الشمال الغربي، ضمن أجواء احتفالية وكرنفاليه عمت المدينة.
وتعتبر مدينة السقيلبية إحدى أكبر المدن السورية، التي تحتفل الطائفة المسيحية فيها بعيد ميلاد السيد المسيح.
© Sputnik . Basil Chartouhإضاءة شجرة الميلاد في السقيلبية وسط سوريا
إضاءة شجرة الميلاد في السقيلبية وسط سوريا - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Basil Chartouh
إضاءة شجرة الميلاد في السقيلبية وسط سوريا
1/1
© Sputnik . Basil Chartouh
إضاءة شجرة الميلاد في السقيلبية وسط سوريا
وخلال السنوات الماضية كانت السقيلبية خط تماس مع التنظيمات الإرهابية في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي، وتعرضت المدينة خلالها إلى سلسلة من الهجمات والاعتداءات التي أسفرت عن سقوط ضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، قبل أن ينفذ الجيش السوري بدعم من سلاح الجو الروسي، عملية عسكرية أسفرت عن تحرير عدد كبير من القرى والبلدات بريف إدلب وحماة، ليبعد بذلك الخطر عن مدينة السقيلبية.
© Sputnik . Basil Chartouhإضاءة شجرة الميلاد في السقيلبية وسط سوريا
إضاءة شجرة الميلاد في السقيلبية وسط سوريا - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Basil Chartouh
إضاءة شجرة الميلاد في السقيلبية وسط سوريا
1/1
© Sputnik . Basil Chartouh
إضاءة شجرة الميلاد في السقيلبية وسط سوريا
الجدير بالذكر، أن مدينة السقيلبية هي مدينة آرامية قديمة، ويعني اسمها "المقاوم العنيد" وهي تسمية جاءت من طبيعة موقعها ووظيفتها بالنسبة إلى حضارة "أفاميا" العريقة.
© Sputnik . Basil Chartouhإضاءة شجرة الميلاد في السقيلبية وسط سوريا
إضاءة شجرة الميلاد في السقيلبية وسط سوريا - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Basil Chartouh
إضاءة شجرة الميلاد في السقيلبية وسط سوريا
1/1
© Sputnik . Basil Chartouh
إضاءة شجرة الميلاد في السقيلبية وسط سوريا
© Sputnik . Basil Chartouhإضاءة شجرة الميلاد في السقيلبية وسط سوريا
إضاءة شجرة الميلاد في السقيلبية وسط سوريا - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Basil Chartouh
إضاءة شجرة الميلاد في السقيلبية وسط سوريا
1/1
© Sputnik . Basil Chartouh
إضاءة شجرة الميلاد في السقيلبية وسط سوريا
وشكلت مدينة السقيلبية موقعا عسكريا هاما، بالنسبة لحضارة "أفاميا" السورية القديمة، حيث شكلت مصدا عسكريا يواجه جميع الغارات التي تستهدفها من جهة الجنوب.
© Sputnik . Basil Chartouhإضاءة شجرة الميلاد في السقيلبية وسط سوريا
إضاءة شجرة الميلاد في السقيلبية وسط سوريا - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Basil Chartouh
إضاءة شجرة الميلاد في السقيلبية وسط سوريا
1/1
© Sputnik . Basil Chartouh
إضاءة شجرة الميلاد في السقيلبية وسط سوريا
© Sputnik . Basil Chartouhإضاءة شجرة الميلاد في السقيلبية وسط سوريا
إضاءة شجرة الميلاد في السقيلبية وسط سوريا - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Basil Chartouh
إضاءة شجرة الميلاد في السقيلبية وسط سوريا
1/1
© Sputnik . Basil Chartouh
إضاءة شجرة الميلاد في السقيلبية وسط سوريا
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